На острове посреди Финского залива стоит небольшой город Высоцк. Тут не строят торговые центры и не прокладывают широкие проспекты. Зато здесь можно в одиночестве пройти по гранитным стенам крепости 16 века, найти маяк, похожий на гигантский гриб, и услышать в шуме ветра шёпот вековой истории. Готовы отправиться в путь? Тогда вперёд!

Дорога к Высоцку и «зубы дракона»

По пути я расскажу о Королевской дороге — старинном тракте, связывавшем Швецию и Финляндию. А в лесном массиве вы увидите «зубы дракона» — противотанковые надолбы, оставшиеся с советско‑финляндской войны.

Крепость Тронгзунд

Главная точка маршрута. Остатки мощного фортификационного сооружения на мысе Отрадный. Вы увидите:

гранитные стены, уходящие в заросли

земляные валы с панорамой залива

казематы и пороховые погреба

полуразрушенные входные арки и коридоры

Крепость старая, некоторые участки требуют осторожности. Но именно эта неподдельная, нетронутая атмосфера притягивает сюда путешественников, уставших от отреставрированных музеев.

Маяк-локатор («гриб» на берегу)

Необычное сооружение на огромном валуне. Часть камня скрыта под водой, а над ним возвышается бетонный «гриб» — пример советской инженерной мысли. Вы не найдёте такого больше нигде на побережье Финского залива.

Центр Высоцка

Небольшая прогулка по городу, где каждый житель мог бы узнать друг друга в лицо. Скромное здание администрации, новая православная церковь, маленькая площадь с высокими берёзами и мемориал в честь событий разных эпох.

Набережная и вид на залив

Отсюда открывается панорама Финского залива, острова Майский и дамбы, соединяющей остров Высоцкий с материком.

