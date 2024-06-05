Площадь Старой Ратуши – экскурсии в Выборге

Найдено 12 экскурсий в категории «Площадь Старой Ратуши» в Выборге, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большая обзорная прогулка по Выборгу
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
483 отзыва
Погружение в средневековый Выборг: экскурсия по древним улицам
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, узнайте его тайны и легенды, пройдите по следам шведских полководцев и русских монархов
Начало: ЖД вокзал Выборга
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
600 за человека
О Выборге - увлекательно и с душой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
95 отзывов
Популярное предложение
О Выборге - увлекательно и с душой: погружение в историю
Приглашаем вас на экскурсию по Выборгу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Подарите себе путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: На Рыночной площади
Завтра в 13:00
12 июня в 11:00
3 700 за всё до 6 чел.
Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
285 отзывов
Выборг: путешествие от древних монастырей до Замка
Загадки Выборга ждут вас: от древних руин до королевского замка - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: У Круглой башни на Рыночной площади
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6 000 за всё до 10 чел.
Выборг - средневековое сердце России
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
54 отзыва
Выборг: путешествие по средневековому сердцу России
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где история оживает на узких улицах Старого города и среди величественных зданий
Начало: На Ратушной площади
Завтра в 11:00
3 000 за всё до 6 чел.
Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
39 отзывов
Увлекательная аудиоэкскурсия по историческому центру Выборга с юной Айрой
Юная Айра из карельской деревушки приезжает в Выборг и попадает в вихрь приключений. Узнайте, что делает город таким привлекательным
Начало: возле Дворца культуры
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
1 500 за человека
Погружение в атмосферу единственного шведского города в России
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
372 отзыва
Погружение в атмосферу единственного шведского города в России
Путешествие по Выборгу - это не просто экскурсия, это погружение в историю, где каждый уголок города рассказывает свою уникальную историю
11 июня в 16:00
12 июня в 18:00
3 250 за всё до 7 чел.
Замок и улочки средневекового Выборга
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
205 отзывов
Замок и улочки средневекового Выборга: путешествие в прошлое
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по средневековому Выборгу. Исторические улочки, замок и неповторимая атмосфера ждут вас
Начало: У Круглой башни
Сегодня в 12:00
12 июня в 12:00
650 за человека
Иммерсивная прогулка по Выборгу
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
35 отзывов
Иммерсивная прогулка по Выборгу: Погружение в историю через звук
Приглашаем на уникальное путешествие по Выборгу! Откройте город с новой стороны, пройдитесь по историческим местам под рассказы и музыку
Начало: На Красной площади
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 560 за человека
Выборг в компании художника
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
89 отзывов
Популярное предложение
Выборг в компании художника
Раскрыть богатую историю города весело, непринужденно и с чувством юмора
Начало: У вокзала
15 июня в 08:30
16 июня в 08:30
3 500 за всё до 5 чел.
Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
37 отзывов
Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
Теплая прогулка с местным жителем, которому есть что рассказать
Начало: На Рыночной площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
5 600 за всё до 10 чел.
В Выборг - с семьёй, детьми или друзьями
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
В Выборг - с семьёй, детьми или друзьями
А можно и в одиночку: со мной вы познакомитесь с городом живо и непринуждённо
Начало: На Рыночной площади
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:30
4 200 за всё до 10 чел.
Квест-бродилка по средневековому Выборгу
🚶 Пешая
Квест
7 часов
Квест-бродилка по средневековому Выборгу
Разгадать тайну и отыскать загадочный манускрипт (без сопровождения гида)
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 900 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наиля
    5 июня 2024
    Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
    Очень понравилась экскурсия: необыкновенная история жизни и путешествия во времени простой финской девушки Айры, отличная работа актеров озвучки, прекрасно подобрана музыка! Спасибо организаторам за экскурсию и приятные презентики.
  • Ж
    Жанна
    5 июня 2024
    Большая обзорная прогулка по Выборгу
    3,5 ч пролетели незаметно. Интересно, с юмором, много деталей. Нам понравилось, советую
  • Ж
    Жанна
    5 июня 2024
    В Выборг - с семьёй, детьми или друзьями
    Экскурсия прошла на ура! Спасибо Татьяне за её подробный рассказ! Впервые в Выборге. Экскурсия очень понравилась! Спасибо Татьяне за её темперамент)
  • А
    Антон
    5 июня 2024
    Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
    Экскурсия была интересная, много информации, здоровская ее подача, всё остались довольны!
    Экскурсия была интересная, много информации, здоровская ее подача, всё остались довольны!Экскурсия была интересная, много информации, здоровская ее подача, всё остались довольны!
  • М
    Мария
    4 июня 2024
    В Выборг - с семьёй, детьми или друзьями
    Были на экскурсии 04.06.2024г. с Татьяной. Татьяна самый лучший гид в Выборге. Прекрасное знание истории своего города, отлично продуман маршрут экскурсии. Рекомендую всем!!!
  • С
    Станислав
    4 июня 2024
    Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
    Отличная прогулка с эрудированным человеком
    Отличная прогулка с эрудированным человекомОтличная прогулка с эрудированным человекомОтличная прогулка с эрудированным человекомОтличная прогулка с эрудированным человеком
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
    18 мая посетили экскурсию по Выборгу. Нашим экскурсоводом была Жанна. Это был очень интересный и содержательный рассказ про Выборг. Мы просто влюбились
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    в город. Спасибо Жанне за глубокое знание материала и любовь к своему делу. Спасибо за интересные факты и истории, за позитивный настрой и живое общение,за интересные подробности о Выборге. РЕКОМЕНДУЮ эту экскурсию при первом посещении города Выборг.

  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Выборг - средневековое сердце России
    Наша небольшая группа (двое взрослых и двое 14-летних менее взрослых) посетила Выборг 29 мая. Повезло не только с погодой, но
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    и с гидом. Артём переживал, что быстро говорит, но это не мешает восприятию и увеличивает объем информации. Всё прошло отлично. Маршрут очень хорош. Два часа пролетели незаметно (хотя некоторые члены группы заранее переживали, что придётся много ходить). Более того, мы потом погуляли, в том числе по замку, покатались на катере и только девятичасовой электричкой поехали восвояси. Парк Монрепо немного "зацепили" катаясь на катере. Но и Артём сказал, и я так считаю, что на него надо выделить целый день. Спасибо, Артём!

  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Погружение в атмосферу единственного шведского города в России
    Экскурсия пять баллов из пяти, очень понравилась! Экскурсовод Инна отличный рассказчик, за два часа получили огромное количество информации об истории Выборга, осмотрели много достопримечательностей. Отдельное спасибо Инне за ее чувство юмора, было очень приятно пообщаться! Рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
    Мы, группа туристов из Рязани, провели замечательный день в старинном городке Выборге! Опытный и обаятельный экскурсовод Юрий Николаевич сопровождал нас
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    по историческому центру, подробно и интересно рассказывая о Выборге, событиях, личностях, архитектуре… отвечал с удовольствием на все наши вопросы, показывал фото того, как было и как стало… много увлекательной и впечатляющей информации! Большое спасибо за всё! Хотелось бы ещё вернуться, чтобы в компании Юрия Николаевича прогуляться по парку Мон Репо в будущем!))

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Площадь Старой Ратуши»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
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  1. Большая обзорная прогулка по Выборгу
  2. О Выборге - увлекательно и с душой
  3. Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
  4. Выборг - средневековое сердце России
  5. Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Круглая Башня
  2. Часовая башня
  3. Самое главное
  4. Выборгский замок
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Костёл Святого Гиацинта
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
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