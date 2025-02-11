Прогулка по скальному парку Монрепо в группе

Увлекательная экскурсия по парку Монрепо: гранитные скалы, сосновый лес и романтичные истории семьи Николаи ждут вас в Выборге
Фактурные гранитные скалы, тенистый сосновый лес и изящные постройки, отражающиеся в водах залива - всё это пейзажный парк Монрепо.

На прогулке участники познакомятся с красивейшим уголком в окрестностях Выборга, встретят легендарного рунопевца, пройдут по китайскому мостику и услышат историю знаменитой семьи Николаи.

Это уникальная возможность насладиться природой и историей в одном из самых живописных мест Ленинградской области
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Живописные природные пейзажи
  • 🏰 Исторические постройки и легенды
  • 🎶 Встреча с рунопевцем Вяйнямёйненом
  • 🌉 Прогулка по китайским мостикам
  • ❤️ Романтичные истории семьи Николаи
Прогулка по скальному парку Монрепо в группе
Прогулка по скальному парку Монрепо в группе
Прогулка по скальному парку Монрепо в группе
Ближайшие даты:
12
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мая24
мая25
мая
Время начала: 14:00, 16:00

Что можно увидеть

  • Храм Нептуна
  • Замок-часовня Людвигсбург
  • Китайские мостики
  • Скульптура Вяйнямёйнена

Описание экскурсии

Тропами Монрепо — от рунопевца до храма Нептуна

Мы исследуем самые живописные дорожки скального парка, поднимемся на покрытые мхом валуны и вдохнем полной грудью ароматы хвои. Шаг за шагом отыщем скрытые архитектурные диковинки Монрепо, которые идеально вписываются в лесной ландшафт: уютную беседку на вершине горы и храм Нептуна, романтичный замок-часовню Людвигсбург на обрывистой скале и белоснежные китайские мостики. Вы вступите на поляну, где обнаружите каменного дракона, увидите остров Любви и остров Смерти. По извилистой лесной тропе дойдете до скульптуры героя «Калевалы», рунопевца Вяйнямёйнена с финскими гуслями «кантеле» на коленях. И, конечно, поймете, почему в Монрепо соседствуют настолько непохожие друг на друга причудливые объекты.

Романтичные истории семьи фон Николаи

Мы поговорим не только о природе Монрепо, но и о его философии. Вы узнаете о поэте и писателе Людвиге Генрихе фон Николаи, который купил усадьбу в 18 веке и, очарованный лаконичной красотой северной природы, решил превратить её в английский парк. В каждом уголке Монрепо вы увидите воплощение главной цели Николаи — не подчинить, а вежливо дополнить природу «затеями», тропинками, скамейками, создавая пространство для «фантазии, искусства, чувства». А в восточной части парка, у старинного обелиска, мы поговорим о трогательной истории любви Пауля и Александрины Симплиции.

Организационные детали

  • Входные билеты в парк и экскурсионный сбор включены в цену. Билеты на всю группу приобретает гид на месте перед экскурсией, поэтому просим вас прийти не менее, чем за 10 минут до начала
  • Так как экскурсия групповая, у гида не будет возможности дождаться вас в случае опоздания, даже если вы предупредите о задержке. Но в этом случае вы можете прийти на экскурсию в другой день, ваша предоплата будет учтена

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У касс парка Монрепо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Е
11 фев 2025
Чудесный гид! Потрясающие виды!

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