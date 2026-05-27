700-летняя история Выборга полна неожиданностей.
Этот хитрый карельский городок на границе был прибежищем контрабандистов и обхода европейских санкций.
В нём с неба сыпалась мука, а мужья по воскресеньям отправлялись в Чёртову церковь, борода купца бесконечно удлинялась, а жабы и лягушки превращались в «Адское зелье». И это только малая часть удивительных фактов о Выборге!
Описание экскурсии
Мы пройдём по Каменному городу — самой старой части Выборга. Увидим:
- Круглую башню
- средневековые жилые дома
- костёл Святого Гиацинта
- кафедральный собор
- Часовую башню
- смотровую площадку с лучшим видом на Выборгский замок
Легенды, яркие факты о Выборге и необычные истории — вот калейдоскоп нашей прогулки. Мы выясним:
- как связаны Екатерина Великая, бараны и очень крепкий чай
- зачем полы мыли шампанским
- для чего мужья по воскресеньям отправлялись в Чёртову церковь
И многое другое!
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Рыночной площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваш гид в Выборге
Провела экскурсии для 445 туристов
Более 20 лет я живу между двумя равнолюбимыми городами: Петербургом и Выборгом. Я аккредитованный гид-экскурсовод по Ленинградской области с 15-летним стажем, а ещё музыкант, артист уличного театра, фольклорист, велосипедист, конник, руководитель коллектива «Три Пингвина». Скучно на моих экскурсиях не бывает — гарантирую!
