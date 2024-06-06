1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Автомобильная экскурсия по Выборгу: от средневековья до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждут захватывающие виды и незабываемые впечатления
Завтра в 14:30
10 июня в 16:00
5 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
Вас ждет увлекательное путешествие на катере по Выборгскому заливу, бухте Защитная и парку Монрепо. Исторические факты и красивые пейзажи гарантированы
Начало: На набережной адмирала Апраксина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 700₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Выборг, о котором вы не знали
Исследовать на автомобиле малоизвестные окрестности города: от кирх и усадеб до сейдов и пещер
Начало: На Соборной площади в Выборге
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная водная прогулка по Сайменскому каналу в Выборге
Узнайте о значении Сайменского канала для экономики Восточной Финляндии. Прогулка на катере подарит вам незабываемые виды и интересные факты
Начало: В квартале Старый город
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
6 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Ветер Саймы: прогулка на катере
Проплыть по каналу, полюбоваться парком Монрепо с воды и услышать о нем самое любопытное
Начало: Северная Гавань Выборга
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
9 100₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина6 июня 2024Прокатились сегодня семьёй с Дмитрием. Всечётко организовано. Информация дозирована, не было перегруза. Успели насладиться солнышком и природой вокруг. Будем рекомендовать!
- ТТатьяна6 июня 2024Очень замечательно провели время. Интересно,познавательно,красиво. Спасибо Дмитрию за доставленное удовольствие. .
- ЛЛариса6 июня 2024С прогулкой на катере нам безмерно повезло! Во-первых, была шикарная погода для конца мая (+28). Во-вторых, экскурсию выбрали специально в
- ЕЕвгения5 июня 2024Владимир знает все! Вообще все! И просто безумно интересно рассказывает) Три часа пролетели незаметно, и если говорить о минусах данной экскурсии,
- ООлеся3 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Капитан очень внимателен и аккуратен. Учитывал все наши пожелания. Обязательно рекомендую!!!!! Вид с воды это совсем другое!!!!!!
- ААлёна2 июня 2024Спасибо за экскурсию, все очень понравилось!
- ААнна25 мая 2024Три часа экскурсии пролетели незаметно. Владимир провел обзорную. Все очень понравилось. Интересно слушать человека, знающего историю Выборга.
- ННадежда23 мая 2024Экскурсией остались очень довольны. Владимир - человек, который знает и любит свой город, и интересно про него рассказывает. Поскольку перемещались
- ЮЮлия17 мая 2024Прекрасная экскурсия. Понравилось: марштур, комфорт катера, приятный тембр капитана, шлюзы и природа. Было интересно и небанально.
- ООльга6 мая 2024Благодарим Андрея за интереснейшее повествование, за такой маршрут, который раскрыл необычные факты, были, и правда, удивительные открытия. Уже на следующий
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «По Сайменскому каналу»
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