Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Выборге, цены от 6 010 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Тайны ночного Выборга
Пешая
13 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны ночного Выборга
Авантюрное путешествие по древним местам города в компании таинственных исторических фактов и легенд
Начало: На Рыночной площади
12 авг в 00:30
13 авг в 00:30
8 000 за всё до 10 чел.
Семейный квест по НЕсредневековому Выборгу
Пешая
9 отзывов
2.5 часа
Квест
до 10 чел.
Индивидуальная квест-экскурсия по Выборгу с погружением в историю
Погрузитесь в атмосферу Выборга начала XX века, решая головоломки и разгадывая шифры. Вас ждут увлекательные задания и неожиданные открытия
Начало: У железнодорожного вокзала
13 авг в 13:00
20 авг в 10:00
6 010 за всё до 10 чел.
Большой поход на Выборг
Пешая
7 часов
Индивидуальная
Большой поход на Выборг
Рассмотреть архитектуру северного модерна и расшифровать увиденное без сложных формулировок
Начало: Возле ж/д вокзал Выборга
Завтра в 09:30
11 авг в 09:30
8 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    26 июля 2024
    Тайны ночного Выборга
    Были в этот день (18.07.2024) на второй экскурсии по Выборгу. Утром пошли от вокзала не пойми с какой теткой. Не
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    рекомендую, кстати, от слова совсем. Ситуация знакомства с Выборгом спас Денис на ночной экскурсии. Рассказывал настолько живо, интересно, весело и вовлеченно, что даже мелкий дождь не омрачил))). Много любопытных фактов, глубокие знания истории города и истории в целом, великолепная подача. Рекомендую всем. Тайн было не много, особой мистики не нагонял, зато много интересного, чего вы не найдете в интернете.

  • А
    Александр
    21 июля 2024
    Семейный квест по НЕсредневековому Выборгу
    Все было прекрасно
    Все было прекрасноВсе было прекрасно
  • В
    Виталий
    5 июля 2024
    Тайны ночного Выборга
    Отличная экскурсия. Денис - великолепный рассказчик, эрудированный, обаятельный, разносторонний, смог увлечь и взрослых, и детей. Ночь добавляла походу своей красоты!) спасибо!
  • Н
    Наталья
    4 июля 2024
    Семейный квест по НЕсредневековому Выборгу
    НЕобыкновенная прогулка по НЕсредневековому Выборгу, проведенная Константином в форме квеста, очень понравилась. Когда слушаешь Константина, несомненно влюбленного в свой горд,
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    то начинаешь пытаться смотреть на Выборг его глазами и влюбляешься в этот город еще раз. А вопросы, которые решаешь во время квеста, позволяют запомнить особенности города гораздо глубже, чем если бы это была просто экскурсия. Браво, Константин

  • Е
    Ефимова
    13 мая 2024
    Тайны ночного Выборга
    Чудесный экскурсовод, который своим рассказом смог заинтересовать даже сонных детей, которые изрядно погуляли по городу до этого. Рекомендую эту экскурсию всем тем, кто хочет познакомиться с загадочным ночным Выборгом. Спасибо экскурсоводу за отличные впечатления!
  • Е
    Екатерина
    2 мая 2024
    Семейный квест по НЕсредневековому Выборгу
    Констанин очень душевный гид! Были вдвоем с мамой, получили невероятное удовольствие и от рассказа про город, и от самого квеста
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    (он не такой уж и простой, надо было подумать — что классно:)) Видно, что Константин любит свое дело и вкладывает душу! Рекомендую сходить!

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Нескучные экскурсии»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Большой поход на Выборг
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
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  2. Самое главное
  3. Часовая башня
  4. Выборгский замок
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Костёл Святого Гиацинта
  9. Библиотека Алвара Аалто
  10. Парк Монрепо
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в августе 2024
Сейчас в Выборге в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 6 010 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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