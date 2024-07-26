2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны ночного Выборга
Авантюрное путешествие по древним местам города в компании таинственных исторических фактов и легенд
Начало: На Рыночной площади
12 авг в 00:30
13 авг в 00:30
8 000₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Квест
до 10 чел.
Индивидуальная квест-экскурсия по Выборгу с погружением в историю
Погрузитесь в атмосферу Выборга начала XX века, решая головоломки и разгадывая шифры. Вас ждут увлекательные задания и неожиданные открытия
Начало: У железнодорожного вокзала
13 авг в 13:00
20 авг в 10:00
6 010₽ за всё до 10 чел.
7 часов
Индивидуальная
Большой поход на Выборг
Рассмотреть архитектуру северного модерна и расшифровать увиденное без сложных формулировок
Начало: Возле ж/д вокзал Выборга
Завтра в 09:30
11 авг в 09:30
8 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла26 июля 2024Были в этот день (18.07.2024) на второй экскурсии по Выборгу. Утром пошли от вокзала не пойми с какой теткой. Не
- ААлександр21 июля 2024Все было прекрасно
- ВВиталий5 июля 2024Отличная экскурсия. Денис - великолепный рассказчик, эрудированный, обаятельный, разносторонний, смог увлечь и взрослых, и детей. Ночь добавляла походу своей красоты!) спасибо!
- ННаталья4 июля 2024НЕобыкновенная прогулка по НЕсредневековому Выборгу, проведенная Константином в форме квеста, очень понравилась. Когда слушаешь Константина, несомненно влюбленного в свой горд,
- ЕЕфимова13 мая 2024Чудесный экскурсовод, который своим рассказом смог заинтересовать даже сонных детей, которые изрядно погуляли по городу до этого. Рекомендую эту экскурсию всем тем, кто хочет познакомиться с загадочным ночным Выборгом. Спасибо экскурсоводу за отличные впечатления!
- ЕЕкатерина2 мая 2024Констанин очень душевный гид! Были вдвоем с мамой, получили невероятное удовольствие и от рассказа про город, и от самого квеста
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Нескучные экскурсии»
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