Смотровые площадки Выборга

Найдено 3 экскурсии в категории «Смотровые площадки» в Выборге, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
Пешая
55 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
Теплая прогулка с местным жителем, которому есть что рассказать
Начало: На Рыночной площади
«Также вас ждет менее туристическое, но не менее интересное место — Панцерлакс, единственный сохранившийся бастион, а по совместительству отличная смотровая площадка»
14 окт в 10:00
15 окт в 10:00
5 600 за всё до 10 чел.
Автомобильное путешествие по Выборгу
На машине
На микроавтобусе
180 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по Старому городу и Красной площади
Погрузитесь в атмосферу Выборга, где вас ждут средневековые дома, шведские усадьбы и русские церкви. Узнайте о развитии города и его известных жителях
Завтра в 15:00
14 окт в 08:00
от 6 000 за всё до 5 чел.
Каменный город: следы прошлого
На машине
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Каменный город: следы прошлого
Автоэкскурсия по Выборгу с акцентом на архитектуру и памятники истории
Начало: На Рыночной площади в Выборге
«Замковый остров и обзорная площадка — историческое сердце города»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Полина
    29 сентября 2024
    Автомобильное путешествие по Выборгу
    Отличная содержательная экскурсия для знакомства с Выборгом. Олег очень вежливый, пунктуальный и интересный рассказчик, любящий свой город. Однозначно рекомендуем.
    Отличная содержательная экскурсия для знакомства с Выборгом. Олег очень вежливый, пунктуальный и интересный рассказчик, любящий свойОтличная содержательная экскурсия для знакомства с Выборгом. Олег очень вежливый, пунктуальный и интересный рассказчик, любящий свойОтличная содержательная экскурсия для знакомства с Выборгом. Олег очень вежливый, пунктуальный и интересный рассказчик, любящий свой
  • О
    Ольга
    23 сентября 2024
    Автомобильное путешествие по Выборгу
    Рассказ сопроваждался иллюстрацией для наглядности. Пешком мы и десятой части не увидели бы. Нам понравилось. При ограниченном времени, удобно и познавательно.
  • Д
    Дмитрий
    17 сентября 2024
    Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
    Юрий отличный рассказчик, умный, образованный, интересная и увлекательная прогулка. Много лет ездим в этот замечательный город, думали знаем всё, а оказывается нет! Но не буду раскрывать всех секретов) Рекомендую на 100%
  • С
    Светлана
    11 сентября 2024
    Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
    Прекрасная вышла прогулка! Юрий Николаевич - просто огонь! Выборг великолепен! Вся наша компания влюбилась в Выборг. Это заслуга гида на 100%. Обязательно вернемся! Парк Монрепо обошли сами, но хотим повторить с гидом. Рекомендуем и гида, и экскурсию!
  • Э
    Эдуард
    4 сентября 2024
    Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
    Хорошая познавательная экскурсия. Юрий Николаевич большой профессионал своего дела!
  • И
    Ирина
    1 сентября 2024
    Автомобильное путешествие по Выборгу
    Нам очень повезло, что выбрали Олега с его обзорной экскурсией на машине. Рассказывает интересно, прекрасно знает историю Выборга. Ответил на все наши вопросы, материал излагает спокойно, не назидательным тоном, слушает пожелания туристов. Всем рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Смотровые площадки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
  2. Автомобильное путешествие по Выборгу
  3. Каменный город: следы прошлого
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Круглая Башня
  2. Выборгский замок
  3. Самое главное
  4. Часовая башня
  5. Рыночная площадь
  6. Усадьба Бюргера
  7. Выборгская Старая Ратуша
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Бастион Панцерлакс
  10. Парк Монрепо
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в октябре 2024
Сейчас в Выборге в категории "Смотровые площадки" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 235 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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