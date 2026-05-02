Участники узнают о многонациональном купеческом сословии, кофейной культуре прошлого и современности,
5 причин купить эту экскурсию
- ☕ Уютная атмосфера и вкусный завтрак
- 📚 Интересные исторические факты
- 👥 Общение с единомышленниками
- 🗣 Лекция в неформальной обстановке
- 🍰 Включены блюда и напитки
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Выборг
Описание экскурсии
Купеческие и кофейные истории Выборга
Выборг — это не только загадочное Средневековье, но и богатый, успешный торговый город. Местные купцы умели как зарабатывать деньги, так и тратить их на свои удовольствия. Мы подробно поговорим о жизни и быте этого яркого сословия. А также побеседуем о богатом кофейном мире. Вы узнаете, почему Густав III с Фредериком Великим были противниками кофе и как напиток спас Швецию от пьянства в 19 веке. Как и когда кофе появился в Выборге и в России? Что такое — «рецепт 409» и «кофейный шок»? Какой главный девиз Густава Паулига помог ему создать свой знаменитый кофейный бренд? Об это и не только — на нашей уютной встрече.
Лекция в неформальной обстановке
Я рассказываю о культуре и истории доступно и интересно. Все мои материалы — это концентрация любопытных фактов, которые сделают новые знания о Выборге частью вашей жизни. На завтраке я также задаю вопросы, они несложные. Так вы вспоминаете то, что когда-то знали, и учитесь самостоятельно размышлять об истории, культуре и литературе.
Кому подойдет экскурсия
Участникам старше 18 лет, которые уже познакомились со средневековой историей Выборга и хотели бы узнать что-то новое о городе.
Организационные детали
- Арт-завтрак проходит в камерной обстановке в уютных кафе и ресторанах Выборга
- В стоимость входит лекция + 1 блюдо, десерт и кофе/чай (по выбору участника)
- Дополнительные расходы не предусмотрены, если только вы не захотите заказать что-то дополнительно из меню
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1950 ₽
|Пенсионеры
|1750 ₽
|Студенты
|1750 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Доброжелательность,профессионализм гида не оставят равнодушными никого. .
Атмосферное кафе, где проходило мероприятие на 5..
Поварам отдельное спасибо за вкусный завтрак. .