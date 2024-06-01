1 чел.
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Групповая
3.5 часа
Из Выборга - в конный парк «Яви-Нави» (в группе)
Погрузиться в славянский быт и мифологию, а потом отправиться на лошадях к каменному троллю
Начало: У здания ж/д вокзала Выборга
Расписание: в будние дни в 11:00, в субботу и воскресенье в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
4 200₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
Начало: Вокзал Выборг
Расписание: с 09-00 каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Рыбалка в Выборгском заливе: на катере к кордону Кузьмича
Главное - без дела не сидеть. Сейчас рыбу ловить будем
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
7 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман1 июня 2024Моя женщина осталось довольна поездкой! Если хотите побывать на красивой ферме и большим количеством животных, покататься на лошадях, то вам
- ЕЕлена10 мая 2024Прекрасная экскурсия с Андреем. Много интересной информации. Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Активный отдых»
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