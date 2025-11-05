Когда: Все дни кроме понедельника В 12.00, 13.00 и 15.00, 16.00, пишите и уточняйте на какое время вы желаете БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА НЕ ВНОСИТЬ ПРЕДОПЛАТУ ПОКА НЕ СПИШИТЕСЬ СО МНОЙ. Обычно днем я на катере могу ответить не сразу. Спасибо за понимание.

Экскурсия длится около 1 часа

Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала