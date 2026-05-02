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Арт-завтрак «Выборг и кофе»

Приглашаем на уникальный арт-завтрак, где Выборг раскроется с новой стороны через истории о кофе и купечестве
Арт-завтрак «Выборг и кофе» - это не просто экскурсия, а погружение в историю и культуру Выборга через призму кофейных традиций.

Участники узнают о многонациональном купеческом сословии, кофейной культуре прошлого и современности,
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а также о том, как кофе связан с историей города.

Это уникальная возможность не только познакомиться с историческими фактами, но и приобщиться к атмосфере прошлого, наслаждаясь вкусным кофе в уютной обстановке кафе Выборга

5
126 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • ☕ Уютная атмосфера и вкусный завтрак
  • 📚 Интересные исторические факты
  • 👥 Общение с единомышленниками
  • 🗣 Лекция в неформальной обстановке
  • 🍰 Включены блюда и напитки

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Арт-завтрак «Выборг и кофе» подходит для посещения круглый год, так как мероприятие проходит в уютных кафе и ресторанах, где комфортно в любое время.
Сейчас август — это идеальное время.
Арт-завтрак «Выборг и кофе»
Арт-завтрак «Выборг и кофе»
Арт-завтрак «Выборг и кофе»

Что можно увидеть

  • Выборг

Описание экскурсии

Купеческие и кофейные истории Выборга

Выборг — это не только загадочное Средневековье, но и богатый, успешный торговый город. Местные купцы умели как зарабатывать деньги, так и тратить их на свои удовольствия. Мы подробно поговорим о жизни и быте этого яркого сословия. А также побеседуем о богатом кофейном мире. Вы узнаете, почему Густав III с Фредериком Великим были противниками кофе и как напиток спас Швецию от пьянства в 19 веке. Как и когда кофе появился в Выборге и в России? Что такое — «рецепт 409» и «кофейный шок»? Какой главный девиз Густава Паулига помог ему создать свой знаменитый кофейный бренд? Об это и не только — на нашей уютной встрече.

Лекция в неформальной обстановке

Я рассказываю о культуре и истории доступно и интересно. Все мои материалы — это концентрация любопытных фактов, которые сделают новые знания о Выборге частью вашей жизни. На завтраке я также задаю вопросы, они несложные. Так вы вспоминаете то, что когда-то знали, и учитесь самостоятельно размышлять об истории, культуре и литературе.

Кому подойдет экскурсия

Участникам старше 18 лет, которые уже познакомились со средневековой историей Выборга и хотели бы узнать что-то новое о городе.

Организационные детали

  • Арт-завтрак проходит в камерной обстановке в уютных кафе и ресторанах Выборга
  • В стоимость входит лекция + 1 блюдо, десерт и кофе/чай (по выбору участника)
  • Дополнительные расходы не предусмотрены, если только вы не захотите заказать что-то дополнительно из меню

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет1950 ₽
Пенсионеры1750 ₽
Студенты1750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Красная площадь около памятника Ленину
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна
Инна — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 4557 туристов
Я закончила филологический факультет СПбГУ, работаю гидом с 2019 года. Провожу экскурсии по Старому городу, обзорную экскурсию по Выборгу и экскурсию по парку Монрепо. Люблю путешествовать, узнавать что-то новое, находить связь между мировой историей и историей Выборга. Как филолог, придаю значение правильной и понятной для любого человека форме изложения материала. Я покажу вам свой Выборг!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 126 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
122
4
4
3
2
1
М
Здравствуйте… Впечатления от экскурсия Арт-завтрак "Выборги кофе" отличные. .
Доброжелательность,профессионализм гида не оставят равнодушными никого. .
Атмосферное кафе, где проходило мероприятие на 5..
Поварам отдельное спасибо за вкусный завтрак. .
Здравствуйте… Впечатления от экскурсия Арт-завтрак "Выборги кофе" отличные. .
Здравствуйте… Впечатления от экскурсия Арт-завтрак "Выборги кофе" отличные. .
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Р
Инна, великолепный рассказчик историй, и легенд Выборга, связанных с кофейным напитком. Слушать Инну, без чашечки кофе - преступление перед ней, городом, и людьми, которые в нем проживают. При этом, отличное
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чувство юмора в течении всей «экскурсии» по историческим кофейным местам. Ни на минуту не дает отвлечься от предмета встречи. Удовольствие, радость, желание любить… этот достойный напиток… Этот Кофе! Спасибо, товарищ Инна!
Да, кстати, кафе «Сен Жермен» - «Секретное место встречи…», которое «… изменить нельзя» - очень достойное место, с точки зрения вкусовых качеств блюд, подаваемых заглянувшему на огонек туристу, да и и местному жителю.
Да, и по цене - не грабительское, в отличии от заведений «Туристической мили» - Крепостной улицы, где заглянув в «питейное» заведение ощущаешь себя, как будто бы попал к норвежцам, которых называют «Северными евреями». И есть, за что! 😂

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Елена
4 января у нас был Арт-завтрак с Инной, на котором мы говорили про кофе. Муж любит этот напиток, поэтому, а мне просто было интересно узнать как связаны город и кофе.
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Мы завтракали в уютном кафе. Считаю такой формат лучший, когда на улице минус 14 или непогода. Инна очень интересно рассказывала, ответила на все наши вопросы, захотелось вернуться сюда и встретиться с ней на другой экскурсии. Надеюсь, что мы ещё вернёмся, и встреча будет, например, на чему крепкого чая. Инна, спасибо! 😊😋☺️

4 января у нас был Арт-завтрак с Инной, на котором мы говорили про кофе. Муж любит
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Инна
Если вы любите кофе. если вы о нем много знаете, но хотите знать еще больше. . тогда вам на арт-завтрак "Выборг и кофе". Непривычный формат экскурсии. Европа средневековья, традиции и
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указы королей, которые меняли жизнь как обычных горожан, так и дипломатические отношения между странами. . и все только о кофе….. время пролетело незаметно. душевный разговор, который не хотел заканчиваться…. уходишь с чувством полного удовлетворения и духовной наполненности… спасибо Инне, за увлекательное путешествие в историю.

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Лариса
Инна очень интересный рассказчик. Немного необычно для нас слушать рассказчика и при этом завтракать, учитывая, что рассказчик сам не ест, а только повествует. Информация была весьма занимательной. Предлагаемая еда (каша,
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драники) вкусная, соответствовала ожиданиям. Не очень поняли, почему у мороженного был такой яркий аромат - применён пищевой ароматизатор, идентичный натуральному? В целом, Арт-завтрак нам понравился и готовы рекомендовать его другим путешественникам.

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Александр
На второй день нашей поездки это была первая точка в плане, и мы не прогадали. С Инной получился отличный формат — вместо стандартных лекций о городе узнали массу крутых фактов
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про кофейную культуру.
Инна рассказала всё: как сюда поставляли зерна, как их заваривали и какими способами умудрялись подделывать кофе в старые времена. Отдельная тема про старые кофейни и даже «кофейную полицию» — вообще не ожидали, что это такая глубокая и азартная история. Провели время вдвоем очень живо и с интересом, Инна большой профи в этой теме. Отличный вариант для тех, кто хочет увидеть город с новой стороны за чашкой кофе.

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