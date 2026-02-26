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О Выборге - увлекательно и с душой

Погрузиться в историю, архитектурные особенности, легенды и мифы города на обзорной экскурсии
В облике Выборга сочетаются средневековое, шведское и финское прошлое. Вы узнаете, как он развивался, какие знаменитые люди здесь бывали и чем он примечателен сегодня. Пройдете по старинным улицам, заглянете в тайные дворики и отыщете необычные здания. Побываете на знаковых площадях и услышите удивительные факты.
4.9
171 отзыв
О Выборге - увлекательно и с душой
О Выборге - увлекательно и с душой
О Выборге - увлекательно и с душой

Описание экскурсии

Самое-самое в Выборге

Вы увидите главные достопримечательности Выборга: Ратушу, костёл Святого Гиацинта, Круглую и Часовую башни. Гуляя по мощеным улочкам, отыщете здание Купеческой гильдии, усадьбу Бюргера. Заглянете в гости к «Толстой Катьке» и посидите в месте, где когда-то жарко решали торговые вопросы купцы. Загадаете желание у трамвая и узнаете секрет знаменитого выборгского кренделя.

Сюжеты из прошлого и настоящего

Мы раскроем, где находится самый старый жилой дом страны, на каком языке говорили в Выборге 19 века и где селились богатые иноземные купцы. Почему на местном гербе три короны, что происходило с городом после взятия войсками Петра I и какое участие в его развитии принимали другие русские императоры. А также: где в Выборге жил капитан-командор Беринг, где останавливался великий Суворов.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Обратите внимание: программа 14+ (юным путешественникам мы тоже уделяем внимание, но экскурсия рассчитана на более взрослую аудиторию)
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества человек за доплату: 700 ₽ с каждого последующего участника

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Рыночной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3446 туристов
Приветствуем вас, дорогие путешественники! Мы команда профессиональных гидов в Выборге. С радостью покажем самые интересные места любимого города и расскажем о них занимательные факты.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 171 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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149
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Спасибо нашему экскурсоводу Ирине за очень увлекательное путешествие и историю о Выборге❤️
Спасибо нашему экскурсоводу Ирине за очень увлекательное путешествие и историю о Выборге❤️
Спасибо нашему экскурсоводу Ирине за очень увлекательное путешествие и историю о Выборге❤️
Спасибо нашему экскурсоводу Ирине за очень увлекательное путешествие и историю о Выборге❤️
Спасибо нашему экскурсоводу Ирине за очень увлекательное путешествие и историю о Выборге❤️
Спасибо нашему экскурсоводу Ирине за очень увлекательное путешествие и историю о Выборге❤️
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Анна
Отличное начало дня с Ириной! Успели узнать за 1,5 часа все самое важное.
Если вы ищите интересного и активного гида - смело бронируйте. Обязательно приедем еще и поедем с Ириной теперь уже по окрестностям Выборга.
Отличное начало дня с Ириной! Успели узнать за 1,5 часа все самое важное.
Отличное начало дня с Ириной! Успели узнать за 1,5 часа все самое важное.
Отличное начало дня с Ириной! Успели узнать за 1,5 часа все самое важное.
Отличное начало дня с Ириной! Успели узнать за 1,5 часа все самое важное.
Отличное начало дня с Ириной! Успели узнать за 1,5 часа все самое важное.
Отличное начало дня с Ириной! Успели узнать за 1,5 часа все самое важное.
Отличное начало дня с Ириной! Успели узнать за 1,5 часа все самое важное.
Отличное начало дня с Ириной! Успели узнать за 1,5 часа все самое важное.
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А
Большое спасибо за экскурсию! Было интересно, информативно, доступным языком. Путешествовали с маленьким ребенком и коляской, но маршрут смогли осилить, везде проезжали спокойно. Из-за переноса рейса двигали время встречи, экскурсовод вошла в положение и подстроилась под нас, большое спасибо! Рекомендую 👌
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Анастасия
Экскурсовод Ирина прекрасная! Интересная экскурсия, понравилось, что очень информативно, не люблю, когда упрощают материал, видя, что человек пришел на экскурсию с ребёнком. При этом ребёнка тоже Ирина увлекла. Никакого навязывания магазинов, лавочек, очень ненавязчиво упомянули, где что можно купить. Нам очень понравилось!
Экскурсовод Ирина прекрасная! Интересная экскурсия, понравилось, что очень информативно, не люблю, когда упрощают материал, видя, что
Экскурсовод Ирина прекрасная! Интересная экскурсия, понравилось, что очень информативно, не люблю, когда упрощают материал, видя, что
Экскурсовод Ирина прекрасная! Интересная экскурсия, понравилось, что очень информативно, не люблю, когда упрощают материал, видя, что
Экскурсовод Ирина прекрасная! Интересная экскурсия, понравилось, что очень информативно, не люблю, когда упрощают материал, видя, что
Экскурсовод Ирина прекрасная! Интересная экскурсия, понравилось, что очень информативно, не люблю, когда упрощают материал, видя, что
Экскурсовод Ирина прекрасная! Интересная экскурсия, понравилось, что очень информативно, не люблю, когда упрощают материал, видя, что
Экскурсовод Ирина прекрасная! Интересная экскурсия, понравилось, что очень информативно, не люблю, когда упрощают материал, видя, что
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Вика
Замечательная прогулка - экскурсия получилась! Кроме дат,в которых я не сильна,вся информация усваивается просто превосходно 😊 безумно понравилось! спасибо огромное Ирине! ❤️❤️❤️
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В
Дата посещения: 26 мар 2025
Отличная экскурсия. Экскурсовод подстроился под интересы и темп детей, за что спасибо. Много узнали о Выборге!
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