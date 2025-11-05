Описание водной прогулкиВодная экскурсия пpойдет по маршруту от набережнoй в цeнтрe города Выборга вокpуг ocтрoвa Tвеpдыш, пo живoпиcным мeстам Bыбoргcкогo заливa в буxту Защитнaя. Путь протянется вдoль пoбepeжья паркa Mонрепо, острова Людвигштайн (остров мертвых) на котором находится одна из достопримечательностей — капелла Людвигсбург (1830 г.), далее пойдём до Сайменского канала через старинный шлюз Лавола (1856 г.).
Все дни кроме понедельника В 12.00, 13.00 и 15.00, 16.00, пишите и уточняйте на какое время вы желаете БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА НЕ ВНОСИТЬ ПРЕДОПЛАТУ ПОКА НЕ СПИШИТЕСЬ СО МНОЙ. Обычно днем я на катере могу ответить не сразу. Спасибо за понимание.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
ЛО. г Выборг Набережная адмирала Апраксина
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 57 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
5 ноя 2025
Увидели парк с другой стороны. Услышали интересный расссказ. Очень рекомендую, причем до посещения парка. На следующий день, когда мы ходили там пешком, уже точно знали куда идти, что смотреть.
А
Анна
28 окт 2025
Дивная прогулка! Приехали рассказали друзьям, все мечтают попасть на такую прогулку! Катер очень комфортный теплый уютный! Юсеф само очарованье невероятно доброжелательный и позитивный, показал больше чем мечтали. Всем советуем прокатится по заливу и посмотреть парк с воды.
Е
Екатерина
25 окт 2025
Были на экскурсии 3.10.2025, Замечательная Экскурсия!!!!! Нас было не м ного, мы с мужем и ещё одна семейная пара(нам повезло))). Катер ооочень чистый, Юсеф прекрасный гид и экскурсовод!!! Нам повезло в это день с погодой и конечно Юсефом!
Т
Татьяна
19 окт 2025
Ю
Юлия
15 окт 2025
Прекрасная прогулка, очень живописные виды, позитивный капитан) одно из самых ярких впечатлений от поездки в Выборг
К
Кристина
12 окт 2025
Вообще в целом было очень много полезной и интересной информации. Слушать было очень приятно и время пролетело быстро! Выборг раскрылся полностью
И
Иван
6 окт 2025
Отличная прогулка в прекрасной компании. Юсуф замечательный рассказчик. Катер максимально комфортный. Обязательно вернемся еще на борт
И
Ирина
6 окт 2025
Прекрасная прогулка. Отзывчивый гид. Рекомендую.
С
Сергей
5 окт 2025
Отличная экскурсия на катере. Очень комфортно, и тепло на катере. Рулевой (он же экскурсовод) выше всех похвал.
Л
Любовь
4 окт 2025
Это было просто чудесно, мы увидели прекраснейшие пейзажи парка с воды и услышали удивительный рассказ нашего капитана, на суше мы этого бы не объяли. Огромное спасибо за интереснейшую, водную прогулку. Всем советуем гида-капитана Юсефа.
Ю
Юлия
3 окт 2025
Хочу от всей души поблагодарить Юсефа за столь прекрасную прогулку! Интересно, ненавязчиво, его хочется слушать. Ещё Юсеф заботушка, помимо интересного рассказа, заботится, чтобы вам было всё видно и, чтобы вы не замерзли.
Пледы есть!
Е
Елена
21 сен 2025
Б
Борис
16 сен 2025
Красивые виды с воды! Экскурсовод хорошо ведет повествование и для живости, добавляя немного юмора. Канал очень красивый! После видов парка с воды хочется по прогулятся по нему. И после этой экскурсии стало очевидно, что одного дня на Выборг мало!
А
Анёла
15 сен 2025
Интересная подача материала со старинными фото, оптимизм гида и забота о клиентах на высшем уровне. Экскурсия прошла на одном дыхании.
Д
Дмитрий
14 сен 2025
Экскурсия «Водная прогулка на катере вдоль побережья парка Монрепо» оставила самые приятные впечатления!
Нашим гидом и капитаном был Юсеф — внимательный, вежливый и очень порядочный человек. Он сразу показал своё уважение
