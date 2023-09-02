Увидеть скандинавские пейзажи недалеко от Санкт-Петербурга и пройти 33 км по воде
Увидим скалистые массивы, старинную капеллу в виде средневекового замка и острова Выборгского залива.
На 2-местных пластиковых каяках пройдём по Сайменскому каналу и озёрно-речной системе Вуоксы, выпьем домашний глинтвейн у костра и переночуем в палатках. Маршрут не требует специальной подготовки. Опытный инструктор обучит вас технике гребли.
сен
Описание
Организационные детали
Участие без детей. Опыт не обязателен.
Рекомендуем взять с собой: спальник на температуру комфорта −5, коврик для сна, туристическую сидушку, рюкзак/спортивную сумку/чемодан для вещей (можно оставить на базе), непродуваемую и непромокаемую куртку, купальные принадлежности, полотенце, термобельё для сна, шерстяные носки, головной убор, накидку от дождя с капюшоном, шлёпки/кроксы, флиску, футболку, рубашку с длинным рукавом, удобные штаны для сплава и для лагеря, набор туристической посуды, солнцезащитный крем, гигиенические принадлежности, средство от комаров и клещей.
Программа тура по дням
Инструктаж, скалы, острова и глинтвейн у костра
Встречаемся на Петровской набережной в Выборге в 10:00. Перепаковываем вещи в гермомешки, получаем палатки, проходим инструктаж и отправляемся в водное странствие на каяках в парке «Монрепо». Сегодня пройдём примерно половину от всего запланированного маршрута — 15-17 км. Увидим скалы, острова Выборгского залива и северный лес с воды. В спокойном темпе дойдём до места ночёвки, где разобьём лагерь и приготовим горячий ужин. Посидим у костра, пообщаемся и познакомимся за чашечкой глинтвейна.
Утро с чашечкой кофе на природе, замок и водные просторы
После завтрака соберём лагерь и пройдём оставшуюся часть маршрута. Увидим капеллу в виде средневекового замка, высокие скалистые берега и водные просторы. Сделаем эффектные и наполненные счастьем фотографии на разноцветных каяках. Завершим маршрут там же, где начинали. Здесь у нас находится база. На ней окажемся после 15:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Выборг, Петровская набережная 31, место старта в 50-ти метрах у воды, 10:00Завершение: Выборг, Петровская набережная 31, после 15:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.