Активный отдых в Выборге

Найдено 3 экскурсии в категории «Активный отдых» в Выборге, цены от 4 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Выборга - в конный парк «Яви-Нави» (в группе)
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Групповая
3.5 часа
1 отзыв
Из Выборга - в конный парк «Яви-Нави» (в группе)
Погрузиться в славянский быт и мифологию, а потом отправиться на лошадях к каменному троллю
Начало: У здания ж/д вокзала Выборга
Расписание: в будние дни в 11:00, в субботу и воскресенье в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
4 200 за человека
Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
Начало: Вокзал Выборг
Расписание: с 09-00 каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 200 за всё до 4 чел.
Рыбалка в Выборгском заливе: на катере к кордону Кузьмича
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
Рыбалка в Выборгском заливе: на катере к кордону Кузьмича
Главное - без дела не сидеть. Сейчас рыбу ловить будем
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
7 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    1 июня 2024
    Из Выборга - в конный парк «Яви-Нави» (в группе)
    Моя женщина осталось довольна поездкой! Если хотите побывать на красивой ферме и большим количеством животных, покататься на лошадях, то вам
    читать дальше

    сюда. Хороший сервис, добрые люди, воспитанные животные(при соблюдении мер бесопасности). Организатор также хороший, трансфер вовремя - без задержек, заранее все организовали, предупредили, на обратном пути даже довезли до нужного места, а не к вокзалу, что очень приятно! Прекрасный отдых на несколько часов (2-4 часа будет вполне интересно, больше уже может быть скучно), но от Организатора как раз получилось 3.5 часа, что было очень комфортно.

  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
    Прекрасная экскурсия с Андреем. Много интересной информации. Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Активный отдых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Выборга - в конный парк «Яви-Нави» (в группе)
  2. Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
  3. Рыбалка в Выборгском заливе: на катере к кордону Кузьмича
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Круглая Башня
  2. Часовая башня
  3. Самое главное
  4. Выборгский замок
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Костёл Святого Гиацинта
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
Сейчас в Выборге в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 экскурсии от 4 200 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Выборге на 2024 год по теме «Активный отдых», 3 ⭐ отзыва, цены от 4200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам