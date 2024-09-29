Смотровые площадки Выборга

П Полина Автомобильное путешествие по Выборгу Отличная содержательная экскурсия для знакомства с Выборгом. Олег очень вежливый, пунктуальный и интересный рассказчик, любящий свой город. Однозначно рекомендуем.

О Ольга Автомобильное путешествие по Выборгу Рассказ сопроваждался иллюстрацией для наглядности. Пешком мы и десятой части не увидели бы. Нам понравилось. При ограниченном времени, удобно и познавательно.

Д Дмитрий Многогранный Выборг: прогулка со старожилом Юрий отличный рассказчик, умный, образованный, интересная и увлекательная прогулка. Много лет ездим в этот замечательный город, думали знаем всё, а оказывается нет! Но не буду раскрывать всех секретов) Рекомендую на 100%

С Светлана Многогранный Выборг: прогулка со старожилом Прекрасная вышла прогулка! Юрий Николаевич - просто огонь! Выборг великолепен! Вся наша компания влюбилась в Выборг. Это заслуга гида на 100%. Обязательно вернемся! Парк Монрепо обошли сами, но хотим повторить с гидом. Рекомендуем и гида, и экскурсию!

Э Эдуард Многогранный Выборг: прогулка со старожилом Хорошая познавательная экскурсия. Юрий Николаевич большой профессионал своего дела!