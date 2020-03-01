7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Выборг в кинематографе

Пройти по местам съемок известных фильмов и по-новому взглянуть на Старый город

Андрей
Задать вопрос
Андрей – ваш гид
Старинный Выборг с его булыжными мостовыми, европейской архитектурой, узенькими улочками, средневековой атмосферой и красивой северной природой просто создан для «важнейшего из искусств».

На моей авторской прогулке вы познакомитесь с историей Выборга и с его насыщенной кинематографической жизнью, прогуляетесь по выборгской «Аллее звёзд» и местам съемок знаковых фильмов, узнаете о знаменитых актёрах, побывавших здесь, и курьезных историях, произошедших на съемках.
2600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии7 отзывов
4.86
Выборг в кинематографе
Выборг в кинематографе

Что вас ожидает

Кинематографическая история города
На прогулке по Старому городу мы поговорим о фильмах, снятых в Выборге, о знаменитых актёрах и режиссерах, которые успели здесь побывать, а это Михаил Боярский, Виктор Сухоруков, Чулпан Хаматова, Елизавета Боярская, Константин Хабенский, Сергей Гармаш и многие другие. Я расскажу вам о местном кинофестивале «Окно в Европу» и его истории, проведу по местам съемок фильмов «Земля Санникова» (1973), «Адмиралъ» (2008), «Белая гвардия» (2010), «Шерлок Холмс» (2013), «Пепел» (2013), а также покажу выборгскую «Аллею звёзд» с фамилиями советских и российских деятелей кинематографа.

Достопримечательности Выборга в кино
Вы узнаете, какими странами успел побывать Выборг на экранах, вспомните знаковые сцены из культовых фильмов и пройдете по местам, где они были сняты. Вы увидите выборгский кинотеатр, городские соборы, Круглую и Часовую (она сейчас на реставрации) башни, несколько интересных зданий, построенных ещё в шведский период истории Выборга. А в конце прогулки мы выйдем на колоритную площадь напротив Выборгского замка, где тоже было снято немало сцен из фильмов.

Интересные факты о съемочном процессе
Во время экскурсии я расскажу о значении некоторых киношных терминов: вы узнаете, кто такие «бумщики», «светики» и что такое «буратино». А проходя мимо архитектурных памятников, вы не только услышите их реальную историю, но вспомните роли, которые старинные здания «сыграли» в том или ином фильме. Кроме того, я расскажу об особенностях работы актёра массовых сцен и поделюсь историями со съёмок на выборгской натуре.

Организационные детали

Во время экскурсии возможно за дополнительную плату посетить Военно-исторический центр Карельского перешейка, где расположена выставка «Выборг в кино» и представлен макет танка, участвовавший в съёмках фильма «28 панфиловцев».

Выборг в кинематографе
Выборг в кинематографе
Выборг в кинематографе
Выборг в кинематографе
Выборг в кинематографе
Выборг в кинематографе
Выборг в кинематографе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Андрей
Андрей
Историей города увлекаюсь со студенческих лет, закончил курсы экскурсоведения в Выборге. Во время прогулок по родному городу я рассказываю о его жизни с любовью и переживанием к нему, стараюсь вовлечь путешественников в диалог. Надеюсь, что гости города, побывав на моей экскурсии, обязательно сохранят добрые и тёплые чувства к Выборгу и захотят вскоре сюда вернуться.
Напишите мне

