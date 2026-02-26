В облике Выборга сочетаются средневековое, шведское и финское прошлое. Вы узнаете, как он развивался, какие знаменитые люди здесь бывали и чем он примечателен сегодня. Пройдете по старинным улицам, заглянете в тайные дворики и отыщете необычные здания. Побываете на знаковых площадях и услышите удивительные факты.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Самое-самое в Выборге

Вы увидите главные достопримечательности Выборга: Ратушу, костёл Святого Гиацинта, Круглую и Часовую башни. Гуляя по мощеным улочкам, отыщете здание Купеческой гильдии, усадьбу Бюргера. Заглянете в гости к «Толстой Катьке» и посидите в месте, где когда-то жарко решали торговые вопросы купцы. Загадаете желание у трамвая и узнаете секрет знаменитого выборгского кренделя.

Сюжеты из прошлого и настоящего

Мы раскроем, где находится самый старый жилой дом страны, на каком языке говорили в Выборге 19 века и где селились богатые иноземные купцы. Почему на местном гербе три короны, что происходило с городом после взятия войсками Петра I и какое участие в его развитии принимали другие русские императоры. А также: где в Выборге жил капитан-командор Беринг, где останавливался великий Суворов.

Организационные детали