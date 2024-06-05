1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Автомобильная экскурсия по Выборгу: от средневековья до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждут захватывающие виды и незабываемые впечатления
Завтра в 14:30
10 июня в 16:00
5 400₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2.5 часа
Замок и улочки средневекового Выборга: путешествие в прошлое
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по средневековому Выборгу. Исторические улочки, замок и неповторимая атмосфера ждут вас
Начало: У Круглой башни
Сегодня в 12:00
12 июня в 12:00
650₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Автомобильное путешествие по Выборгу: от средневековья до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, исследуя его исторические и архитектурные жемчужины на комфортабельном автомобиле
«Затем отправимся исследовать Старый город»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 5 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гранд-тур по Выборгу: История и природа
Откройте для себя Выборг: Средневековый замок, старинные усадьбы, финский функционализм и потрясающие виды на природу. Забронируйте сейчас
«Начнём погружение в историю Выборга на набережной бухты Большой ковш (Салаккалахти) и отправимся изучать Старый город»
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
от 9 550₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Выборг в кинематографе»: прогулка по местам съемок и Аллее звезд
Познакомьтесь с кинематографической историей Выборга, пройдитесь по Аллее звезд и местам съемок известных фильмов
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
4 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Большая обзорная экскурсия по Выборгу: Старый город и замок
Начало: Круглая башня на Рыночной площади
«• Большая обзорная экскурсия по Старому городу Выборга • Экскурсия у Выборгского Замка Дополнительные расходы:»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения5 июня 2024Владимир знает все! Вообще все! И просто безумно интересно рассказывает) Три часа пролетели незаметно, и если говорить о минусах данной экскурсии,
- ННадежда2 июня 2024Спасибо Олегу за интересную автомобильную экскурсию, За 3 час посмотрели замечательный город, узнали много интересного из жизни самого города и его замечательных жителях.
- ССветлана31 мая 2024Очень интересно, доходчиво, ненавязчиво, без слов-паразитов, размеренно, спокойно, комфортно, интеллигентно… И это малая часть слов, которыми хочется отметить экскурсовода и водителя: Ольгу и Александра, с которыми мы провели день в Выборге, познавая город и его достопримечательности. РЕКОМЕНДУЮ!
- ЕЕкатерина28 мая 2024Все получилось отлично, увидели даже больше, чем было в плане. Подход индивидуальный, все нюансы и пожелания гид учитывает. Спасибо за прекрасное знакомство в городом
- ДДмитрий26 мая 2024В мае были на экскурсии в Выборге. Экскурсовод Людмила профессионал своего дела, знаток истории и, главное, доходчиво и интересно доносит информацию. Нам ещё и с погодой повезло! Однозначно, рекомендуем! И приедем ещё! Спасибо!
- ННаталья25 мая 2024Экскурсия понравилась. Подробный рассказ об истории города.
- ААнна25 мая 2024Три часа экскурсии пролетели незаметно. Владимир провел обзорную. Все очень понравилось. Интересно слушать человека, знающего историю Выборга.
- ЮЮлия25 мая 2024Посетили вчера Выборг и погуляли в компании Елены. Она рассказала нам множество интересных фактов о городе и горожанах, поделилась историческим
- ННадежда23 мая 2024Экскурсией остались очень довольны. Владимир - человек, который знает и любит свой город, и интересно про него рассказывает. Поскольку перемещались
- ИИрина23 мая 202422 мая были с группой детей на обзорной экскурсии по Выборгу. Наш экскурсовод Лидия большая молодец. За ранее обговорили организационные
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Старый город»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
Сейчас в Выборге в категории "Старый город" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 650 до 9 550. Туристы уже оставили гидам 963 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Мы предлагаем посетить экскурсию по Старому городу в Выборге с профессиональным гидом в 2024 году. Вас ждут интересные истории и познавательные прогулки, а также выгодные цены. Закажите у нас экскурсию уже сегодня!. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август