7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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в переписке с экскурсоводом Андреем, остановились на второй и нисколько после не пожалели, так как, слушая рассказы гида о кинематографической стороне жизни Выборга, мы совершили прогулку по всей исторической части города. И к тому же рассказы гида были не только о кино, но и об истории Выборга, об интересных судьбах памятников, зданий, жителях.

О гиде: Андрей очень ответственно относится к своей работе, не было вопроса, на который не нашлось ответа. Рассказ о городе не был сухим пересказом фактов, что радовало! Именно для этой экскурсии у него заготовлены распечатки отдельных кадров из фильмов, чтобы нам было нагляднее представить о каком фильме идёт речь. Сюрпризом было с его стороны приглашение к своему знакомому, который устроил небольшой кинотеатр прямо в подъезде дома. Удивил гид и рассказом о конкурсе дизайна купюр. А на прощание даже вручил нам кроссворд на тему кинематографической экскурсии!

О Трипстер: Полностью довольны услугой! Всегда были на связи. Предусмотрительно присылали СМС-оповещения с указанием времени встреч, контактными тлф.