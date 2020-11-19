Северный модерн — национальный романтизм в архитектуре. Истоки северного модерна нужно искать, прежде всего, в культуре Скандинавии и русского Севера.
Контрастные сочетания фактур, цветотональных плоскостей, форм, разнообразие оконных проёмов и их
Контрастные сочетания фактур, цветотональных плоскостей, форм, разнообразие оконных проёмов и их
Описание экскурсии
Северный модерн — национальный романтизм в архитектуре
Истоки северного модерна нужно искать, прежде всего, в культуре Скандинавии и русского Севера. Контрастные сочетания фактур, цветотональных плоскостей, форм, разнообразие оконных проёмов и их сочетания с простенками — всё это превращает фасады в полном смысле слова в сложную холодную структуру, напоминающую и северные скальные ландшафты, и масштабные средневековые сооружения. В элементы отделки введены орнаменты, вдохновленные северным фольклором, образами северной флоры и фауны.
по запросу
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом Пиетинена у Вокзальной площади
- Здание фирмы «Хякли, Лаллукка и К°»
- «Домус» Говинга
- Доходный дом фирмы Otso Inc
- Дом Лаллукки
- Здание Финляндского торгового банка
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Треугольный сквер напротив ж/д вокзала, у медведя
Завершение: Гранитный дворец, Северный вал 7
Когда и сколько длится?
Когда: по запросу
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Очень интересная экскурсия и замечательный экскурсовод Анжела! Пожалела, что приехала в Выборг в последний день и не было возможности повторить экскурсию. Обязательно приеду ещё раз. Анжела, огромное Вам спасибо за чудесный день и потрясающий рассказ о городе!
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V
Нам очень понравилось, ходили мини группой из 4 человек. Нужно одеваться по погоде!) и быть готовым к сюрпризам. У нас были дожлевики и тепло оделись, поэтому гуляли спокойно. Гид рассказывает очень увлекательно, и не только про модерн. Рекомендуем!
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А
Экскурсия "Северный модерн в Выборге" Очень понравилась. Все экскурсанты из группы были в полном восторге. Огромное спасибо гиду Любови. Обязательно продолжим знакомство с Выборгом с Вашей помощью. До встречи!!!
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Г
Замечательная экскурсия! Большое спасибо Лоле, к сожалению неравнодушных, любящих свой город и знающих экскурсоводов не так уж и много! Лола прекрасный гид, увлеченный своим делом, спасибо ей огромное
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А
Замечательный экскурсовод Анжела! Обожает свой родной город, знает историю каждого кирпичика и вдохновенно ею делится со своими гостями. Мы заразились её любовью к Выборгу. РЕКОМЕНДУЕМ!
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Е
Выборг - пре коасен! Экскурсия прошла в позитиве, с интересом и живинько. Все что хотели увидели и услышали, благодаря отличному профессионалу экскурсоводу. Спасибо всем.
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