читать дальше рекомендую, кстати, от слова совсем. Ситуация знакомства с Выборгом спас Денис на ночной экскурсии. Рассказывал настолько живо, интересно, весело и вовлеченно, что даже мелкий дождь не омрачил))). Много любопытных фактов, глубокие знания истории города и истории в целом, великолепная подача. Рекомендую всем. Тайн было не много, особой мистики не нагонял, зато много интересного, чего вы не найдете в интернете.

Были в этот день (18.07.2024) на второй экскурсии по Выборгу. Утром пошли от вокзала не пойми с какой теткой. Не