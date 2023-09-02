Сплав-перезагрузка на каяках в парке «Монрепо»

Увидеть скандинавские пейзажи недалеко от Санкт-Петербурга и пройти 33 км по воде

Описание
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Ответы на вопросы
Встретимся в Выборге и отправимся в водное странствие в окружении северных красот.

Увидим скалистые массивы, старинную капеллу в виде средневекового замка и острова Выборгского залива.

На 2-местных пластиковых каяках пройдём по Сайменскому каналу и озёрно-речной системе Вуоксы, выпьем домашний глинтвейн у костра и переночуем в палатках. Маршрут не требует специальной подготовки. Опытный инструктор обучит вас технике гребли.
Сплав-перезагрузка на каяках в парке «Монрепо»
Сплав-перезагрузка на каяках в парке «Монрепо»
Сплав-перезагрузка на каяках в парке «Монрепо»
Сплав-перезагрузка на каяках в парке «Монрепо»
Сплав-перезагрузка на каяках в парке «Монрепо»
Сплав-перезагрузка на каяках в парке «Монрепо»
Сплав-перезагрузка на каяках в парке «Монрепо»
Сплав-перезагрузка на каяках в парке «Монрепо»
Сплав-перезагрузка на каяках в парке «Монрепо»
Сплав-перезагрузка на каяках в парке «Монрепо»
Сплав-перезагрузка на каяках в парке «Монрепо»
Сплав-перезагрузка на каяках в парке «Монрепо»
Сплав-перезагрузка на каяках в парке «Монрепо»
Сплав-перезагрузка на каяках в парке «Монрепо»
Сплав-перезагрузка на каяках в парке «Монрепо»
Ближайшие даты:
2
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Участие без детей. Опыт не обязателен.

Рекомендуем взять с собой: спальник на температуру комфорта −5, коврик для сна, туристическую сидушку, рюкзак/спортивную сумку/чемодан для вещей (можно оставить на базе), непродуваемую и непромокаемую куртку, купальные принадлежности, полотенце, термобельё для сна, шерстяные носки, головной убор, накидку от дождя с капюшоном, шлёпки/кроксы, флиску, футболку, рубашку с длинным рукавом, удобные штаны для сплава и для лагеря, набор туристической посуды, солнцезащитный крем, гигиенические принадлежности, средство от комаров и клещей.

Программа тура по дням

1 день

Инструктаж, скалы, острова и глинтвейн у костра

Встречаемся на Петровской набережной в Выборге в 10:00. Перепаковываем вещи в гермомешки, получаем палатки, проходим инструктаж и отправляемся в водное странствие на каяках в парке «Монрепо». Сегодня пройдём примерно половину от всего запланированного маршрута — 15-17 км. Увидим скалы, острова Выборгского залива и северный лес с воды. В спокойном темпе дойдём до места ночёвки, где разобьём лагерь и приготовим горячий ужин. Посидим у костра, пообщаемся и познакомимся за чашечкой глинтвейна.

Инструктаж, скалы, острова и глинтвейн у костраИнструктаж, скалы, острова и глинтвейн у костраИнструктаж, скалы, острова и глинтвейн у костраИнструктаж, скалы, острова и глинтвейн у костраИнструктаж, скалы, острова и глинтвейн у костраИнструктаж, скалы, острова и глинтвейн у костраИнструктаж, скалы, острова и глинтвейн у костраИнструктаж, скалы, острова и глинтвейн у костраИнструктаж, скалы, острова и глинтвейн у костраИнструктаж, скалы, острова и глинтвейн у костра
2 день

Утро с чашечкой кофе на природе, замок и водные просторы

После завтрака соберём лагерь и пройдём оставшуюся часть маршрута. Увидим капеллу в виде средневекового замка, высокие скалистые берега и водные просторы. Сделаем эффектные и наполненные счастьем фотографии на разноцветных каяках. Завершим маршрут там же, где начинали. Здесь у нас находится база. На ней окажемся после 15:00.

Утро с чашечкой кофе на природе, замок и водные просторыУтро с чашечкой кофе на природе, замок и водные просторыУтро с чашечкой кофе на природе, замок и водные просторыУтро с чашечкой кофе на природе, замок и водные просторыУтро с чашечкой кофе на природе, замок и водные просторыУтро с чашечкой кофе на природе, замок и водные просторыУтро с чашечкой кофе на природе, замок и водные просторыУтро с чашечкой кофе на природе, замок и водные просторыУтро с чашечкой кофе на природе, замок и водные просторыУтро с чашечкой кофе на природе, замок и водные просторыУтро с чашечкой кофе на природе, замок и водные просторы

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Выборг, Петровская набережная 31, место старта в 50-ти метрах у воды, 10:00
Завершение: Выборг, Петровская набережная 31, после 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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