1 чел.
По популярности
Групповая
3.5 часа
Погружение в средневековый Выборг: экскурсия по древним улицам
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, узнайте его тайны и легенды, пройдите по следам шведских полководцев и русских монархов
Начало: ЖД вокзал Выборга
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
600₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
О Выборге - увлекательно и с душой: погружение в историю
Приглашаем вас на экскурсию по Выборгу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Подарите себе путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: На Рыночной площади
Завтра в 13:00
12 июня в 11:00
3 700₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Выборг: путешествие от древних монастырей до Замка
Загадки Выборга ждут вас: от древних руин до королевского замка - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: У Круглой башни на Рыночной площади
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Выборг: путешествие по средневековому сердцу России
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где история оживает на узких улицах Старого города и среди величественных зданий
Начало: На Ратушной площади
Завтра в 11:00
3 000₽ за всё до 6 чел.
Аудиогид
1.5 часа
Увлекательная аудиоэкскурсия по историческому центру Выборга с юной Айрой
Юная Айра из карельской деревушки приезжает в Выборг и попадает в вихрь приключений. Узнайте, что делает город таким привлекательным
Начало: возле Дворца культуры
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Погружение в атмосферу единственного шведского города в России
Путешествие по Выборгу - это не просто экскурсия, это погружение в историю, где каждый уголок города рассказывает свою уникальную историю
11 июня в 16:00
12 июня в 18:00
3 250₽ за всё до 7 чел.
Групповая
2.5 часа
Замок и улочки средневекового Выборга: путешествие в прошлое
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по средневековому Выборгу. Исторические улочки, замок и неповторимая атмосфера ждут вас
Начало: У Круглой башни
Сегодня в 12:00
12 июня в 12:00
650₽ за человека
Аудиогид
1 час
Иммерсивная прогулка по Выборгу: Погружение в историю через звук
Приглашаем на уникальное путешествие по Выборгу! Откройте город с новой стороны, пройдитесь по историческим местам под рассказы и музыку
Начало: На Красной площади
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 560₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Выборг в компании художника
Раскрыть богатую историю города весело, непринужденно и с чувством юмора
Начало: У вокзала
15 июня в 08:30
16 июня в 08:30
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
Теплая прогулка с местным жителем, которому есть что рассказать
Начало: На Рыночной площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
5 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
В Выборг - с семьёй, детьми или друзьями
А можно и в одиночку: со мной вы познакомитесь с городом живо и непринуждённо
Начало: На Рыночной площади
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:30
4 200₽ за всё до 10 чел.
Квест
7 часов
Квест-бродилка по средневековому Выборгу
Разгадать тайну и отыскать загадочный манускрипт (без сопровождения гида)
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 900₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаиля5 июня 2024Очень понравилась экскурсия: необыкновенная история жизни и путешествия во времени простой финской девушки Айры, отличная работа актеров озвучки, прекрасно подобрана музыка! Спасибо организаторам за экскурсию и приятные презентики.
- ЖЖанна5 июня 20243,5 ч пролетели незаметно. Интересно, с юмором, много деталей. Нам понравилось, советую
- ЖЖанна5 июня 2024Экскурсия прошла на ура! Спасибо Татьяне за её подробный рассказ! Впервые в Выборге. Экскурсия очень понравилась! Спасибо Татьяне за её темперамент)
- ААнтон5 июня 2024Экскурсия была интересная, много информации, здоровская ее подача, всё остались довольны!
- ММария4 июня 2024Были на экскурсии 04.06.2024г. с Татьяной. Татьяна самый лучший гид в Выборге. Прекрасное знание истории своего города, отлично продуман маршрут экскурсии. Рекомендую всем!!!
- ССтанислав4 июня 2024Отличная прогулка с эрудированным человеком
- ЕЕлена4 июня 202418 мая посетили экскурсию по Выборгу. Нашим экскурсоводом была Жанна. Это был очень интересный и содержательный рассказ про Выборг. Мы просто влюбились
- ЕЕлена2 июня 2024Наша небольшая группа (двое взрослых и двое 14-летних менее взрослых) посетила Выборг 29 мая. Повезло не только с погодой, но
- ННаталья2 июня 2024Экскурсия пять баллов из пяти, очень понравилась! Экскурсовод Инна отличный рассказчик, за два часа получили огромное количество информации об истории Выборга, осмотрели много достопримечательностей. Отдельное спасибо Инне за ее чувство юмора, было очень приятно пообщаться! Рекомендую!
- ЮЮлия2 июня 2024Мы, группа туристов из Рязани, провели замечательный день в старинном городке Выборге! Опытный и обаятельный экскурсовод Юрий Николаевич сопровождал нас
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Площадь Старой Ратуши»
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