Погрузиться в историю, архитектурные особенности, легенды и мифы города на обзорной экскурсии
В облике Выборга сочетаются средневековое, шведское и финское прошлое. Вы узнаете, как он развивался, какие знаменитые люди здесь бывали и чем он примечателен сегодня. Пройдете по старинным улицам, заглянете в тайные дворики и отыщете необычные здания. Побываете на знаковых площадях и услышите удивительные факты.
Вы увидите главные достопримечательности Выборга: Ратушу, костёл Святого Гиацинта, Круглую и Часовую башни. Гуляя по мощеным улочкам, отыщете здание Купеческой гильдии, усадьбу Бюргера. Заглянете в гости к «Толстой Катьке» и посидите в месте, где когда-то жарко решали торговые вопросы купцы. Загадаете желание у трамвая и узнаете секрет знаменитого выборгского кренделя.
Сюжеты из прошлого и настоящего
Мы раскроем, где находится самый старый жилой дом страны, на каком языке говорили в Выборге 19 века и где селились богатые иноземные купцы. Почему на местном гербе три короны, что происходило с городом после взятия войсками Петра I и какое участие в его развитии принимали другие русские императоры. А также: где в Выборге жил капитан-командор Беринг, где останавливался великий Суворов.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Обратите внимание: программа 14+ (юным путешественникам мы тоже уделяем внимание, но экскурсия рассчитана на более взрослую аудиторию)
Возможно проведение экскурсии для большего количества человек за доплату: 700 ₽ с каждого последующего участника
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Рыночной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3446 туристов
Приветствуем вас, дорогие путешественники! Мы команда профессиональных гидов в Выборге. С радостью покажем самые интересные места любимого города и расскажем о них занимательные факты.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 171 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Спасибо нашему экскурсоводу Ирине за очень увлекательное путешествие и историю о Выборге❤️
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Анна
Отличное начало дня с Ириной! Успели узнать за 1,5 часа все самое важное. Если вы ищите интересного и активного гида - смело бронируйте. Обязательно приедем еще и поедем с Ириной теперь уже по окрестностям Выборга.
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А
Алла
Большое спасибо за экскурсию! Было интересно, информативно, доступным языком. Путешествовали с маленьким ребенком и коляской, но маршрут смогли осилить, везде проезжали спокойно. Из-за переноса рейса двигали время встречи, экскурсовод вошла в положение и подстроилась под нас, большое спасибо! Рекомендую 👌
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Анастасия
Экскурсовод Ирина прекрасная! Интересная экскурсия, понравилось, что очень информативно, не люблю, когда упрощают материал, видя, что человек пришел на экскурсию с ребёнком. При этом ребёнка тоже Ирина увлекла. Никакого навязывания магазинов, лавочек, очень ненавязчиво упомянули, где что можно купить. Нам очень понравилось!
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Вика
Замечательная прогулка - экскурсия получилась! Кроме дат,в которых я не сильна,вся информация усваивается просто превосходно 😊 безумно понравилось! спасибо огромное Ирине! ❤️❤️❤️
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В
Величко
Дата посещения: 26 мар 2025
Отличная экскурсия. Экскурсовод подстроился под интересы и темп детей, за что спасибо. Много узнали о Выборге!
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