1 чел.
По популярности
Мини-группа
1 час
По Выборгскому заливу - на драккаре викингов: прогулка в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу средневековья, отправившись на драккаре по волнам Выборгского залива. Незабываемое приключение ждёт вас
Начало: На причале на Крепостном мосту
«Прекрасно дополняет эту картину морская прогулка на драккаре»
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
900₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
Вас ждет увлекательное путешествие на катере по Выборгскому заливу, бухте Защитная и парку Монрепо. Исторические факты и красивые пейзажи гарантированы
Начало: На набережной адмирала Апраксина
«Прогулка проходит на 6-местном скоростном катере в компании гида-капитана»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 700₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
По шхерам Выборгского залива - на катере
Погрузитесь в атмосферу южной Карелии на индивидуальной экскурсии по шхерам Выборгского залива. Увидите необитаемые острова и загадочные объекты
Начало: В квартале Старый город
«Во время поездки на комфортабельном скоростном катере вы увидите:»
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
6 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная водная прогулка по Сайменскому каналу в Выборге
Узнайте о значении Сайменского канала для экономики Восточной Финляндии. Прогулка на катере подарит вам незабываемые виды и интересные факты
Начало: В квартале Старый город
«Вы осмотрите его, а ещё потрясающие виды карельской природы, которые откроются с борта катера»
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
6 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
На катере - по островам Выборгского залива
Прекрасная возможность провести день на воде, наслаждаясь живописными видами островов Выборгского залива. Катер, гид-капитан и море удовольствия ждут вас
Начало: В районе Выборгского замка
«Прогулка проходит на 6-местном скоростном катере в компании гида-капитана»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Острова Выборгского залива
Полюбоваться северными пейзажами шхер и прикоснуться к трем эпохам: имперской, финской и советской
Начало: Центральный РЫНОК.Г. Выборг
«В путешествии на катере вы посетите три наиболее интересных острова в окрестностях Выборга: Верхолаз, Овчинный и Малый Высоцкий»
10 июня в 14:00
11 июня в 17:00
18 690₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Ветер Саймы: прогулка на катере
Проплыть по каналу, полюбоваться парком Монрепо с воды и услышать о нем самое любопытное
Начало: Северная Гавань Выборга
«Путешествие проходит на катере по территории Российской Федерации»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
9 100₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Прогулка на яхте по Выборгскому заливу
По воде отправиться к парку Монрепо, полюбоваться шхерами и собрать ожерелье островов
Начало: Причал яхт-клуба у Крепостного моста
«Под парусом вы пройдете вдоль Выборгского залива, который славится изобилием бухт, шхер и островов»
16 июня в 15:30
30 июня в 15:30
3 600₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Экскурсия по шхерам Выборгского залива на скоростном катере
Начало: Ул. Северный вал, 11; через дорогу напротив ступен...
«Предлагаем вам отправиться в увлекательное путешествие по шхерам Выборгского залива на нашем скоростном комфортабельном катере»
Расписание: ежедневно с 10:00 до 19:00 каждый час.
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
6 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Рыбалка в Выборгском заливе: на катере к кордону Кузьмича
Главное - без дела не сидеть. Сейчас рыбу ловить будем
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
7 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся3 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Капитан очень внимателен и аккуратен. Учитывал все наши пожелания. Обязательно рекомендую!!!!! Вид с воды это совсем другое!!!!!!
- ААлёна2 июня 2024Спасибо за экскурсию, все очень понравилось!
- ГГульнара27 мая 2024Очень увлекательная и интересная экскурсия. Поездка на Драккаре понравилась. Рекомендую
- ТТатьяна26 мая 2024Замечательная индивидуальная водная экскурсия. Чудный водитель-экскурсовод Юзеф,с чувством юмора,любит свое дело и Выборг. Спасибо
- ЕЕлена21 мая 2024Благодарю за прекрасную поездку. И детям, и мне было очень интересно.
- ООлеся20 мая 2024Лодка стилизована, что придает атмосферу путешествию. Мальчишки вежливы и следят за пассажирами. Если выбирать путешествие по акватории Выборга, то рекомендую
- ААлексей18 мая 2024Отличная живописная экскурсия!
- ЮЮлия17 мая 2024Прекрасная экскурсия. Понравилось: марштур, комфорт катера, приятный тембр капитана, шлюзы и природа. Было интересно и небанально.
- ННаталья17 мая 2024Впечатлены прогулкой! Посмотреть на Выборг и Монрепо с воды было любопытно, а уж пройти по Сайменскому каналу - тем более!
- ДДмитрий16 мая 2024Пушка-гонка. Дмитрий очень ответственно относится к поездке. Жена боялась, Дмитрий наиаккуратнешим образом управлял катером. Поставленная и интересная речь. Нам очень понравилось!)
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Водные развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
Сейчас в Выборге в категории "Водные развлечения" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 900 до 18 690. Туристы уже оставили гидам 122 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Водные экскурсии в Выборге на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024