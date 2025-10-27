Мои заказы

Билеты онлайн без очередей в Выборге

Найдено 3 экскурсии в категории «Билеты» в Выборге, цены от 1030 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
По удивительному парку Монрепо на иммерсивной экскурсии-спектакле
Пешая
2 часа
11 отзывов
Билеты
По удивительному парку Монрепо
Погрузитесь в атмосферу прошлого, прогуливаясь по парку Монрепо. Уникальные истории и живописные виды ждут вас на каждом шагу
Начало: У парка Монрепо
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Парк Монрепо в Выборге: аудиоэкскурсия с билетом по оазису романтики
Пешая
3 часа
31 отзыв
Билеты
Парк Монрепо в Выборге: аудиоэкскурсия с билетом по оазису романтики
Начало: Парк Монрепо (Парковая улица 19)
«После бронирования и оплаты вы получите e-mail и смс со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета»
1030 ₽ за билет
Чарующий парк Монрепо: билет и аудиоэкскурсия
Пешая
2 часа
16 отзывов
Билеты
Чарующий парк Монрепо: билет и аудиоэкскурсия
Посетите уникальный скально-пейзажный парк России с аудиогидом. Узнайте о судьбах владельцев и древних сказаниях, гуляя по живописным тропам
Начало: Около входа в парк
«После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
1030 ₽ за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Элеонора
    27 октября 2025
    Чарующий парк Монрепо: билет и аудиоэкскурсия
    Вполне достойный аудиогид.
    Организаторам спасибо, все было оперативно и чётко.
    Снизила оценку только по тому поводу, что голос аудио не понравился.
    Но содержание отличное.
  • К
    Куренкова
    5 октября 2025
    Парк Монрепо в Выборге: аудиоэкскурсия с билетом по оазису романтики
    Интересная экскурсия. Все понравилось.
  • Н
    Нелли
    22 сентября 2025
    Парк Монрепо в Выборге: аудиоэкскурсия с билетом по оазису романтики
    Экскурсия с аудиогидом замечательная. Спасибо
  • П
    Прокопенко
    14 августа 2025
    Чарующий парк Монрепо: билет и аудиоэкскурсия
    Прекрасный ландшафтный парк! Ухоженный, любимый, это сразу видно! Провели 4 часа как один миг! Очень рекомендую!
  • Е
    Елена
    12 августа 2025
    Парк Монрепо в Выборге: аудиоэкскурсия с билетом по оазису романтики
    Прекрасный и живописнейший парк с архитектурным комплексом на берегу Выборгского залива. Виды потрясающие особенно с залива.
  • Ю
    Юлия
    24 июля 2025
    Чарующий парк Монрепо: билет и аудиоэкскурсия
    Очень удобно. Гуляешь по парку и слушаешь.
  • К
    Каринэ
    8 июля 2025
    Парк Монрепо в Выборге: аудиоэкскурсия с билетом по оазису романтики
    Очень удобное приложение, очень интересная экскурсия. В приложении видно где находишься и какой объект следующий. Интересный рассказ, со стихами, музыкой. Я в восторге!
  • Ю
    Юлия
    8 июня 2025
    Чарующий парк Монрепо: билет и аудиоэкскурсия
    Слушали аудиоэкскурсовода. Гуляли под дождем,но было отлично. Всё хорошо, чисто, продуманно.
  • В
    Виктория
    5 мая 2025
    Парк Монрепо в Выборге: аудиоэкскурсия с билетом по оазису романтики
    Прошли все маршруты по парку с аудиогидом.
    Повезло с погодой. Людей было очень много!!! Думали изначально, что гид будет живой, но
    оказалось-нет.
    Хотя рассказ про достопримечательности парка содержал в себе и стихи, но в середине экскурсии запись стала отвлекать от красот природы. До конца не дослушали, предпочли пение птиц и шум ветра.
    Было бы лучше слушать голос живого гида. В оплату входит и входной билет в парк. Из плюсов: мы были предоставлены сами себе.

  • Т
    Татьяна
    5 мая 2025
    Парк Монрепо в Выборге: аудиоэкскурсия с билетом по оазису романтики
    Очень хорошо составленная экскурсия. Приятный голос диктора. Очень красивый ландшафтный. Приятно приехать для отдыха.
  • П
    Петрова
    5 мая 2025
    Парк Монрепо в Выборге: аудиоэкскурсия с билетом по оазису романтики
    Прошли все маршруты по парку с аудиогидом.
    Повезло с погодой. Людей было очень много!!! Думали изначально, что гид будет живой, но
    оказалось-нет.
    Хотя рассказ про достопримечательности парка содержал в себе и стихи, но в середине экскурсии запись стала отвлекать от красот природы. До конца не дослушали, предпочли пение птиц и шум ветра.
    Было бы лучше слушать голос живого гида. В оплату входит и входной билет в парк. Из плюсов: мы были предоставлены сами себе.

  • Н
    Надежда
    3 июня 2024
    Парк Монрепо в Выборге: аудиоэкскурсия с билетом по оазису романтики
    С помощью аудиогида увидели парк Монрепо во всей своей красе. Аудиогид предоставляет возможность проводить в красивейший местах столько времени, сколько
    захотите. Ни от кого не зависишь, можно спокойно посидеть, поразмышлять о жизни в тишине и покое, полюбоваться на пейзажи, морской залив. Никто не торопит, чувствуешь единение с природой и понимаешь, какие люди жили, творили, любили жизнь и природу. При фотографировании получаются на память прекрасные снимки.

  • Ю
    Юлия
    13 марта 2024
    Чарующий парк Монрепо: билет и аудиоэкскурсия
    В этой экскурсии устаревшая информация: правая часть парка открылась после многолетней реставрации, а в туре сказали, что она закрыта и
    ничего об этой части парка не рассказали. Прошу своевременно обновлять информацию. В целом экскурсия понравилась: очень содержательно и стихи прекрасные! По поводу навигации: было бы замечательно, если бы было понятно куда двигаться к следующему объекту, А то узнаешь об этом только тогда, конда начинают про него рассказывать, а тебе до него еще идти и идти.

  • И
    Ирина
    8 ноября 2023
    Чарующий парк Монрепо: билет и аудиоэкскурсия
    Добрый день. Экскурсия прошла отлично. Впервые опробовали формат аудио экскурсии. Очень удобно, много локаций, интересный рассказ гида. Парк после реставрации
    великолепен! И даже несмотря на то, что был туман, это никак не испортило впечатление от замечательной прогулки среди скал и воды. Выборгский залив с островами, утопающими в дымке, как будто погружал нас в фильмы о Шерлоке Холмсе и атмосферу туманного Альбиона. Прогулка была великолепной! Рекомендую.

