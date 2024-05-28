1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Большая экскурсия по Выборгу: путешествие в средневековье
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, исследуя его знаковые места и узнавая увлекательные истории
Расписание: по расписанию
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 400₽ за человека
Групповая
2 часа
Замок и улочки средневекового Выборга
Начало: Выборг, Рыночная площадь, д. 1
Расписание: По субботам в 12:00
Сегодня в 12:00
15 июня в 12:00
650₽ за человека
Аудиогид
3 часа
Путешествие во времени: обзорная аудиопрогулка по Выборгу
Начало: Выборг, улица Железнодорожная, 10
Расписание: В любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
790₽ за человека
Квест
3 часа
Исторический квест в Выборге
Начало: Вокзал города Выборг
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 302₽ за человека
Мини-группа
1 час
Голос Выборга
Начало: Выборг, Советская д. 16, у входа в парк
Расписание: Суббота и воскресенье в 12:00, 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Выборг - отличный для путешествия выбор
Начало: Выборг, Рыночная площадь (у Круглой башни)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 700₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга28 мая 2024Нам очень понравилось. Информативно, интересно, познавательно, доходчиво. Данную экскурсию рекомендую.
- ИИрина21 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Необычно. Осмотр всех основных достопримечательностей Выборга в прекрасном звуковом оформлении. Рекомендую. Были на экскурсии 16.05.2024
- ЛЛюбовь20 мая 2024Много интересных исторических данных
- ВВиктор12 мая 2024Экскурсия проведена на высоком профессиональном уровне: - кратко; - четко; - эмоционально. Благодарю за отличную работу экскурсовода Анжелику!!! Рекомендую обращаться к ней тем, кто планирует с пользой и положительными эмоциями провести время!!!
- ИИрина9 мая 2024Мы были в Выборге 29апреля, Ольга Ивановна провела интересную экскурсию, с душой и любовью к городу. Узнали о богатой истории
- EEkaterin1 мая 2024Интереснейшая экурскурсия, узнали все о городе и его истории! Ирина - очень эрудированный гид, влюбляющий в город и его места! Рекомендуем к посещению!
- ДДарья14 апреля 2024Невероятно интересная прогулка! Отдельная благодарность экскурсоводу Любови, все истории слушали взахлеб, спасибо большое!
- ННадежда19 марта 2024Несмотря на холод и моросящий дождь отлично провели время. Экскурсовод просто замечательная, провела нас по всем уголкам Выборга, порекомендовала дополнительно
- ИИгорь7 февраля 2024Интересно и не обычно. Ребята молодцы.
- ЛЛукина17 января 2024Замечательная экскурсия! Несмотря на то, что мы заказали экскурсию зимой в достаточно сильный мороз,, холодные обстоятельства не помешали нам погрузиться
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Гранитный дворец»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
Сейчас в Выборге в категории "Гранитный дворец" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 400 до 3 700. Туристы уже оставили гидам 1047 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Выборге на 2024 год по теме «Гранитный дворец», 1047 ⭐ отзывов, цены от 400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август