Выборг славится своими средневековыми укреплениями, и эта экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с историей города через призму его фортификационного искусства.
Вас ждет пешеходная прогулка, в ходе которой вы узнаете, как стратегическое
Вас ждет пешеходная прогулка, в ходе которой вы узнаете, как стратегическое
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в историю фортификации
- 🗺️ Уникальный маршрут по крепостям
- 👣 Пешая прогулка по историческим местам
- 📚 Экскурсия с профессиональным гидом
- 🎯 Узнаете о ключевых событиях Выборга
Лучшее время для посещения
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Лучшие месяцы для посещения Выборга - июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а зелень и цветы создают особую атмосферу. Май и сентябрь также подойдут для экскурсии, хотя может быть немного прохладнее. В остальное время года прогулка возможна, но стоит учитывать погодные условия и подготовиться к возможным осадкам и ветру.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Бастион «Панцерлакс»
- Башня Ратуши
- Круглая башня
- Выборгский Замок
- Петровская горка
- Корона святой Анны
Описание экскурсии
Энциклопедия фортификации
Приготовьтесь снимать историю города слой за слоем. Вы поймете, почему в случае Выборга кирпичный забор дешевле деревянного. Выясните, кто обломал рог у Рогатой крепости и сколько их было. Узнаете, как пушки замка испортили городские укрепления, и заодно разберетесь, существуют ли в городе секретные подземные ходы.
Маршрут прогулки
- Бастион «Панцерлакс» — посчитаем рога у Рогатой крепости и посмотрим, как скрестили конструктивизм 20 века и функционализм 17 века.
- Башня Ратуши — увидим, как из утилитарной башни 15 века сделать красивый городской объект. А еще вы услышите историю одной победы, которая обернулась поражением из-за климата, логистики и знамений.
- Круглая башня, или «Толстая Катерина» — приготовьтесь узнать, как спрятать барашков, нарушающих общественный порядок. И познакомиться с нетривиальным способом спасти исторический объект от разрушения.
- Выборгский Замок — цитадель 13 века, которая стала символом величия и влияния Швеции. Вы узнаете, как пушки замка испортили Апраксинские укрепления, и неожиданно вспомните Кафку.
- Петровская горка — найдем остатки редута и увидим место, где под грохот канонады трапезничал царь. Вы услышите историю самой удачной русской осады.
- Корона святой Анны — вы сравните обер-коменданта Выборга с генерал-губернатором Ингерманландии, а еще узнаете, с каким трагическим событием 1918 года связано это место.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Во время прогулки запланирован перерыв на 15–30 минут, чтобы подкрепиться и восстановить силы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 21710 туристов
Добрый день! Мы — содружество независимых гидов. Наша главная цель — увлекательно рассказывать путешественникам и жителям Выборга об истории и архитектуре прекрасного старинного города. Будем рады познакомить вас с Выборгом!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 34 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Дата посещения: 31 мар 2026
Экскурсия превзошла все ожидания. Невозможно переоценить вклад нашего гида, Елены, в такое успешное завершение мероприятия. С первых минут она сумела увлечь и сконцентрировать внимание десяти подростков, что само по себе
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М
Нам очень повезло, что первое знакомство с Выборгом началось именно с этой экскурсии. Как и в любом городе с богатой историей, здесь есть "парадная" сторона, относительно компактная и ухоженная -
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Н
Спасибо Ивану Васильевичу за шикарную экскурсию! Обошли всю историческую часть города, услышали историю всех крепостей, осмотрели основные достопримечательности. Поняли предпосылки построения укреплений. Материал подан очень понятно и структурировано! Еще раз огромное спасибо!
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Очень приятный гид Алёна с чувством юмора и профессиональными знаниями! Очень много узнали исторических событий и побывали в местах куда сами бы не добрались! Все очень было интересно! А еще она очень хороший фотограф! Спасибо огромное!
+2
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А
Очень понравилась экскурсия от Ивана Васильевича! Спасибо ему огромное! Мы увлекаемся историей фортификационных сооружений России и мы почерпнули много новых интересных фактов! Замок, оборонительные стены разных времен, улочки города, старинные здания-всё это не оставляет равнодушным. Особенно нам повезло с погодой-светило солнце и ветер был не так суров!
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Были на экскурсии с Иваном Васильевичем. Очень довольны!!! Иван Васильевич - потрясающий гид с глубочайшими познаниями. Он рассказал всю историю Выборга, архитектуры, показал самые интересные места. Иван Васильевич очень красиво рассказывает - его речь льется как песня, сами по себе фразы и выражения уже произведение искусства. Мы очень благодарны за экскурсию и от всей души рекомендуем!
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