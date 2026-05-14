Выборг с воды — это совсем другие впечатления. Там, где пешеходные улицы заканчиваются, начинается неприступная средневековая крепость: скалы, каналы и замок, который веками охранял северные рубежи. Я покажу потаённые уголки парка Монрепо, мосты Дружбы и морской фасад города — панораму, которую века назад видели шведские короли и русские императоры.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 8000 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Выборге

Описание экскурсии

Набережная бухты Северная гавань. Вы начнёте маршрут в сердце средневекового Выборга: сядете на катер и сразу ощутите связь города с водой.

Бухта Салакка-Лахти и бухта Защитная. Пройдёте через узкие проливы, где отражаются старинные стены и зелень парков.

Парк «Монрепо». Я покажу потаённые уголки: грот Медузы, фамильные склепы семьи Николая и виды, которые раскрывают поэтику этого места.

Сайменский канал и мосты Дружбы. Вы проплывёте под арками мостов высотой 25 метров.

Залив и морской фасад Выборга. Оцените панораму города с большой воды: башни, крыши и береговая линия сложатся в целостный образ.

Выборгский замок с воды. Вы увидите средневековую крепость с непривычного ракурса и услышите ключевые вехи истории — от шведских рыцарей до наших дней.

Организационные детали