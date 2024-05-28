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в рассказ. На экскурсии был ребёнок шести лет, который слушал заинтересовано, это говорит о том, что проект действительно интересный и доступный для восприятия маленьких детей в том числе. Экскурсия, рассказывает нам об исторических событиях, переносит из века в век. Организаторы относятся к своему проекту с душой. Спасибо за экскурсию!