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Пять крепостей Выборга: искусство фортификации

Загляните в глубь веков с экскурсией по крепостям Выборга, где каждый камень хранит эпические истории
Выборг славится своими средневековыми укреплениями, и эта экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с историей города через призму его фортификационного искусства.

Вас ждет пешеходная прогулка, в ходе которой вы узнаете, как стратегическое
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значение Выборга определяло его судьбу и архитектуру.

Вместе с опытным гидом вы посетите Бастион «Панцерлакс», Башню Ратуши, Круглую башню, Выборгский Замок и другие знаковые места. Узнайте, какие секреты скрывают стены древних сооружений и какие события они пережили.

Экскурсия обещает быть насыщенной: вы не только насладитесь великолепными видами, но и погрузитесь в атмосферу прошлых веков, которая до сих пор витает в воздухе старинного Выборга

5
34 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в историю фортификации
  • 🗺️ Уникальный маршрут по крепостям
  • 👣 Пешая прогулка по историческим местам
  • 📚 Экскурсия с профессиональным гидом
  • 🎯 Узнаете о ключевых событиях Выборга

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Выборга - июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а зелень и цветы создают особую атмосферу. Май и сентябрь также подойдут для экскурсии, хотя может быть немного прохладнее. В остальное время года прогулка возможна, но стоит учитывать погодные условия и подготовиться к возможным осадкам и ветру.
Сейчас август — это идеальное время.
Пять крепостей Выборга: искусство фортификации
Пять крепостей Выборга: искусство фортификации
Пять крепостей Выборга: искусство фортификации

Что можно увидеть

  • Бастион «Панцерлакс»
  • Башня Ратуши
  • Круглая башня
  • Выборгский Замок
  • Петровская горка
  • Корона святой Анны

Описание экскурсии

Энциклопедия фортификации

Приготовьтесь снимать историю города слой за слоем. Вы поймете, почему в случае Выборга кирпичный забор дешевле деревянного. Выясните, кто обломал рог у Рогатой крепости и сколько их было. Узнаете, как пушки замка испортили городские укрепления, и заодно разберетесь, существуют ли в городе секретные подземные ходы.

Маршрут прогулки

  • Бастион «Панцерлакс» — посчитаем рога у Рогатой крепости и посмотрим, как скрестили конструктивизм 20 века и функционализм 17 века.
  • Башня Ратуши — увидим, как из утилитарной башни 15 века сделать красивый городской объект. А еще вы услышите историю одной победы, которая обернулась поражением из-за климата, логистики и знамений.
  • Круглая башня, или «Толстая Катерина» — приготовьтесь узнать, как спрятать барашков, нарушающих общественный порядок. И познакомиться с нетривиальным способом спасти исторический объект от разрушения.
  • Выборгский Замок — цитадель 13 века, которая стала символом величия и влияния Швеции. Вы узнаете, как пушки замка испортили Апраксинские укрепления, и неожиданно вспомните Кафку.
  • Петровская горка — найдем остатки редута и увидим место, где под грохот канонады трапезничал царь. Вы услышите историю самой удачной русской осады.
  • Корона святой Анны — вы сравните обер-коменданта Выборга с генерал-губернатором Ингерманландии, а еще узнаете, с каким трагическим событием 1918 года связано это место.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Во время прогулки запланирован перерыв на 15–30 минут, чтобы подкрепиться и восстановить силы

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваша команда гидов в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 21710 туристов
Добрый день! Мы — содружество независимых гидов. Наша главная цель — увлекательно рассказывать путешественникам и жителям Выборга об истории и архитектуре прекрасного старинного города. Будем рады познакомить вас с Выборгом!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
4
3
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2
1
М
Дата посещения: 31 мар 2026
Экскурсия превзошла все ожидания. Невозможно переоценить вклад нашего гида, Елены, в такое успешное завершение мероприятия. С первых минут она сумела увлечь и сконцентрировать внимание десяти подростков, что само по себе
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является непростой задачей.

Елена продемонстрировала удивительное мастерство в удержании внимания 10 мальчишек, превратив, казалось бы, сложную историю Выборга в захватывающее приключение. Особенно впечатлили её умение подавать материал — её рассказ был полон интересных, малоизвестных фактов, которые, словно любопытные жемчужины, ложились в канву повествования. Эти детали, касающиеся истории города, не могли не заинтересовать даже самых скептически настроенных подростков, превращая пассивных слушателей в заинтересованных участников диалога.

Но что поразило меня больше всего, так это высокий профессионализм Елены в общении с подростками. Она не просто озвучивала информацию, а создавала атмосферу доверия и вовлеченности. Её чуткость, терпение и умение находить общий язык с ребятами, чьи интересы зачастую так разнообразны, заслуживают самой высокой похвалы. Благодаря Елене, эта экскурсия стала не просто познавательной, но и по-настоящему вдохновляющей, оставив после себя яркие воспоминания и желание вернуться в этот удивительный город снова.

