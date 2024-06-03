1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
Вас ждет увлекательное путешествие на катере по Выборгскому заливу, бухте Защитная и парку Монрепо. Исторические факты и красивые пейзажи гарантированы
Начало: На набережной адмирала Апраксина
«Прогулка проходит на 6-местном скоростном катере в компании гида-капитана»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 700₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
По шхерам Выборгского залива - на катере
Погрузитесь в атмосферу южной Карелии на индивидуальной экскурсии по шхерам Выборгского залива. Увидите необитаемые острова и загадочные объекты
Начало: В квартале Старый город
«Во время поездки на комфортабельном скоростном катере вы увидите:»
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
6 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная водная прогулка по Сайменскому каналу в Выборге
Узнайте о значении Сайменского канала для экономики Восточной Финляндии. Прогулка на катере подарит вам незабываемые виды и интересные факты
Начало: В квартале Старый город
«Вы осмотрите его, а ещё потрясающие виды карельской природы, которые откроются с борта катера»
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
6 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
На катере - по островам Выборгского залива
Прекрасная возможность провести день на воде, наслаждаясь живописными видами островов Выборгского залива. Катер, гид-капитан и море удовольствия ждут вас
Начало: В районе Выборгского замка
«Прогулка проходит на 6-местном скоростном катере в компании гида-капитана»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Ветер Саймы: прогулка на катере
Проплыть по каналу, полюбоваться парком Монрепо с воды и услышать о нем самое любопытное
Начало: Северная Гавань Выборга
«Путешествие проходит на катере по территории Российской Федерации»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
9 100₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Экскурсия по шхерам Выборгского залива на скоростном катере
Начало: Ул. Северный вал, 11; через дорогу напротив ступен...
«Предлагаем вам отправиться в увлекательное путешествие по шхерам Выборгского залива на нашем скоростном комфортабельном катере»
Расписание: ежедневно с 10:00 до 19:00 каждый час.
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
6 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Рыбалка в Выборгском заливе: на катере к кордону Кузьмича
Главное - без дела не сидеть. Сейчас рыбу ловить будем
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
7 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся3 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Капитан очень внимателен и аккуратен. Учитывал все наши пожелания. Обязательно рекомендую!!!!! Вид с воды это совсем другое!!!!!!
- ААлёна2 июня 2024Спасибо за экскурсию, все очень понравилось!
- ТТатьяна26 мая 2024Замечательная индивидуальная водная экскурсия. Чудный водитель-экскурсовод Юзеф,с чувством юмора,любит свое дело и Выборг. Спасибо
- ААлексей18 мая 2024Отличная живописная экскурсия!
- ЮЮлия17 мая 2024Прекрасная экскурсия. Понравилось: марштур, комфорт катера, приятный тембр капитана, шлюзы и природа. Было интересно и небанально.
- ННаталья17 мая 2024Впечатлены прогулкой! Посмотреть на Выборг и Монрепо с воды было любопытно, а уж пройти по Сайменскому каналу - тем более!
- ДДмитрий16 мая 2024Пушка-гонка. Дмитрий очень ответственно относится к поездке. Жена боялась, Дмитрий наиаккуратнешим образом управлял катером. Поставленная и интересная речь. Нам очень понравилось!)
- ЮЮлия16 мая 2024Спасибо Дмитрию за прекрасно проведенную экскурсию. Виды с воды на острова очень красивые. Было интересно и познавательно, буду рекомендовать друзьям и знакомым
- ММарина10 мая 2024Дмитрий очень квалифицированный, эрудированный капитан! Отлично провёл экскурсию, дал полную информацию об окружающей природе, достопримечательностях и природе. Очень приятный, доброжелательный гид! Надёжный капитан! Большое ему спасибо за экскурсию!!!
- ААнастасия1 мая 2024Очень приятная водная прогулка. Капитан - хороший рассказчик, интересно говорит об истории города и залива, о местной природе. Нам повезло увидеть белую цаплю. Средневековая сигнальная башня очень выразительно смотрится на высоком скалистом берегу. Познавательно и красиво, особенно при вечернем солнце!
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «На катере»
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