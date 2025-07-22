7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Выборг в кинематографе

Пройти по местам съёмок известных фильмов и по-новому взглянуть на Старый город
Старинный Выборг с булыжными мостовыми, европейской архитектурой, узенькими улочками и средневековой атмосферой просто создан для «важнейшего из искусств».

На моей авторской прогулке вы познакомитесь с историей города и с его насыщенной кинематографической жизнью, пройдёте по «Аллее звёзд» и местам съёмок знаковых фильмов. Узнаете о знаменитых актёрах и курьезных историях.
5
12 отзывов
Выборг в кинематографе
Выборг в кинематографе
Выборг в кинематографе

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Киношный Старый город с узкими улочками, булыжными мостовыми и зданиями шведского периода, знакомыми по фильмам
  • Выборгскую «Аллею звёзд», где увековечены имена выдающихся кинематографистов
  • Места съёмок фильмов «Земля Санникова», «Адмиралъ», «Белая гвардия», «Шерлок Холмс», «Пепел» и других
  • Знаковые достопримечательности — Круглую и Часовую башни, старинные соборы, кинотеатр, площадь у Выборгского замка

И узнаете:

  • какие известные актёры и режиссёры снимали здесь — от Михаила Боярского до Константина Хабенского
  • как Выборг «переодевался» в разные города и страны для киносъёмок
  • что означают кинотермины «бумщик», «светик» и «буратино»
  • о создании фестиваля «Окно в Европу» и факты о его традициях
  • забавные и редкие истории со съёмочных площадок

Организационные детали

Во время экскурсии за доплату можно посетить Военно-исторический центр Карельского перешейка, где расположена выставка «Выборг в кино» и представлен макет танка, участвовавший в съёмках фильма «28 панфиловцев» — подробности в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 2564 туристов
Историей города увлекаюсь со студенческих лет, закончил курсы экскурсоведения в Выборге. Во время прогулок по родному городу я рассказываю о его жизни с любовью и переживанием к нему, стараюсь вовлечь путешественников в диалог. Надеюсь, что гости города, побывав на моей экскурсии, обязательно сохранят добрые и тёплые чувства к Выборгу и захотят вскоре сюда вернуться.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
1
3
2
1
Марина
Большое спасибо Андрею за проведённую экскурсию. Материал был насыщенный и интересный,дополненный историями и фотографиями. Он влюбил нас в этот исторический город.
Большое спасибо Андрею за проведённую экскурсию. Материал был насыщенный и интересный,дополненный историями и фотографиями. Он влюбил
Большое спасибо Андрею за проведённую экскурсию. Материал был насыщенный и интересный,дополненный историями и фотографиями. Он влюбил
Большое спасибо Андрею за проведённую экскурсию. Материал был насыщенный и интересный,дополненный историями и фотографиями. Он влюбил
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
В этот день (12 июля 2022) было прекрасно всё: великолепная погода, волшебно-атмосферный Выборг и неподражаемый рассказчик Андрей. Останавливая свой выбор на заказе индивидуального тура рассчитываешь найти в лице гида доброго
читать дальшеуменьшить

проводника в тему экскурсии. В случае с Андреем это попадание в десятку, 1000 из 100! 3 часа пролетели не просто незаметно, но увлекательно и интересно и, любовь, которую Андрей несомненно питает к родному городу передалась и нам, захотелось запланировать ещё одну поездку в этот чудесный город.
И ещё было безмерно трогательно и приятно, когда Андрей в конце экскурсии презентовал нам тематический кроссворд и милейшие открытки с изображением самых живописных достопримечательностей этого чудесного города!)

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Об экскурсии: в конце октября 2018 года побывали в Выборге на экскурсии «Выборг в кинематографе». Ещё при заказе экскурсии мы сомневались, не зная, что выбрать: обзорную или про кинематограф. Посоветовавшись
читать дальшеуменьшить

в переписке с экскурсоводом Андреем, остановились на второй и нисколько после не пожалели, так как, слушая рассказы гида о кинематографической стороне жизни Выборга, мы совершили прогулку по всей исторической части города. И к тому же рассказы гида были не только о кино, но и об истории Выборга, об интересных судьбах памятников, зданий, жителях.
О гиде: Андрей очень ответственно относится к своей работе, не было вопроса, на который не нашлось ответа. Рассказ о городе не был сухим пересказом фактов, что радовало! Именно для этой экскурсии у него заготовлены распечатки отдельных кадров из фильмов, чтобы нам было нагляднее представить о каком фильме идёт речь. Сюрпризом было с его стороны приглашение к своему знакомому, который устроил небольшой кинотеатр прямо в подъезде дома. Удивил гид и рассказом о конкурсе дизайна купюр. А на прощание даже вручил нам кроссворд на тему кинематографической экскурсии!
О Трипстер: Полностью довольны услугой! Всегда были на связи. Предусмотрительно присылали СМС-оповещения с указанием времени встреч, контактными тлф.

Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Первый день каникул мы решили провести с пользой и отправились небольшой компанией на тематическую экскурсию «Выборг в кино». Она длилась достаточно долго – 2,5 часа, но это время прошло быстро
читать дальшеуменьшить

и интересно. Первым делом мы побывали на местной Аллее звёзд, где увековечены отпечатки ладоней известных российских режиссеров и актеров: Никиты Михалкова, Карена Шахназарова, Людмилы Гурченко, Ролана Быкова и многих других. Следующий пункт остановки – копия вагона трамвая, который ходил в Выборге в начале 20 века. Конечно, мы не могли пройти мимо и не сфотографироваться. Сейчас в желтом вагончике находится кафе, где можно отдохнуть и согреться после долгой прогулки. Затем мы шли через очень красивые улицы и останавливались у домов, чтобы познакомиться с их историей и узнать, что там снимали – музыкальные клипы, сериалы или фильмы. Вскоре мы подошли к сувенирной лавке, где продавали лакомство всех туристов, приезжающих в этот уютный город – выборгский крендель. Он состоит из 17 разновидностей специй, которые не так уж и легко почувствовать, но попробовать его непременно стоит. Благодаря экскурсоводу мы побывали в тех местах, которые бы вряд ли сами обошли за 1 день.

Вам был полезен этот отзыв?
С
Здравствуйте! Тема про кинематограф,по моему мнению,немного натянута. Основная тема-это история города. Хотя это и не портит экскурсии! Просто,как я понимаю,про кинематограф в Выборге 2 часа -не о чем рассказывать). В
читать дальшеуменьшить

целом,экскурсией остались очень довольны,прошла на одном дыхании. Гид Андрей молодец! Видно,что он любит этот город и знает его не понаслышке. На все вопросы отвечал с энтузиазмом и знанием. Вообще,человек хороший! Равнодушия и рутины я не заметил. Спасибо за экскурсию! Будем рады,при случае,обратиться к вам снова.

Вам был полезен этот отзыв?
М
Мы с женой очень благодарны гиду Андрею и команде Трипстера за организацию экскурсии. Андрей прекрасно владеет тематическим материалом, тем более, что он - коллега по кинематографу (моя дочь работает в
читать дальшеуменьшить

кино). Молодец! Андрей - профи в своем деле. Увлекательный рассказ, наглядная демонстрация архивных снимков, которые Андрей собирал в течении нескольких лет, правильно продуманный маршрут - все это нам очень понравилось и мы обязательно порекомендуем нашим друзьям!

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Выборга

Похожие экскурсии на «Выборг в кинематографе»

Первый взгляд на Выборг
Пешая
На автобусе
2.5 часа
1578 отзывов
Групповая
Первый взгляд на Выборг
Проследить путь города и почувствовать себя в старой Европе на обзорной экскурсии
Начало: Около ж/д вокзала Выборга
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
600 ₽ за человека
Путешествие по Выборгу на автомобиле с панорамной крышей
На машине
На автобусе
На микроавтобусе
3 часа
252 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Выборгу на автомобиле с панорамной крышей
Погрузитесь в атмосферу Выборга, где вас ждут средневековые дома, шведские усадьбы и русские церкви. Узнайте о развитии города и его известных жителях
Завтра в 16:00
10 авг в 15:00
от 9000 ₽ за всё до 4 чел.
Историческое приключение для всей семьи «Тайна старых гербов Выборга»
Пешая
1.5 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выбор
Историческое приключение для всей семьи «Тайна старых гербов Выборга»
Разгадать загадки, связанные с гербами и архитектурой, и открыть для себя историю города
Начало: На площади Старой Ратуши
Сегодня в 09:30
12 авг в 13:00
от 7000 ₽ за всё до 7 чел.
Фотосессия в Старом городе Выборга
Пешая
1 час
-
5%
19 отзывов
Фотопрогулка
до 2 чел.
Лучший выбор
Фотосессия в Старом городе Выборга
По самым уютным уголкам - за красотой и атмосферными снимками
Начало: На Пионерской улице
11 авг в 16:00
13 авг в 16:00
от 5225 ₽5500 ₽ за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Выборге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Выборге
от 7500 ₽ за экскурсию