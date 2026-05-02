Арт-завтрак «Выборг и кофе» подходит для посещения круглый год, так как мероприятие проходит в уютных кафе и ресторанах, где комфортно в любое время.

Арт-завтрак «Выборг и кофе» - это не просто экскурсия, а погружение в историю и культуру Выборга через призму кофейных традиций.Участники узнают о многонациональном купеческом сословии, кофейной культуре прошлого и современности,

а также о том, как кофе связан с историей города. Это уникальная возможность не только познакомиться с историческими фактами, но и приобщиться к атмосфере прошлого, наслаждаясь вкусным кофе в уютной обстановке кафе Выборга

Описание экскурсии

Купеческие и кофейные истории Выборга

Выборг — это не только загадочное Средневековье, но и богатый, успешный торговый город. Местные купцы умели как зарабатывать деньги, так и тратить их на свои удовольствия. Мы подробно поговорим о жизни и быте этого яркого сословия. А также побеседуем о богатом кофейном мире. Вы узнаете, почему Густав III с Фредериком Великим были противниками кофе и как напиток спас Швецию от пьянства в 19 веке. Как и когда кофе появился в Выборге и в России? Что такое — «рецепт 409» и «кофейный шок»? Какой главный девиз Густава Паулига помог ему создать свой знаменитый кофейный бренд? Об это и не только — на нашей уютной встрече.

Лекция в неформальной обстановке

Я рассказываю о культуре и истории доступно и интересно. Все мои материалы — это концентрация любопытных фактов, которые сделают новые знания о Выборге частью вашей жизни. На завтраке я также задаю вопросы, они несложные. Так вы вспоминаете то, что когда-то знали, и учитесь самостоятельно размышлять об истории, культуре и литературе.

Кому подойдет экскурсия

Участникам старше 18 лет, которые уже познакомились со средневековой историей Выборга и хотели бы узнать что-то новое о городе.

Организационные детали