7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 марта 2020
Экскурсией мы остались очень довольны!Заказали обзорную по городу. Узнали каким был город, начиная от средневековья, и заканчивая, нашим временем. Было много интересной информации, фактов и даже Андрей показывал нам вырезки из старых газет и черно-белые фото улиц в былые времена. Андрей рассказывал увлечённо, зная и любя свое дело. Андрей, спасибо! Вы и солнечная погода нас покорили! Летом собираемся к Вам ещё)) Мал золотник (Выборг) да дорог))
2 мая 2019
Посетили экскурсию Выборг в кинематографе. В целом экскурсия понравилась, но тема кинематографа , на наш взгляд, раскрыта нечетко. Экскурсия больше напоминала просто обзорную экскурсию по городу. Но проведена качественно. Гид рассказал интересно. Впечатление яркие!
27 февраля 2019
Спасибо большое Андрею за такую интересную и насыщеннную экскурсию! Мы обязательно приедем ещё!
22 января 2019
Были на экскурсии Выборг в кинематографе. Андрей очень хороший рассказчик! Ответил на все вопросы, что немаловажно, когда хочешь разобраться в вопросе. Советую всем, кто будет в Выборге. Индикатор интересности - мой молодой человек, который довольно скептично сначала отнёсся к тому, что придётся ходить и слушать кого-то. В конце концов ему было даже интереснее, чем мне😅😅😅 Только приезжайте летом, комфортные ходить, слушать и не мёрзнуть)
14 ноября 2018
Об экскурсии: в конце октября 2018 года побывали в Выборге на экскурсии «Выборг в кинематографе». Ещё при заказе экскурсии мы сомневались, не зная, что выбрать: обзорную или про кинематограф. Посоветовавшись в переписке с экскурсоводом Андреем, остановились на второй и нисколько после не пожалели, так как, слушая рассказы гида о кинематографической стороне жизни Выборга, мы совершили прогулку по всей исторической части города. И к тому же рассказы гида были не только о кино, но и об истории Выборга, об интересных судьбах памятников, зданий, жителях.
О гиде: Андрей очень ответственно относится к своей работе, не было вопроса, на который не нашлось ответа. Рассказ о городе не был сухим пересказом фактов, что радовало! Именно для этой экскурсии у него заготовлены распечатки отдельных кадров из фильмов, чтобы нам было нагляднее представить о каком фильме идёт речь. Сюрпризом было с его стороны приглашение к своему знакомому, который устроил небольшой кинотеатр прямо в подъезде дома. Удивил гид и рассказом о конкурсе дизайна купюр. А на прощание даже вручил нам кроссворд на тему кинематографической экскурсии!
О Трипстер: Полностью довольны услугой! Всегда были на связи. Предусмотрительно присылали СМС-оповещения с указанием времени встреч, контактными тлф.
2 ноября 2018
Первый день каникул мы решили провести с пользой и отправились небольшой компанией на тематическую экскурсию «Выборг в кино». Она длилась достаточно долго – 2,5 часа, но это время прошло быстро и интересно. Первым делом мы побывали на местной Аллее звёзд, где увековечены отпечатки ладоней известных российских режиссеров и актеров: Никиты Михалкова, Карена Шахназарова, Людмилы Гурченко, Ролана Быкова и многих других. Следующий пункт остановки – копия вагона трамвая, который ходил в Выборге в начале 20 века. Конечно, мы не могли пройти мимо и не сфотографироваться. Сейчас в желтом вагончике находится кафе, где можно отдохнуть и согреться после долгой прогулки. Затем мы шли через очень красивые улицы и останавливались у домов, чтобы познакомиться с их историей и узнать, что там снимали – музыкальные клипы, сериалы или фильмы. Вскоре мы подошли к сувенирной лавке, где продавали лакомство всех туристов, приезжающих в этот уютный город – выборгский крендель. Он состоит из 17 разновидностей специй, которые не так уж и легко почувствовать, но попробовать его непременно стоит. Благодаря экскурсоводу мы побывали в тех местах, которые бы вряд ли сами обошли за 1 день.
30 апреля 2018
Спасибо, Андрею за интересную и познавательную экскурсию! Она нам всем очень понравилась, хотя погода нас не порадовала. Было холодно и дождливо:)))

Андрей проводит ещё 1 экскурсию

История Выборга. Обзорная экскурсияИстория Выборга. Обзорная экскурсияИстория Выборга. Обзорная экскурсия
1500 за экскурсию
2 часа
76 отзывов
Разобраться в наследии эпох и уловить «заграничный дух» города
Выборг за свою многовековую историю был в составе нескольких государств. И это, конечно, наложило отпечаток на его архитектуру и жизнь. Многие называют его «нашей маленькой заграницей». Разобраться в наследии разных эпох и уловить «заграничный дух» города поможет моя обзорная пешеходная экскурсия.

Необычные маршруты по Выборгу

Средневековое приключение в ВыборгеСредневековое приключение в ВыборгеСредневековое приключение в Выборге
2340 за экскурсию
2.5 часа
2 отзыва
Выполнить задания квеста, обойти ключевые места города и погрузиться в атмосферу прошлого
Старинные улочки Выборга таят множество секретов и загадок. Вам предстоит разгадать их, накопить монет и выполнить поручения Городского Совета. В компании горожанина вы прогуляетесь по историческому центру, услышите о достопримечательностях, поймете, как жилось в эпоху Средневековья, и узнаете имена людей, повлиявших на судьбу города.
Вдоль старинных стен ВыборгаВдоль старинных стен ВыборгаВдоль старинных стен Выборга
2080 за экскурсию
2.5 часа
6 отзывов
Прикоснуться к истории далеких времен на увлекательной интерактивной экскурсии
Вы узнаете, где проходили стены первого каменного пояса города, рассмотрите старинные башни и бастионы и увидите, где снимались знакомые всем фильмы. А призвав на помощь знания, логику и сообразительность, найдете ответы на мои каверзные вопросы и соберете по фрагментам карту средневекового Выборга!

Выбирайте и другие экскурсии в Выборге

Необычные маршрутыИндивидуальныеЗа городомПешкомДля детейВсеОбзорныеГрупповые