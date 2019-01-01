На этой экскурсия ⛳ вы не просто познакомитесь со средневековым Выборгом – вы окунетесь в различные исторические эпохи, пройдетесь по узким извилистым улочкам шведского периода, по финским кварталам, полюбуетесь зданиями, построенными в стиле северного модерна, а также увидите места, связанные с русским периодом: именами Петра 1, Елизаветы Петровны, Екатерины Великой и других русских императоров и великих полководцев. Вот такой этот город 🏙️ – «лакомый кусочек», завоевать его пытались многие, поэтому и был он в разные периоды и шведским, и русским, и финским. К Выборгу, как ни к одному другому городу, применимо слово «самый» - вы увидите самый старый в России жилой дом, самую красивую улицу (таковой она считалась в Финляндии в 19 веке), самую маленькую площадь и, наконец, не просто самую, но единственную сохранившуюся в России средневековую рыцарскую крепость конца 13 века с башней, которая долгие годы оставалась самой высокой в Швеции. В самом ее низу до сих пор лежат камни, заложенные 700 с лишним лет назад. Вы услышите интересные истории 📖 и легенды о жизни города в те давние времена, узнаете про славу выборгского кренделя, посмотрите на Крепость на острове 🏝️, которая оставалась неприступной более четырехсот лет. Приглашаю вас на эту интереснейшую экскурсию ⛳, впечатления будут незабываемые!

При желании, можно заказать дополнительную экскурсию ⛳ в парк 🌳 Монрепо.