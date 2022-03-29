О Выборге - увлекательно и с душой

Погрузиться в историю, архитектурные особенности, легенды и мифы города на обзорной экскурсии

Индивидуальная
В облике Выборга сочетаются средневековое, шведское и финское прошлое.

Вы узнаете, как он развивался, какие знаменитые люди здесь бывали и чем он примечателен сегодня.

Пройдете по старинным улицам, заглянете в тайные дворики и отыщете необычные здания.

Побываете на знаковых площадях и услышите удивительные факты.
О Выборге - увлекательно и с душой
О Выборге - увлекательно и с душой
О Выборге - увлекательно и с душой
О Выборге - увлекательно и с душой
О Выборге - увлекательно и с душой
О Выборге - увлекательно и с душой
О Выборге - увлекательно и с душой
О Выборге - увлекательно и с душой
О Выборге - увлекательно и с душой
О Выборге - увлекательно и с душой
О Выборге - увлекательно и с душой
О Выборге - увлекательно и с душой
О Выборге - увлекательно и с душой
О Выборге - увлекательно и с душой
О Выборге - увлекательно и с душой
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Самое-самое в Выборге

Вы увидите главные достопримечательности Выборга: Ратушу, костел Святого Гиацинта, библиотеку Алвара Аалто, Круглую и Часовую башни. Гуляя по мощеным улочкам, отыщете здание Купеческой гильдии, усадьбу Бюргера и дом Векрута. Заглянете в гости к «Толстой Катьке» и посидите в месте, где когда-то жарко решали торговые вопросы купцы. Загадаете желание у трамвая и узнаете секрет знаменитого выборгского кренделя.

Сюжеты из прошлого и настоящего

Мы раскроем, где находится самый старый жилой дом страны, на каком языке говорили в Выборге 19 века и где селились богатые иноземные купцы. Почему на местном гербе три короны, что происходило с городом после взятия войсками Петра I и какое участие в его развитии принимали другие русские императоры. А также: где в Выборге жил капитан-командор Беринг, где останавливался великий Суворов и где хранилась коллекция скрипок Страдивари.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Рыночной площади
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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