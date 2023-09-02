1 день

Инструктаж, скалы, острова и глинтвейн у костра

Встречаемся на Петровской набережной в Выборге в 10:00. Перепаковываем вещи в гермомешки, получаем палатки, проходим инструктаж и отправляемся в водное странствие на каяках в парке «Монрепо». Сегодня пройдём примерно половину от всего запланированного маршрута — 15-17 км. Увидим скалы, острова Выборгского залива и северный лес с воды. В спокойном темпе дойдём до места ночёвки, где разобьём лагерь и приготовим горячий ужин. Посидим у костра, пообщаемся и познакомимся за чашечкой глинтвейна.