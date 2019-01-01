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Северный модерн в Выборге

5
1 отзыв
Гильдия Э.
Гильдия Э. – Гид из Выборга
Северный модерн - национальный романтизм в архитектуре.

Истоки северного модерна нужно искать, прежде всего, в культуре Скандинавии и русского Севера.

Контрастные сочетания фактур, цветотональных плоскостей, форм, разнообразие оконных проемов и их сочетания с простенками — всё это превращает фасады в полном смысле слова в сложную холодную структуру, напоминающую и северные скальные ландшафты, и масштабные средневековые сооружения.

В элементы отделки введены орнаменты, вдохновленные северным фольклором, образами северной флоры и фауны.

В Выборге сохранились многие образцы архитектуры Северного модерна, сотворённые выдающимися скандинавскими архитекторами: Уно Ульбергом, Аланом Шульманом, Элиэлем Саариненом, Уско Нюстрёмом.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Северный модерн в Выборге
Северный модерн в Выборге

Что вы увидите

  • дом Пиетинена у Вокзальной площади
  • здание фирмы «Хякли, Лаллукка и К°»
  • «Домус» Говинга
  • Доходный дом фирмы Otso Inc.
  • «дом Лаллукки»
  • здание Финляндского торгового банка.
Северный модерн - национальный романтизм в архитектуре. Истоки северного модерна нужно искать, прежде всего, в культуре Скандинавии и русского Севера.
Контрастные сочетания фактур, цветотональных плоскостей, форм, разнообразие оконных проемов и их сочетания с простенками — всё это превращает фасады в полном смысле слова в сложную холодную структуру, напоминающую и северные скальные ландшафты, и масштабные средневековые сооружения. В элементы отделки введены орнаменты, вдохновленные северным фольклором, образами северной флоры и фауны.
В Выборге сохранились многие образцы архитектуры Северного модерна, сотворённые выдающимися скандинавскими архитекторами: Уно Ульбергом, Аланом Шульманом, Элиэлем Саариненом, Уско Нюстрёмом.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 Треугольный сквер напротив ж/д вокзала, у медведя
Место завершения
🏁 Гранитный дворец, Северный вал 7
Северный модерн в Выборге
Северный модерн в Выборге
Северный модерн в Выборге
Северный модерн в Выборге

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гильдия Э.
Гильдия Э.
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1 отзыв оставили туристы

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