Старинный город W: экспресс-экскурсия по Выборгу

Минимум дат - максимум интересных фактов
700-летняя история Выборга полна неожиданностей.

Этот хитрый карельский городок на границе был прибежищем контрабандистов и обхода европейских санкций.

В нём с неба сыпалась мука, а мужья по воскресеньям отправлялись в Чёртову церковь, борода купца бесконечно удлинялась, а жабы и лягушки превращались в «Адское зелье». И это только малая часть удивительных фактов о Выборге!
Описание экскурсии

Мы пройдём по Каменному городу — самой старой части Выборга. Увидим:

  • Круглую башню
  • средневековые жилые дома
  • костёл Святого Гиацинта
  • кафедральный собор
  • Часовую башню
  • смотровую площадку с лучшим видом на Выборгский замок

Легенды, яркие факты о Выборге и необычные истории — вот калейдоскоп нашей прогулки. Мы выясним:

  • как связаны Екатерина Великая, бараны и очень крепкий чай
  • зачем полы мыли шампанским
  • для чего мужья по воскресеньям отправлялись в Чёртову церковь

И многое другое!

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Рыночной площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 445 туристов
Более 20 лет я живу между двумя равнолюбимыми городами: Петербургом и Выборгом. Я аккредитованный гид-экскурсовод по Ленинградской области с 15-летним стажем, а ещё музыкант, артист уличного театра, фольклорист, велосипедист, конник, руководитель коллектива «Три Пингвина». Скучно на моих экскурсиях не бывает — гарантирую!

