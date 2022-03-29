Что вас ожидает

Самое-самое в Выборге

Вы увидите главные достопримечательности Выборга: Ратушу, костел Святого Гиацинта, библиотеку Алвара Аалто, Круглую и Часовую башни. Гуляя по мощеным улочкам, отыщете здание Купеческой гильдии, усадьбу Бюргера и дом Векрута. Заглянете в гости к «Толстой Катьке» и посидите в месте, где когда-то жарко решали торговые вопросы купцы. Загадаете желание у трамвая и узнаете секрет знаменитого выборгского кренделя.

Сюжеты из прошлого и настоящего

Мы раскроем, где находится самый старый жилой дом страны, на каком языке говорили в Выборге 19 века и где селились богатые иноземные купцы. Почему на местном гербе три короны, что происходило с городом после взятия войсками Петра I и какое участие в его развитии принимали другие русские императоры. А также: где в Выборге жил капитан-командор Беринг, где останавливался великий Суворов и где хранилась коллекция скрипок Страдивари.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.