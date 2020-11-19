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А Анатолий Очень интересная экскурсия и замечательный экскурсовод Анжела! Пожалела, что приехала в Выборг в последний день и не было возможности повторить экскурсию. Обязательно приеду ещё раз. Анжела, огромное Вам спасибо за чудесный день и потрясающий рассказ о городе! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

V V0r0bey Нам очень понравилось, ходили мини группой из 4 человек. Нужно одеваться по погоде!) и быть готовым к сюрпризам. У нас были дожлевики и тепло оделись, поэтому гуляли спокойно. Гид рассказывает очень увлекательно, и не только про модерн. Рекомендуем! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анна Экскурсия "Северный модерн в Выборге" Очень понравилась. Все экскурсанты из группы были в полном восторге. Огромное спасибо гиду Любови. Обязательно продолжим знакомство с Выборгом с Вашей помощью. До встречи!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Г Галина Замечательная экскурсия! Большое спасибо Лоле, к сожалению неравнодушных, любящих свой город и знающих экскурсоводов не так уж и много! Лола прекрасный гид, увлеченный своим делом, спасибо ей огромное Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Альфия Замечательный экскурсовод Анжела! Обожает свой родной город, знает историю каждого кирпичика и вдохновенно ею делится со своими гостями. Мы заразились её любовью к Выборгу. РЕКОМЕНДУЕМ! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет