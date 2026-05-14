Набережная бухты Северная гавань. Вы начнёте маршрут в сердце средневекового Выборга: сядете на катер и сразу ощутите связь города с водой.
Бухта Салакка-Лахти и бухта Защитная. Пройдёте через узкие проливы, где отражаются старинные стены и зелень парков.
Парк «Монрепо». Я покажу потаённые уголки: грот Медузы, фамильные склепы семьи Николая и виды, которые раскрывают поэтику этого места.
Сайменский канал и мосты Дружбы. Вы проплывёте под арками мостов высотой 25 метров.
Залив и морской фасад Выборга. Оцените панораму города с большой воды: башни, крыши и береговая линия сложатся в целостный образ.
Выборгский замок с воды. Вы увидите средневековую крепость с непривычного ракурса и услышите ключевые вехи истории — от шведских рыцарей до наших дней.
Организационные детали
Экскурсия проводится на катере Silver Star Eagle Cabin 650 вместимостью 5 пассажиров. Здесь есть кабина с панорамным остеклением и отоплением, места на открытой палубе, спасательные жилеты, круги
Маршрут может быть изменён или экскурсия может быть отменена из-за погодных условий
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной 30-го Гвардейского корпуса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 883 туристов
Хорошо изучил историю родного города и с большим удовольствием поделюсь с вами своими знаниями. Являюсь капитаном катера много лет и отлично знаю акваторию Выборгского залива. Также имею диплом гида-экскурсовода и аттестацию по Ленинградской области, профессионально занимаюсь экскурсиями на катере. Со мной будет не только интересно,но и познавательно!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Экскурсия понравилась. Рассказ Дмитрия был очень увлекателен, изобиловал деталями и был совершенно синхронизирован с проплываемыми нами достопримечательностями, даже ничего не приходилось искать глазами. Особенно интересно было узнать историю парка Монрепо, который мы накануне посещали. Одно только но, кажется, что час это очень мало, слишком уж быстро он пролетел)).
Дмитрий
Ответ организатора:
Благодарю Вас за такой отзыв. Очень приятно.
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Алексей
Супер обзорная экскурсия по воде. Дмитрий отличный капитан, рассказчик, гид! Даже не смотря на непогоду, вышли и прошли на скорости часть Финского залива, брызги, волны, супер!