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Романтика старины в средневековом Выборге.

Элеонора Ш.
Элеонора Ш. – Гид из Выборге
Романтика старины в средневековом Выборге.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🍤Можно и покушать
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🚌На автобусе
  • 🌃Ночная
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Романтика старины в средневековом Выборге.
Романтика старины в средневековом Выборге.

Что вы увидите

  • Экскурсия обзоргая. Начнем мы экскурсию с Финского периода
  • от здания вокзала. В ходе экскурсии вы сможете ответить следующие на вопросы: Почему было взорвано предыдущее здание вокзала
  • построенное из местного гранита? Какие знаменитые постройки в Санкт-Петербурге выполнены из этого же гранита? Вы увидите гранитного мишку
  • украшавшего предыдущий вокзал
  • а также дом в котором впервые появились лифты и водопровод с горячей водой. Узнаете про знаменитую тройку архитекторов
  • основавших архитектурный стиль «северный модерн»
  • который стал таким знаменитым. Увидите здания
  • построенные в этом стиле с использованием элементов средневековых замков
  • суровой северной природы
  • сюжетов «Калевалы». Увидите ладьи-драккары
  • точные копии тех
  • на которых викинги прибыли на эти земли и захватывали их. Мы поговорим о том
  • какие фильмы снимались в Выборге (а этот город очень любят режиссёры и фотографы). Вы увидите остатки крепостной стены
  • которая окружала весь город и узнаете почему она была разобрана. А также увидите искусственную сушу
  • созданную при помощи этих камней. Поговорим о том
  • как Петр 1 сумел завоевать этот неприступный город-крепость
  • принадлежащий Швеции более 400 лет
  • и какое значение он предавал этой победе. Поговорим о рыцарских турнирах и увидим скульптурную группу – рыцари-соперники и прекрасная дама. Мы подойдем к диагонали трёх площадей где увидим два старинных собора - православный и католический
  • оба построенный по повелению Екатерины Великой. Вы увидите кинотеатр
  • где ежегодно проходит выборгский кинофестиваль и Аллею Славы (не хуже голливудской). Далее мы попадаем средневековую шведскую часть города. Вы полюбуетесь оборонительной старинной Круглой Башней и Рыночной площадью. Проходя по средневековым улочкам
  • вы увидите характерные черты средневекового зодчества
  • в том числе на примере одного из самых старых домов – Доме Купца (Бюргера) и к дому
  • построенному на скале. Мы заглянем в несколько очень интересных старинных двориков
  • способных поразить наше воображение
  • а также полюбуемся великолепными видами – с одной стороны
  • видом на Финский залив
  • а с другой – на Часовую Башню
  • к которой и спустимся по крутой улочке. Увидим руины старого Кафедрального Собора под стенами которого хоронили знатных горожан. И
  • наконец
  • мы выйдем на самую старую средневековую площадь - Ратушную
  • где много объектов с интересной историей. Кроме того
  • оттуда открывается великолепный вид на Замок на острове (об истории которого мы также обязательно поговорим). Вы узнаете в ходе какого крестового похода и кем был заложен замок на острове и в честь кого названа главная башня. Также вспомним о городских легендах
  • о подземном ходе
  • о «Длинной Бороде» и т. д. Коснемся и более современной истории - вспомним о том
  • кто впервые в истории даровал Финляндии независимость и каким образом Выборг оказался в ее составе. И
  • наконец
  • узнаете
  • кому принадлежал Выборг в период Советско-Финской и Великой Отечественной Войны. Я описала в этом маршруте лишь небольшую часть того
  • что мы увидим и о чем будем говорить. Буду рада видеть вас на нашей экскурсии! В Выборг невозможно не влюбится!
На этой экскурсия ⛳ вы не просто познакомитесь со средневековым Выборгом – вы окунетесь в различные исторические эпохи, пройдетесь по узким извилистым улочкам шведского периода, по финским кварталам, полюбуетесь зданиями, построенными в стиле северного модерна, а также увидите места, связанные с русским периодом: именами Петра 1, Елизаветы Петровны, Екатерины Великой и других русских императоров и великих полководцев. Вот такой этот город 🏙️ – «лакомый кусочек», завоевать его пытались многие, поэтому и был он в разные периоды и шведским, и русским, и финским. К Выборгу, как ни к одному другому городу, применимо слово «самый» - вы увидите самый старый в России жилой дом, самую красивую улицу (таковой она считалась в Финляндии в 19 веке), самую маленькую площадь и, наконец, не просто самую, но единственную сохранившуюся в России средневековую рыцарскую крепость конца 13 века с башней, которая долгие годы оставалась самой высокой в Швеции. В самом ее низу до сих пор лежат камни, заложенные 700 с лишним лет назад. Вы услышите интересные истории 📖 и легенды о жизни города в те давние времена, узнаете про славу выборгского кренделя, посмотрите на Крепость на острове 🏝️, которая оставалась неприступной более четырехсот лет. Приглашаю вас на эту интереснейшую экскурсию ⛳, впечатления будут незабываемые!
При желании, можно заказать дополнительную экскурсию ⛳ в парк 🌳 Монрепо.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • Билеты в Башню
  • Рыцарский дом
  • парк Монрепо
  • а также трансфер до Выборга (все по желанию).
Начало
🚩 Выборг, Выборгский вокзал. Железнодорожная, 8
Место завершения
🏁 Ратушная площадь. на пересечении улиц Крепостной, Северный Вал и Южный Вал.
Романтика старины в средневековом Выборге.
Романтика старины в средневековом Выборге.
Романтика старины в средневековом Выборге.
Романтика старины в средневековом Выборге.
Романтика старины в средневековом Выборге.

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Элеонора Ш.
Элеонора Ш.
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