Руины шведской цитадели, маяк-локатор на подводном камне и атмосфера портового города
На острове посреди Финского залива стоит небольшой город Высоцк. Тут не строят торговые центры и не прокладывают широкие проспекты.
Зато здесь можно в одиночестве пройти по гранитным стенам крепости 16 века, найти маяк, похожий на гигантский гриб, и услышать в шуме ветра шёпот вековой истории. Готовы отправиться в путь? Тогда вперёд!
Описание экскурсии
Дорога к Высоцку и «зубы дракона»
По пути я расскажу о Королевской дороге — старинном тракте, связывавшем Швецию и Финляндию. А в лесном массиве вы увидите «зубы дракона» — противотанковые надолбы, оставшиеся с советско‑финляндской войны.
Крепость Тронгзунд
Главная точка маршрута. Остатки мощного фортификационного сооружения на мысе Отрадный. Вы увидите:
гранитные стены, уходящие в заросли
земляные валы с панорамой залива
казематы и пороховые погреба
полуразрушенные входные арки и коридоры
Крепость старая, некоторые участки требуют осторожности. Но именно эта неподдельная, нетронутая атмосфера притягивает сюда путешественников, уставших от отреставрированных музеев.
Маяк-локатор («гриб» на берегу)
Необычное сооружение на огромном валуне. Часть камня скрыта под водой, а над ним возвышается бетонный «гриб» — пример советской инженерной мысли. Вы не найдёте такого больше нигде на побережье Финского залива.
Центр Высоцка
Небольшая прогулка по городу, где каждый житель мог бы узнать друг друга в лицо. Скромное здание администрации, новая православная церковь, маленькая площадь с высокими берёзами и мемориал в честь событий разных эпох.
Набережная и вид на залив
Отсюда открывается панорама Финского залива, острова Майский и дамбы, соединяющей остров Высоцкий с материком.
Организационные детали
Едем на автомобиле Hyundai Solaris
Захватите воду и перекус: инфраструктура в городе развита скромно
Возьмите удобную обувь: прогулка по крепости требует осторожности
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 4249 туристов
Я коренной житель Выборга. С радостью покажу вам его самые важные и красивые исторические места и расскажу о них интересные факты. Надеюсь на скорую встречу!