Экскурсия превзошла все ожидания. Невозможно переоценить вклад нашего гида, Елены, в такое успешное завершение мероприятия. С
Экскурсия превзошла все ожидания. Невозможно переоценить вклад нашего гида, Елены, в такое успешное завершение мероприятия. С
Экскурсия превзошла все ожидания. Невозможно переоценить вклад нашего гида, Елены, в такое успешное завершение мероприятия. С
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М
Нам очень повезло, что первое знакомство с Выборгом началось именно с этой экскурсии. Как и в любом городе с богатой историей, здесь есть "парадная" сторона, относительно компактная и ухоженная -
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Замковый остров, Крепостная улица, Ратуша и т. п. Такие места, в принципе, можно осмотреть самостоятельно - сделать красивое селфи, зайти в музей, купить памятный сувенир. Но куда бОльшая часть исторических объектов при поверхностном знакомстве выглядит как невзрачные строения, заброшенные руины, или просто нагромождения гранитных валунов - Анненские укрепления, Рогатая крепость, старинные дома горожан на маленьких улочках. И вот тут просто необходим опытный гид, которым для нас стал Иван Васильевич. Этот замечательный человек сочетает в себе энциклопедические знания, академическую речь, прекрасную дикцию и огромную любовь к родному городу. Кажется, он может рассказать занимательную историю про каждый дом, мост, памятник и даже камень в мостовой)) Знания его поистине безграничны, а подача материала весьма увлекательна - даже наши вечно мельтешащие "фотографы" не отвлекалиль на поиски креативных ракурсов, а плотной группой следовали за ним, стараясь не пропустить ни слова. Время экскурсии пролетело совершенно незаметно, мы получили очень яркие впечатления и массу положительных эмоций. Большое спасибо!

Нам очень повезло, что первое знакомство с Выборгом началось именно с этой экскурсии. Как и в
Нам очень повезло, что первое знакомство с Выборгом началось именно с этой экскурсии. Как и в
Нам очень повезло, что первое знакомство с Выборгом началось именно с этой экскурсии. Как и в
Нам очень повезло, что первое знакомство с Выборгом началось именно с этой экскурсии. Как и в
Нам очень повезло, что первое знакомство с Выборгом началось именно с этой экскурсии. Как и в
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Н
Спасибо Ивану Васильевичу за шикарную экскурсию! Обошли всю историческую часть города, услышали историю всех крепостей, осмотрели основные достопримечательности. Поняли предпосылки построения укреплений. Материал подан очень понятно и структурировано! Еще раз огромное спасибо!
Спасибо Ивану Васильевичу за шикарную экскурсию! Обошли всю историческую часть города, услышали историю всех крепостей, осмотрели
Спасибо Ивану Васильевичу за шикарную экскурсию! Обошли всю историческую часть города, услышали историю всех крепостей, осмотрели
Спасибо Ивану Васильевичу за шикарную экскурсию! Обошли всю историческую часть города, услышали историю всех крепостей, осмотрели
Спасибо Ивану Васильевичу за шикарную экскурсию! Обошли всю историческую часть города, услышали историю всех крепостей, осмотрели
Спасибо Ивану Васильевичу за шикарную экскурсию! Обошли всю историческую часть города, услышали историю всех крепостей, осмотрели
Спасибо Ивану Васильевичу за шикарную экскурсию! Обошли всю историческую часть города, услышали историю всех крепостей, осмотрели
Спасибо Ивану Васильевичу за шикарную экскурсию! Обошли всю историческую часть города, услышали историю всех крепостей, осмотрели
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Дмитрий
Очень приятный гид Алёна с чувством юмора и профессиональными знаниями! Очень много узнали исторических событий и побывали в местах куда сами бы не добрались! Все очень было интересно! А еще она очень хороший фотограф! Спасибо огромное!
Очень приятный гид Алёна с чувством юмора и профессиональными знаниями! Очень много узнали исторических событий и
Очень приятный гид Алёна с чувством юмора и профессиональными знаниями! Очень много узнали исторических событий и
Очень приятный гид Алёна с чувством юмора и профессиональными знаниями! Очень много узнали исторических событий и
Очень приятный гид Алёна с чувством юмора и профессиональными знаниями! Очень много узнали исторических событий и
Очень приятный гид Алёна с чувством юмора и профессиональными знаниями! Очень много узнали исторических событий и
Очень приятный гид Алёна с чувством юмора и профессиональными знаниями! Очень много узнали исторических событий и
Очень приятный гид Алёна с чувством юмора и профессиональными знаниями! Очень много узнали исторических событий и
Очень приятный гид Алёна с чувством юмора и профессиональными знаниями! Очень много узнали исторических событий и+2
Очень приятный гид Алёна с чувством юмора и профессиональными знаниями! Очень много узнали исторических событий и
Очень приятный гид Алёна с чувством юмора и профессиональными знаниями! Очень много узнали исторических событий и
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А
Очень понравилась экскурсия от Ивана Васильевича! Спасибо ему огромное! Мы увлекаемся историей фортификационных сооружений России и мы почерпнули много новых интересных фактов! Замок, оборонительные стены разных времен, улочки города, старинные здания-всё это не оставляет равнодушным. Особенно нам повезло с погодой-светило солнце и ветер был не так суров!
Очень понравилась экскурсия от Ивана Васильевича! Спасибо ему огромное! Мы увлекаемся историей фортификационных сооружений России и
Очень понравилась экскурсия от Ивана Васильевича! Спасибо ему огромное! Мы увлекаемся историей фортификационных сооружений России и
Очень понравилась экскурсия от Ивана Васильевича! Спасибо ему огромное! Мы увлекаемся историей фортификационных сооружений России и
Очень понравилась экскурсия от Ивана Васильевича! Спасибо ему огромное! Мы увлекаемся историей фортификационных сооружений России и
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Анна
Были на экскурсии с Иваном Васильевичем. Очень довольны!!! Иван Васильевич - потрясающий гид с глубочайшими познаниями. Он рассказал всю историю Выборга, архитектуры, показал самые интересные места. Иван Васильевич очень красиво рассказывает - его речь льется как песня, сами по себе фразы и выражения уже произведение искусства. Мы очень благодарны за экскурсию и от всей души рекомендуем!
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