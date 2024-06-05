Экскурсии по Старому городу в Выборге

Найдено 6 экскурсий в категории «Старый город» в Выборге, цены от 650 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Выборгу на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
420 отзывов
Автомобильная экскурсия по Выборгу: от средневековья до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждут захватывающие виды и незабываемые впечатления
Завтра в 14:30
10 июня в 16:00
5 400 за всё до 4 чел.
Замок и улочки средневекового Выборга
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
205 отзывов
Замок и улочки средневекового Выборга: путешествие в прошлое
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по средневековому Выборгу. Исторические улочки, замок и неповторимая атмосфера ждут вас
Начало: У Круглой башни
Сегодня в 12:00
12 июня в 12:00
650 за человека
Автомобильное путешествие по Выборгу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
161 отзыв
Автомобильное путешествие по Выборгу: от средневековья до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, исследуя его исторические и архитектурные жемчужины на комфортабельном автомобиле
«Затем отправимся исследовать Старый город»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 5 500 за всё до 8 чел.
Гранд-тур по Выборгу
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Гранд-тур по Выборгу: История и природа
Откройте для себя Выборг: Средневековый замок, старинные усадьбы, финский функционализм и потрясающие виды на природу. Забронируйте сейчас
«Начнём погружение в историю Выборга на набережной бухты Большой ковш (Салаккалахти) и отправимся изучать Старый город»
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
от 9 550 за всё до 8 чел.
Выборг в кинематографе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
«Выборг в кинематографе»: прогулка по местам съемок и Аллее звезд
Познакомьтесь с кинематографической историей Выборга, пройдитесь по Аллее звезд и местам съемок известных фильмов
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
4 670 за всё до 5 чел.
Большая обзорная экскурсия по Выборгу: Старый город и замок
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
162 отзыва
Большая обзорная экскурсия по Выборгу: Старый город и замок
Начало: Круглая башня на Рыночной площади
«• Большая обзорная экскурсия по Старому городу Выборга • Экскурсия у Выборгского Замка Дополнительные расходы:»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    5 июня 2024
    По Выборгу на автомобиле
    Владимир знает все! Вообще все! И просто безумно интересно рассказывает) Три часа пролетели незаметно, и если говорить о минусах данной экскурсии,
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    то он всего один - этих 3 часов просто мало для удовольствия, я бы три дня минимум слушала. Очень интересный рассказчик, с прекрасным чувством юмора! Я очень рада, что, впервые оказавшись в Выборе, попала к такому профессионалу как Владимир! Спасибо Вам огромное за чудесно проведенное время) Обязательно приеду еще! Рекомендую всем данного гида🩷 P.S. угостил фирменным кренделем)

  • Н
    Надежда
    2 июня 2024
    Автомобильное путешествие по Выборгу
    Спасибо Олегу за интересную автомобильную экскурсию, За 3 час посмотрели замечательный город, узнали много интересного из жизни самого города и его замечательных жителях.
  • С
    Светлана
    31 мая 2024
    Гранд-тур по Выборгу
    Очень интересно, доходчиво, ненавязчиво, без слов-паразитов, размеренно, спокойно, комфортно, интеллигентно… И это малая часть слов, которыми хочется отметить экскурсовода и водителя: Ольгу и Александра, с которыми мы провели день в Выборге, познавая город и его достопримечательности. РЕКОМЕНДУЮ!
    Очень интересно, доходчиво, ненавязчиво, без слов-паразитов, размеренно, спокойно, комфортно, интеллигентно… И это малая часть слов, которымиОчень интересно, доходчиво, ненавязчиво, без слов-паразитов, размеренно, спокойно, комфортно, интеллигентно… И это малая часть слов, которымиОчень интересно, доходчиво, ненавязчиво, без слов-паразитов, размеренно, спокойно, комфортно, интеллигентно… И это малая часть слов, которыми
  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Гранд-тур по Выборгу
    Все получилось отлично, увидели даже больше, чем было в плане. Подход индивидуальный, все нюансы и пожелания гид учитывает. Спасибо за прекрасное знакомство в городом
    Все получилось отлично, увидели даже больше, чем было в плане. Подход индивидуальный, все нюансы и пожеланияВсе получилось отлично, увидели даже больше, чем было в плане. Подход индивидуальный, все нюансы и пожеланияВсе получилось отлично, увидели даже больше, чем было в плане. Подход индивидуальный, все нюансы и пожеланияВсе получилось отлично, увидели даже больше, чем было в плане. Подход индивидуальный, все нюансы и пожелания
  • Д
    Дмитрий
    26 мая 2024
    Замок и улочки средневекового Выборга
    В мае были на экскурсии в Выборге. Экскурсовод Людмила профессионал своего дела, знаток истории и, главное, доходчиво и интересно доносит информацию. Нам ещё и с погодой повезло! Однозначно, рекомендуем! И приедем ещё! Спасибо!
  • Н
    Наталья
    25 мая 2024
    Автомобильное путешествие по Выборгу
    Экскурсия понравилась. Подробный рассказ об истории города.
  • А
    Анна
    25 мая 2024
    По Выборгу на автомобиле
    Три часа экскурсии пролетели незаметно. Владимир провел обзорную. Все очень понравилось. Интересно слушать человека, знающего историю Выборга.
  • Ю
    Юлия
    25 мая 2024
    Большая обзорная экскурсия по Выборгу: Старый город и замок
    Посетили вчера Выборг и погуляли в компании Елены. Она рассказала нам множество интересных фактов о городе и горожанах, поделилась историческим
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    справками и дала чудесные рекомендации по кафе и ресторанам. Мы с подругой остались очень довольны. Елена оказалась эмпатичным, очень тактичным и приятным человеком в общении. Немного не уложились в отведённое 3 часа, но это было не страшно. Мы замечательно провели время.

  • Н
    Надежда
    23 мая 2024
    По Выборгу на автомобиле
    Экскурсией остались очень довольны. Владимир - человек, который знает и любит свой город, и интересно про него рассказывает. Поскольку перемещались
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    по городу на машине увидели очень много локаций, не доступных при пешеходной экскурсии. Также Владимир показал нам местные магазины и рестораны, которые стоит посетить.

  • И
    Ирина
    23 мая 2024
    Большая обзорная экскурсия по Выборгу: Старый город и замок
    22 мая были с группой детей на обзорной экскурсии по Выборгу. Наш экскурсовод Лидия большая молодец. За ранее обговорили организационные
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    моменты, слушали интересные факты о городе и отвечали на вопросы за памятные сувениры. Очень рекомендую. Проведете время с пользой и получите удовольствие от прогулки.

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Старый город»

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  4. Гранд-тур по Выборгу
  5. Выборг в кинематографе
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Круглая Башня
  2. Часовая башня
  3. Самое главное
  4. Выборгский замок
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Костёл Святого Гиацинта
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
Сейчас в Выборге в категории "Старый город" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 650 до 9 550. Туристы уже оставили гидам 963 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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