На прогулке участники познакомятся с красивейшим уголком в окрестностях Выборга, встретят легендарного рунопевца, пройдут по китайскому мостику и услышат историю знаменитой семьи Николаи.
Это уникальная возможность насладиться природой и историей в одном из самых живописных мест Ленинградской области
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Живописные природные пейзажи
- 🏰 Исторические постройки и легенды
- 🎶 Встреча с рунопевцем Вяйнямёйненом
- 🌉 Прогулка по китайским мостикам
- ❤️ Романтичные истории семьи Николаи
Что можно увидеть
- Храм Нептуна
- Замок-часовня Людвигсбург
- Китайские мостики
- Скульптура Вяйнямёйнена
Описание экскурсии
Тропами Монрепо — от рунопевца до храма Нептуна
Мы исследуем самые живописные дорожки скального парка, поднимемся на покрытые мхом валуны и вдохнем полной грудью ароматы хвои. Шаг за шагом отыщем скрытые архитектурные диковинки Монрепо, которые идеально вписываются в лесной ландшафт: уютную беседку на вершине горы и храм Нептуна, романтичный замок-часовню Людвигсбург на обрывистой скале и белоснежные китайские мостики. Вы вступите на поляну, где обнаружите каменного дракона, увидите остров Любви и остров Смерти. По извилистой лесной тропе дойдете до скульптуры героя «Калевалы», рунопевца Вяйнямёйнена с финскими гуслями «кантеле» на коленях. И, конечно, поймете, почему в Монрепо соседствуют настолько непохожие друг на друга причудливые объекты.
Романтичные истории семьи фон Николаи
Мы поговорим не только о природе Монрепо, но и о его философии. Вы узнаете о поэте и писателе Людвиге Генрихе фон Николаи, который купил усадьбу в 18 веке и, очарованный лаконичной красотой северной природы, решил превратить её в английский парк. В каждом уголке Монрепо вы увидите воплощение главной цели Николаи — не подчинить, а вежливо дополнить природу «затеями», тропинками, скамейками, создавая пространство для «фантазии, искусства, чувства». А в восточной части парка, у старинного обелиска, мы поговорим о трогательной истории любви Пауля и Александрины Симплиции.
Организационные детали
- Входные билеты в парк и экскурсионный сбор включены в цену. Билеты на всю группу приобретает гид на месте перед экскурсией, поэтому просим вас прийти не менее, чем за 10 минут до начала
- Так как экскурсия групповая, у гида не будет возможности дождаться вас в случае опоздания, даже если вы предупредите о задержке. Но в этом случае вы можете прийти на экскурсию в другой день, ваша предоплата будет учтена
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2200 ₽