Билеты
По удивительному парку Монрепо
Погрузитесь в атмосферу прошлого, прогуливаясь по парку Монрепо. Уникальные истории и живописные виды ждут вас на каждом шагу
Начало: У парка Монрепо
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Билеты
Парк Монрепо в Выборге: аудиоэкскурсия с билетом по оазису романтики
Начало: Парк Монрепо (Парковая улица 19)
«После бронирования и оплаты вы получите e-mail и смс со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета»
1030 ₽ за билет
Билеты
Чарующий парк Монрепо: билет и аудиоэкскурсия
Посетите уникальный скально-пейзажный парк России с аудиогидом. Узнайте о судьбах владельцев и древних сказаниях, гуляя по живописным тропам
Начало: Около входа в парк
«После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
1030 ₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭлеонора27 октября 2025Вполне достойный аудиогид.
Организаторам спасибо, все было оперативно и чётко.
Снизила оценку только по тому поводу, что голос аудио не понравился.
Но содержание отличное.
- ККуренкова5 октября 2025Интересная экскурсия. Все понравилось.
- ННелли22 сентября 2025Экскурсия с аудиогидом замечательная. Спасибо
- ППрокопенко14 августа 2025Прекрасный ландшафтный парк! Ухоженный, любимый, это сразу видно! Провели 4 часа как один миг! Очень рекомендую!
- ЕЕлена12 августа 2025Прекрасный и живописнейший парк с архитектурным комплексом на берегу Выборгского залива. Виды потрясающие особенно с залива.
- ЮЮлия24 июля 2025Очень удобно. Гуляешь по парку и слушаешь.
- ККаринэ8 июля 2025Очень удобное приложение, очень интересная экскурсия. В приложении видно где находишься и какой объект следующий. Интересный рассказ, со стихами, музыкой. Я в восторге!
- ЮЮлия8 июня 2025Слушали аудиоэкскурсовода. Гуляли под дождем,но было отлично. Всё хорошо, чисто, продуманно.
- ВВиктория5 мая 2025Прошли все маршруты по парку с аудиогидом.
Прошли все маршруты по парку с аудиогидом.
Повезло с погодой. Людей было очень много!!!
- ТТатьяна5 мая 2025Очень хорошо составленная экскурсия. Приятный голос диктора. Очень красивый ландшафтный. Приятно приехать для отдыха.
Думали изначально, что гид будет живой, но
Повезло с погодой. Людей было очень много!!! Думали изначально, что гид будет живой, но
- ННадежда3 июня 2024С помощью аудиогида увидели парк Монрепо во всей своей красе. Аудиогид предоставляет возможность проводить в красивейший местах столько времени, сколько
- ЮЮлия13 марта 2024В этой экскурсии устаревшая информация: правая часть парка открылась после многолетней реставрации, а в туре сказали, что она закрыта и
- ИИрина8 ноября 2023Добрый день. Экскурсия прошла отлично. Впервые опробовали формат аудио экскурсии. Очень удобно, много локаций, интересный рассказ гида. Парк после реставрации
