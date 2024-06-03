Прогулки на катере в Выборге

Найдено 7 экскурсий в категории «На катере» в Выборге, цены от 6 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
73 отзыва
Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
Вас ждет увлекательное путешествие на катере по Выборгскому заливу, бухте Защитная и парку Монрепо. Исторические факты и красивые пейзажи гарантированы
Начало: На набережной адмирала Апраксина
«Прогулка проходит на 6-местном скоростном катере в компании гида-капитана»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 700 за всё до 6 чел.
По шхерам Выборгского залива - на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
По шхерам Выборгского залива - на катере
Погрузитесь в атмосферу южной Карелии на индивидуальной экскурсии по шхерам Выборгского залива. Увидите необитаемые острова и загадочные объекты
Начало: В квартале Старый город
«Во время поездки на комфортабельном скоростном катере вы увидите:»
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
6 700 за всё до 5 чел.
Водная прогулка по Сайменскому каналу
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
11 отзывов
Индивидуальная водная прогулка по Сайменскому каналу в Выборге
Узнайте о значении Сайменского канала для экономики Восточной Финляндии. Прогулка на катере подарит вам незабываемые виды и интересные факты
Начало: В квартале Старый город
«Вы осмотрите его, а ещё потрясающие виды карельской природы, которые откроются с борта катера»
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
6 700 за всё до 5 чел.
На катере - по островам Выборгского залива
🚤 На катере
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
На катере - по островам Выборгского залива
Прекрасная возможность провести день на воде, наслаждаясь живописными видами островов Выборгского залива. Катер, гид-капитан и море удовольствия ждут вас
Начало: В районе Выборгского замка
«Прогулка проходит на 6-местном скоростном катере в компании гида-капитана»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
15 000 за всё до 6 чел.
Ветер Саймы: прогулка на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Ветер Саймы: прогулка на катере
Проплыть по каналу, полюбоваться парком Монрепо с воды и услышать о нем самое любопытное
Начало: Северная Гавань Выборга
«Путешествие проходит на катере по территории Российской Федерации»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
9 100 за всё до 5 чел.
Экскурсия по шхерам Выборгского залива на скоростном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Экскурсия по шхерам Выборгского залива на скоростном катере
Начало: Ул. Северный вал, 11; через дорогу напротив ступен...
«Предлагаем вам отправиться в увлекательное путешествие по шхерам Выборгского залива на нашем скоростном комфортабельном катере»
Расписание: ежедневно с 10:00 до 19:00 каждый час.
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
6 200 за всё до 5 чел.
Рыбалка в Выборгском заливе: на катере к кордону Кузьмича
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
Рыбалка в Выборгском заливе: на катере к кордону Кузьмича
Главное - без дела не сидеть. Сейчас рыбу ловить будем
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
7 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    3 июня 2024
    Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
    Очень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Капитан очень внимателен и аккуратен. Учитывал все наши пожелания. Обязательно рекомендую!!!!! Вид с воды это совсем другое!!!!!!
    Очень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Капитан очень внимателен и аккуратен. Учитывал все наши пожелания. ОбязательноОчень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Капитан очень внимателен и аккуратен. Учитывал все наши пожелания. ОбязательноОчень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Капитан очень внимателен и аккуратен. Учитывал все наши пожелания. ОбязательноОчень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Капитан очень внимателен и аккуратен. Учитывал все наши пожелания. ОбязательноОчень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Капитан очень внимателен и аккуратен. Учитывал все наши пожелания. ОбязательноОчень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Капитан очень внимателен и аккуратен. Учитывал все наши пожелания. Обязательно
  • А
    Алёна
    2 июня 2024
    Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
    Спасибо за экскурсию, все очень понравилось!
  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
    Замечательная индивидуальная водная экскурсия. Чудный водитель-экскурсовод Юзеф,с чувством юмора,любит свое дело и Выборг. Спасибо
  • А
    Алексей
    18 мая 2024
    По шхерам Выборгского залива - на катере
    Отличная живописная экскурсия!
    Отличная живописная экскурсия!Отличная живописная экскурсия!
  • Ю
    Юлия
    17 мая 2024
    Водная прогулка по Сайменскому каналу
    Прекрасная экскурсия. Понравилось: марштур, комфорт катера, приятный тембр капитана, шлюзы и природа. Было интересно и небанально.
  • Н
    Наталья
    17 мая 2024
    Водная прогулка по Сайменскому каналу
    Впечатлены прогулкой! Посмотреть на Выборг и Монрепо с воды было любопытно, а уж пройти по Сайменскому каналу - тем более!
    читать дальше

    Дмитрий не только прекрасный гид, обладающий колоссальными знаниями, но и обаятельный, приятный в общении человек. Катер отличный, все чистенькое, приятно находиться на борту. Из многочисленных предлагаемых экскурсий выбрали эту, и очень рады своему выбору.

  • Д
    Дмитрий
    16 мая 2024
    Водная прогулка по Сайменскому каналу
    Пушка-гонка. Дмитрий очень ответственно относится к поездке. Жена боялась, Дмитрий наиаккуратнешим образом управлял катером. Поставленная и интересная речь. Нам очень понравилось!)
  • Ю
    Юлия
    16 мая 2024
    По шхерам Выборгского залива - на катере
    Спасибо Дмитрию за прекрасно проведенную экскурсию. Виды с воды на острова очень красивые. Было интересно и познавательно, буду рекомендовать друзьям и знакомым
  • М
    Марина
    10 мая 2024
    Экскурсия по шхерам Выборгского залива на скоростном катере
    Дмитрий очень квалифицированный, эрудированный капитан! Отлично провёл экскурсию, дал полную информацию об окружающей природе, достопримечательностях и природе. Очень приятный, доброжелательный гид! Надёжный капитан! Большое ему спасибо за экскурсию!!!
  • А
    Анастасия
    1 мая 2024
    По шхерам Выборгского залива - на катере
    Очень приятная водная прогулка. Капитан - хороший рассказчик, интересно говорит об истории города и залива, о местной природе. Нам повезло увидеть белую цаплю. Средневековая сигнальная башня очень выразительно смотрится на высоком скалистом берегу. Познавательно и красиво, особенно при вечернем солнце!
    Очень приятная водная прогулка. Капитан - хороший рассказчик, интересно говорит об истории города и залива, оОчень приятная водная прогулка. Капитан - хороший рассказчик, интересно говорит об истории города и залива, оОчень приятная водная прогулка. Капитан - хороший рассказчик, интересно говорит об истории города и залива, оОчень приятная водная прогулка. Капитан - хороший рассказчик, интересно говорит об истории города и залива, о

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «На катере»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
  2. По шхерам Выборгского залива - на катере
  3. Водная прогулка по Сайменскому каналу
  4. На катере - по островам Выборгского залива
  5. Ветер Саймы: прогулка на катере
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Круглая Башня
  2. Часовая башня
  3. Самое главное
  4. Выборгский замок
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Костёл Святого Гиацинта
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
Сейчас в Выборге в категории "На катере" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 6 200 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 94 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Выборге на 2024 год на катере, 94 ⭐ отзыва, цены от 6200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам