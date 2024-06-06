По Сайменскому каналу – экскурсии в Выборге

Найдено 5 экскурсий в категории «По Сайменскому каналу» в Выборге, цены от 5 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Выборгу на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
420 отзывов
Автомобильная экскурсия по Выборгу: от средневековья до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждут захватывающие виды и незабываемые впечатления
Завтра в 14:30
10 июня в 16:00
5 400 за всё до 4 чел.
Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
73 отзыва
Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
Вас ждет увлекательное путешествие на катере по Выборгскому заливу, бухте Защитная и парку Монрепо. Исторические факты и красивые пейзажи гарантированы
Начало: На набережной адмирала Апраксина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 700 за всё до 6 чел.
Выборг, о котором вы не знали
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
52 отзыва
Выборг, о котором вы не знали
Исследовать на автомобиле малоизвестные окрестности города: от кирх и усадеб до сейдов и пещер
Начало: На Соборной площади в Выборге
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
6 000 за всё до 3 чел.
Водная прогулка по Сайменскому каналу
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
11 отзывов
Индивидуальная водная прогулка по Сайменскому каналу в Выборге
Узнайте о значении Сайменского канала для экономики Восточной Финляндии. Прогулка на катере подарит вам незабываемые виды и интересные факты
Начало: В квартале Старый город
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
6 700 за всё до 5 чел.
Ветер Саймы: прогулка на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Ветер Саймы: прогулка на катере
Проплыть по каналу, полюбоваться парком Монрепо с воды и услышать о нем самое любопытное
Начало: Северная Гавань Выборга
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
9 100 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    6 июня 2024
    Водная прогулка по Сайменскому каналу
    Прокатились сегодня семьёй с Дмитрием. Всечётко организовано. Информация дозирована, не было перегруза. Успели насладиться солнышком и природой вокруг. Будем рекомендовать!
    Прокатились сегодня семьёй с Дмитрием. Всечётко организовано. Информация дозирована, не было перегруза. Успели насладиться солнышком иПрокатились сегодня семьёй с Дмитрием. Всечётко организовано. Информация дозирована, не было перегруза. Успели насладиться солнышком иПрокатились сегодня семьёй с Дмитрием. Всечётко организовано. Информация дозирована, не было перегруза. Успели насладиться солнышком и
  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Водная прогулка по Сайменскому каналу
    Очень замечательно провели время. Интересно,познавательно,красиво. Спасибо Дмитрию за доставленное удовольствие. .
  • Л
    Лариса
    6 июня 2024
    Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
    С прогулкой на катере нам безмерно повезло! Во-первых, была шикарная погода для конца мая (+28). Во-вторых, экскурсию выбрали специально в
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    будний день, чтобы не было череды других желающих увидеть морские просторы и спешки, с поглядыванием на часы, у гида. В - третьих, и самое главное, Юсеф - просто супер-гид: красноречив, обходителен, внимателен, интересный рассказчик. Где было необходимо, мы снижали ход (все рассмотрели в деталях и запечатлели на камеру:)), а где была возможность - пролетели с ветерком. Местные ланшафты и сама природа на фоне водной глади впечатляют больше обычного. На одном из участков Юсеф провёл катер по старому руслу канала, почувствовали себя настоящими лоцманами. Спасибо за яркие впечатления и интересный рассказ. На следующий день мы отправились на пешую прогулку по парку Монрепо, который накануне лицезрели с моря. Картинка сложилась на 200%. Не задумываясь рекомендуем эту экскурсию ВСЕМ!!!

  • Е
    Евгения
    5 июня 2024
    По Выборгу на автомобиле
    Владимир знает все! Вообще все! И просто безумно интересно рассказывает) Три часа пролетели незаметно, и если говорить о минусах данной экскурсии,
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    то он всего один - этих 3 часов просто мало для удовольствия, я бы три дня минимум слушала. Очень интересный рассказчик, с прекрасным чувством юмора! Я очень рада, что, впервые оказавшись в Выборе, попала к такому профессионалу как Владимир! Спасибо Вам огромное за чудесно проведенное время) Обязательно приеду еще! Рекомендую всем данного гида🩷 P.S. угостил фирменным кренделем)

  • О
    Олеся
    3 июня 2024
    Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
    Очень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Капитан очень внимателен и аккуратен. Учитывал все наши пожелания. Обязательно рекомендую!!!!! Вид с воды это совсем другое!!!!!!
    Очень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Капитан очень внимателен и аккуратен. Учитывал все наши пожелания. ОбязательноОчень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Капитан очень внимателен и аккуратен. Учитывал все наши пожелания. ОбязательноОчень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Капитан очень внимателен и аккуратен. Учитывал все наши пожелания. ОбязательноОчень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Капитан очень внимателен и аккуратен. Учитывал все наши пожелания. ОбязательноОчень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Капитан очень внимателен и аккуратен. Учитывал все наши пожелания. ОбязательноОчень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Капитан очень внимателен и аккуратен. Учитывал все наши пожелания. Обязательно
  • А
    Алёна
    2 июня 2024
    Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
    Спасибо за экскурсию, все очень понравилось!
  • А
    Анна
    25 мая 2024
    По Выборгу на автомобиле
    Три часа экскурсии пролетели незаметно. Владимир провел обзорную. Все очень понравилось. Интересно слушать человека, знающего историю Выборга.
  • Н
    Надежда
    23 мая 2024
    По Выборгу на автомобиле
    Экскурсией остались очень довольны. Владимир - человек, который знает и любит свой город, и интересно про него рассказывает. Поскольку перемещались
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    по городу на машине увидели очень много локаций, не доступных при пешеходной экскурсии. Также Владимир показал нам местные магазины и рестораны, которые стоит посетить.

  • Ю
    Юлия
    17 мая 2024
    Водная прогулка по Сайменскому каналу
    Прекрасная экскурсия. Понравилось: марштур, комфорт катера, приятный тембр капитана, шлюзы и природа. Было интересно и небанально.
  • О
    Ольга
    6 мая 2024
    Выборг, о котором вы не знали
    Благодарим Андрея за интереснейшее повествование, за такой маршрут, который раскрыл необычные факты, были, и правда, удивительные открытия. Уже на следующий
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    день после экскурсии, мы, гуляя по улочкам и заходя в разные интересные места, находили артефакты, переданные "осколки". А что это такое, он вам сам расскажет на экскурсии. Нужное и интересное дело у вас, ребята!

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «По Сайменскому каналу»

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  4. Водная прогулка по Сайменскому каналу
  5. Ветер Саймы: прогулка на катере
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Круглая Башня
  2. Часовая башня
  3. Самое главное
  4. Выборгский замок
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Костёл Святого Гиацинта
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
Сейчас в Выборге в категории "По Сайменскому каналу" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 5 400 до 9 100. Туристы уже оставили гидам 560 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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