Смотровые площадки Выборга

2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
Теплая прогулка с местным жителем, которому есть что рассказать
Начало: На Рыночной площади
«Также вас ждет менее туристическое, но не менее интересное место — Панцерлакс, единственный сохранившийся бастион, а по совместительству отличная смотровая площадка»
14 окт в 10:00
15 окт в 10:00
5 600₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по Старому городу и Красной площади
Погрузитесь в атмосферу Выборга, где вас ждут средневековые дома, шведские усадьбы и русские церкви. Узнайте о развитии города и его известных жителях
Завтра в 15:00
14 окт в 08:00
от 6 000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Каменный город: следы прошлого
Автоэкскурсия по Выборгу с акцентом на архитектуру и памятники истории
Начало: На Рыночной площади в Выборге
«Замковый остров и обзорная площадка — историческое сердце города»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППолина29 сентября 2024Отличная содержательная экскурсия для знакомства с Выборгом. Олег очень вежливый, пунктуальный и интересный рассказчик, любящий свой город. Однозначно рекомендуем.
- ООльга23 сентября 2024Рассказ сопроваждался иллюстрацией для наглядности. Пешком мы и десятой части не увидели бы. Нам понравилось. При ограниченном времени, удобно и познавательно.
- ДДмитрий17 сентября 2024Юрий отличный рассказчик, умный, образованный, интересная и увлекательная прогулка. Много лет ездим в этот замечательный город, думали знаем всё, а оказывается нет! Но не буду раскрывать всех секретов) Рекомендую на 100%
- ССветлана11 сентября 2024Прекрасная вышла прогулка! Юрий Николаевич - просто огонь! Выборг великолепен! Вся наша компания влюбилась в Выборг. Это заслуга гида на 100%. Обязательно вернемся! Парк Монрепо обошли сами, но хотим повторить с гидом. Рекомендуем и гида, и экскурсию!
- ЭЭдуард4 сентября 2024Хорошая познавательная экскурсия. Юрий Николаевич большой профессионал своего дела!
- ИИрина1 сентября 2024Нам очень повезло, что выбрали Олега с его обзорной экскурсией на машине. Рассказывает интересно, прекрасно знает историю Выборга. Ответил на все наши вопросы, материал излагает спокойно, не назидательным тоном, слушает пожелания туристов. Всем рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Смотровые площадки»
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