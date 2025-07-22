7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Старинный Выборг с булыжными мостовыми, европейской архитектурой, узенькими улочками и средневековой атмосферой просто создан для «важнейшего из искусств».
На моей авторской прогулке вы познакомитесь с историей города и с его насыщенной кинематографической жизнью, пройдёте по «Аллее звёзд» и местам съёмок знаковых фильмов. Узнаете о знаменитых актёрах и курьезных историях.
На моей авторской прогулке вы познакомитесь с историей города и с его насыщенной кинематографической жизнью, пройдёте по «Аллее звёзд» и местам съёмок знаковых фильмов. Узнаете о знаменитых актёрах и курьезных историях.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Киношный Старый город с узкими улочками, булыжными мостовыми и зданиями шведского периода, знакомыми по фильмам
- Выборгскую «Аллею звёзд», где увековечены имена выдающихся кинематографистов
- Места съёмок фильмов «Земля Санникова», «Адмиралъ», «Белая гвардия», «Шерлок Холмс», «Пепел» и других
- Знаковые достопримечательности — Круглую и Часовую башни, старинные соборы, кинотеатр, площадь у Выборгского замка
И узнаете:
- какие известные актёры и режиссёры снимали здесь — от Михаила Боярского до Константина Хабенского
- как Выборг «переодевался» в разные города и страны для киносъёмок
- что означают кинотермины «бумщик», «светик» и «буратино»
- о создании фестиваля «Окно в Европу» и факты о его традициях
- забавные и редкие истории со съёмочных площадок
Организационные детали
Во время экскурсии за доплату можно посетить Военно-исторический центр Карельского перешейка, где расположена выставка «Выборг в кино» и представлен макет танка, участвовавший в съёмках фильма «28 панфиловцев» — подробности в переписке.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 2564 туристов
Историей города увлекаюсь со студенческих лет, закончил курсы экскурсоведения в Выборге. Во время прогулок по родному городу я рассказываю о его жизни с любовью и переживанием к нему, стараюсь вовлечь путешественников в диалог. Надеюсь, что гости города, побывав на моей экскурсии, обязательно сохранят добрые и тёплые чувства к Выборгу и захотят вскоре сюда вернуться.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Большое спасибо Андрею за проведённую экскурсию. Материал был насыщенный и интересный,дополненный историями и фотографиями. Он влюбил нас в этот исторический город.
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В этот день (12 июля 2022) было прекрасно всё: великолепная погода, волшебно-атмосферный Выборг и неподражаемый рассказчик Андрей. Останавливая свой выбор на заказе индивидуального тура рассчитываешь найти в лице гида доброго
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Е
Об экскурсии: в конце октября 2018 года побывали в Выборге на экскурсии «Выборг в кинематографе». Ещё при заказе экскурсии мы сомневались, не зная, что выбрать: обзорную или про кинематограф. Посоветовавшись
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Первый день каникул мы решили провести с пользой и отправились небольшой компанией на тематическую экскурсию «Выборг в кино». Она длилась достаточно долго – 2,5 часа, но это время прошло быстро
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С
Здравствуйте! Тема про кинематограф,по моему мнению,немного натянута. Основная тема-это история города. Хотя это и не портит экскурсии! Просто,как я понимаю,про кинематограф в Выборге 2 часа -не о чем рассказывать). В
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М
Мы с женой очень благодарны гиду Андрею и команде Трипстера за организацию экскурсии. Андрей прекрасно владеет тематическим материалом, тем более, что он - коллега по кинематографу (моя дочь работает в
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Входит в следующие категории Выборга
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