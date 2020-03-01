7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Кинематографическая история города

На прогулке по Старому городу мы поговорим о фильмах, снятых в Выборге, о знаменитых актёрах и режиссерах, которые успели здесь побывать, а это Михаил Боярский, Виктор Сухоруков, Чулпан Хаматова, Елизавета Боярская, Константин Хабенский, Сергей Гармаш и многие другие. Я расскажу вам о местном кинофестивале «Окно в Европу» и его истории, проведу по местам съемок фильмов «Земля Санникова» (1973), «Адмиралъ» (2008), «Белая гвардия» (2010), «Шерлок Холмс» (2013), «Пепел» (2013), а также покажу выборгскую «Аллею звёзд» с фамилиями советских и российских деятелей кинематографа.

Достопримечательности Выборга в кино

Вы узнаете, какими странами успел побывать Выборг на экранах, вспомните знаковые сцены из культовых фильмов и пройдете по местам, где они были сняты. Вы увидите выборгский кинотеатр, городские соборы, Круглую и Часовую (она сейчас на реставрации) башни, несколько интересных зданий, построенных ещё в шведский период истории Выборга. А в конце прогулки мы выйдем на колоритную площадь напротив Выборгского замка, где тоже было снято немало сцен из фильмов.

Интересные факты о съемочном процессе

Во время экскурсии я расскажу о значении некоторых киношных терминов: вы узнаете, кто такие «бумщики», «светики» и что такое «буратино». А проходя мимо архитектурных памятников, вы не только услышите их реальную историю, но вспомните роли, которые старинные здания «сыграли» в том или ином фильме. Кроме того, я расскажу об особенностях работы актёра массовых сцен и поделюсь историями со съёмок на выборгской натуре.