Гильдия Э. – Гид из Выборга

Северный модерн - национальный романтизм в архитектуре.



Истоки северного модерна нужно искать, прежде всего, в культуре Скандинавии и русского Севера.



Контрастные сочетания фактур, цветотональных плоскостей, форм, разнообразие оконных проемов и их сочетания с простенками — всё это превращает фасады в полном смысле слова в сложную холодную структуру, напоминающую и северные скальные ландшафты, и масштабные средневековые сооружения.



В элементы отделки введены орнаменты, вдохновленные северным фольклором, образами северной флоры и фауны.



В Выборге сохранились многие образцы архитектуры Северного модерна, сотворённые выдающимися скандинавскими архитекторами: Уно Ульбергом, Аланом Шульманом, Элиэлем Саариненом, Уско Нюстрёмом.