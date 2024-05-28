Гранитный дворец – экскурсии в Выборге

Найдено 6 экскурсий в категории «Гранитный дворец» в Выборге, цены от 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большая экскурсия по Выборгу: история средневекового города
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
969 отзывов
Большая экскурсия по Выборгу: путешествие в средневековье
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, исследуя его знаковые места и узнавая увлекательные истории
Расписание: по расписанию
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 400 за человека
Замок и улочки средневекового Выборга
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
29 отзывов
Замок и улочки средневекового Выборга
Начало: Выборг, Рыночная площадь, д. 1
Расписание: По субботам в 12:00
Сегодня в 12:00
15 июня в 12:00
650 за человека
Путешествие во времени: обзорная аудиопрогулка по Выборгу
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
2 отзыва
Путешествие во времени: обзорная аудиопрогулка по Выборгу
Начало: Выборг, улица Железнодорожная, 10
Расписание: В любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
790 за человека
Исторический квест в Выборге
🚶 Пешая
Квест
3 часа
3 отзыва
Исторический квест в Выборге
Начало: Вокзал города Выборг
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 302 за человека
Голос Выборга
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
5 отзывов
Голос Выборга
Начало: Выборг, Советская д. 16, у входа в парк
Расписание: Суббота и воскресенье в 12:00, 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
1 500 за человека
Выборг - отличный для путешествия выбор
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Выборг - отличный для путешествия выбор
Начало: Выборг, Рыночная площадь (у Круглой башни)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 700 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Большая экскурсия по Выборгу: история средневекового города
    Нам очень понравилось. Информативно, интересно, познавательно, доходчиво. Данную экскурсию рекомендую.
  • И
    Ирина
    21 мая 2024
    Голос Выборга
    Очень понравилась экскурсия. Необычно. Осмотр всех основных достопримечательностей Выборга в прекрасном звуковом оформлении. Рекомендую. Были на экскурсии 16.05.2024
  • Л
    Любовь
    20 мая 2024
    Выборг - отличный для путешествия выбор
    Много интересных исторических данных
  • В
    Виктор
    12 мая 2024
    Выборг - отличный для путешествия выбор
    Экскурсия проведена на высоком профессиональном уровне: - кратко; - четко; - эмоционально. Благодарю за отличную работу экскурсовода Анжелику!!! Рекомендую обращаться к ней тем, кто планирует с пользой и положительными эмоциями провести время!!!
  • И
    Ирина
    9 мая 2024
    Замок и улочки средневекового Выборга
    Мы были в Выборге 29апреля, Ольга Ивановна провела интересную экскурсию, с душой и любовью к городу. Узнали о богатой истории
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    Выборга. Прошлись по улочкам города, побывали в средневековом замке и везде слышали интересные рассказы о жителях и правителях города. Мы остались в восторге. И рады что попали именно к Ольге Ивановне.

  • E
    Ekaterin
    1 мая 2024
    Выборг - отличный для путешествия выбор
    Интереснейшая экурскурсия, узнали все о городе и его истории! Ирина - очень эрудированный гид, влюбляющий в город и его места! Рекомендуем к посещению!
  • Д
    Дарья
    14 апреля 2024
    Замок и улочки средневекового Выборга
    Невероятно интересная прогулка! Отдельная благодарность экскурсоводу Любови, все истории слушали взахлеб, спасибо большое!
  • Н
    Надежда
    19 марта 2024
    Замок и улочки средневекового Выборга
    Несмотря на холод и моросящий дождь отлично провели время. Экскурсовод просто замечательная, провела нас по всем уголкам Выборга, порекомендовала дополнительно
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    экскурсии и музеи, к сожалению, у нас было ограниченное время, не успели все посмотреть, поэтому надеемся вернуться снова. Кроме того, нам очень повезло, что мы оформили экскурсию на сайте, а не на вокзале, как в основном туристы делают, попали на индивидуальную экскурсию.

  • И
    Игорь
    7 февраля 2024
    Голос Выборга
    Интересно и не обычно. Ребята молодцы.
  • Л
    Лукина
    17 января 2024
    Голос Выборга
    Замечательная экскурсия! Несмотря на то, что мы заказали экскурсию зимой в достаточно сильный мороз,, холодные обстоятельства не помешали нам погрузиться
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    в рассказ. На экскурсии был ребёнок шести лет, который слушал заинтересовано, это говорит о том, что проект действительно интересный и доступный для восприятия маленьких детей в том числе. Экскурсия, рассказывает нам об исторических событиях, переносит из века в век. Организаторы относятся к своему проекту с душой. Спасибо за экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Гранитный дворец»

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  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
Сейчас в Выборге в категории "Гранитный дворец" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 400 до 3 700. Туристы уже оставили гидам 1047 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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