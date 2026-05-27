Морские ворота Выборга: крепость Тронгзунд

Руины шведской цитадели, маяк-локатор на подводном камне и атмосфера портового города
На острове посреди Финского залива стоит небольшой город Высоцк. Тут не строят торговые центры и не прокладывают широкие проспекты.

Зато здесь можно в одиночестве пройти по гранитным стенам крепости 16 века, найти маяк, похожий на гигантский гриб, и услышать в шуме ветра шёпот вековой истории. Готовы отправиться в путь? Тогда вперёд!
Описание экскурсии

Дорога к Высоцку и «зубы дракона»

По пути я расскажу о Королевской дороге — старинном тракте, связывавшем Швецию и Финляндию. А в лесном массиве вы увидите «зубы дракона» — противотанковые надолбы, оставшиеся с советско‑финляндской войны.

Крепость Тронгзунд

Главная точка маршрута. Остатки мощного фортификационного сооружения на мысе Отрадный. Вы увидите:

  • гранитные стены, уходящие в заросли
  • земляные валы с панорамой залива
  • казематы и пороховые погреба
  • полуразрушенные входные арки и коридоры

Крепость старая, некоторые участки требуют осторожности. Но именно эта неподдельная, нетронутая атмосфера притягивает сюда путешественников, уставших от отреставрированных музеев.

Маяк-локатор («гриб» на берегу)

Необычное сооружение на огромном валуне. Часть камня скрыта под водой, а над ним возвышается бетонный «гриб» — пример советской инженерной мысли. Вы не найдёте такого больше нигде на побережье Финского залива.

Центр Высоцка

Небольшая прогулка по городу, где каждый житель мог бы узнать друг друга в лицо. Скромное здание администрации, новая православная церковь, маленькая площадь с высокими берёзами и мемориал в честь событий разных эпох.

Набережная и вид на залив

Отсюда открывается панорама Финского залива, острова Майский и дамбы, соединяющей остров Высоцкий с материком.

Организационные детали

  • Едем на автомобиле Hyundai Solaris
  • Захватите воду и перекус: инфраструктура в городе развита скромно
  • Возьмите удобную обувь: прогулка по крепости требует осторожности

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 4249 туристов
Я коренной житель Выборга. С радостью покажу вам его самые важные и красивые исторические места и расскажу о них интересные факты. Надеюсь на скорую встречу!

