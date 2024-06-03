Экскурсии по воде в Выборге

Найдено 10 экскурсий в категории «Водные развлечения» в Выборге, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Выборгскому заливу - на драккаре викингов: прогулка в мини-группе
Мини-группа
1 час
10 отзывов
По Выборгскому заливу - на драккаре викингов: прогулка в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу средневековья, отправившись на драккаре по волнам Выборгского залива. Незабываемое приключение ждёт вас
Начало: На причале на Крепостном мосту
«Прекрасно дополняет эту картину морская прогулка на драккаре»
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
900 за человека
Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
73 отзыва
Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
Вас ждет увлекательное путешествие на катере по Выборгскому заливу, бухте Защитная и парку Монрепо. Исторические факты и красивые пейзажи гарантированы
Начало: На набережной адмирала Апраксина
«Прогулка проходит на 6-местном скоростном катере в компании гида-капитана»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 700 за всё до 6 чел.
По шхерам Выборгского залива - на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
По шхерам Выборгского залива - на катере
Погрузитесь в атмосферу южной Карелии на индивидуальной экскурсии по шхерам Выборгского залива. Увидите необитаемые острова и загадочные объекты
Начало: В квартале Старый город
«Во время поездки на комфортабельном скоростном катере вы увидите:»
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
6 700 за всё до 5 чел.
Водная прогулка по Сайменскому каналу
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
11 отзывов
Индивидуальная водная прогулка по Сайменскому каналу в Выборге
Узнайте о значении Сайменского канала для экономики Восточной Финляндии. Прогулка на катере подарит вам незабываемые виды и интересные факты
Начало: В квартале Старый город
«Вы осмотрите его, а ещё потрясающие виды карельской природы, которые откроются с борта катера»
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
6 700 за всё до 5 чел.
На катере - по островам Выборгского залива
🚤 На катере
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
На катере - по островам Выборгского залива
Прекрасная возможность провести день на воде, наслаждаясь живописными видами островов Выборгского залива. Катер, гид-капитан и море удовольствия ждут вас
Начало: В районе Выборгского замка
«Прогулка проходит на 6-местном скоростном катере в компании гида-капитана»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
15 000 за всё до 6 чел.
Острова Выборгского залива
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Острова Выборгского залива
Полюбоваться северными пейзажами шхер и прикоснуться к трем эпохам: имперской, финской и советской
Начало: Центральный РЫНОК.Г. Выборг
«В путешествии на катере вы посетите три наиболее интересных острова в окрестностях Выборга: Верхолаз, Овчинный и Малый Высоцкий»
10 июня в 14:00
11 июня в 17:00
18 690 за всё до 6 чел.
Ветер Саймы: прогулка на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Ветер Саймы: прогулка на катере
Проплыть по каналу, полюбоваться парком Монрепо с воды и услышать о нем самое любопытное
Начало: Северная Гавань Выборга
«Путешествие проходит на катере по территории Российской Федерации»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
9 100 за всё до 5 чел.
Прогулка на яхте по Выборгскому заливу
🛥 На яхте
Мини-группа
2 часа
6 отзывов
Прогулка на яхте по Выборгскому заливу
По воде отправиться к парку Монрепо, полюбоваться шхерами и собрать ожерелье островов
Начало: Причал яхт-клуба у Крепостного моста
«Под парусом вы пройдете вдоль Выборгского залива, который славится изобилием бухт, шхер и островов»
16 июня в 15:30
30 июня в 15:30
3 600 за человека
Экскурсия по шхерам Выборгского залива на скоростном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Экскурсия по шхерам Выборгского залива на скоростном катере
Начало: Ул. Северный вал, 11; через дорогу напротив ступен...
«Предлагаем вам отправиться в увлекательное путешествие по шхерам Выборгского залива на нашем скоростном комфортабельном катере»
Расписание: ежедневно с 10:00 до 19:00 каждый час.
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
6 200 за всё до 5 чел.
Рыбалка в Выборгском заливе: на катере к кордону Кузьмича
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
Рыбалка в Выборгском заливе: на катере к кордону Кузьмича
Главное - без дела не сидеть. Сейчас рыбу ловить будем
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
7 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Водные развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. По Выборгскому заливу - на драккаре викингов: прогулка в мини-группе
  2. Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
  3. По шхерам Выборгского залива - на катере
  4. Водная прогулка по Сайменскому каналу
  5. На катере - по островам Выборгского залива
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Круглая Башня
  2. Часовая башня
  3. Самое главное
  4. Выборгский замок
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Костёл Святого Гиацинта
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
Сейчас в Выборге в категории "Водные развлечения" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 900 до 18 690. Туристы уже оставили гидам 122 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Водные экскурсии в Выборге на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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