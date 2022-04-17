Арт-завтрак «Выборг и кофе»

Взглянуть на жизнь и быт города через кофейную культуру в одном из уютных местных кафе

Мини-группа
О некоторых темах по истории Выборга можно рассказать только в форме лекции, поэтому и возникла идея арт-завтрака, где в непринужденной обстановке вы услышите о рестораторах и многонациональном купеческом сословии, приобщитесь к кофейной культуре прошлого и современности, а также узнаете, как пили кофе представители разных социальных групп.
Арт-завтрак «Выборг и кофе»
Арт-завтрак «Выборг и кофе»
Арт-завтрак «Выборг и кофе»
Арт-завтрак «Выборг и кофе»
Арт-завтрак «Выборг и кофе»
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Что вас ожидает

Купеческие и кофейные истории Выборга

Выборг — это не только загадочное Средневековье, но и богатый, успешный торговый город. Местные купцы умели как зарабатывать деньги, так и тратить их на свои удовольствия. Мы подробно поговорим о жизни и быте этого яркого сословия. А также побеседуем о богатом кофейном мире. Вы узнаете, почему Густав III с Фредериком Великим были противниками кофе и как напиток спас Швецию от пьянства в 19 веке. Как и когда кофе появился в Выборге и в России? Что такое — «рецепт 409» и «кофейный шок»? Какой главный девиз Густава Паулига помог ему создать свой знаменитый кофейный бренд? Об это и не только — на нашей уютной встрече.

Лекция в неформальной обстановке

Я рассказываю о культуре и истории доступно и интересно. Все мои материалы — это концентрация любопытных фактов, которые сделают новые знания о Выборге частью вашей жизни. На завтраке я также задаю вопросы, они несложные. Так вы вспоминаете то, что когда-то знали, и учитесь самостоятельно размышлять об истории, культуре и литературе.

Кому подойдет экскурсия

Участникам старше 18 лет, которые уже познакомились со средневековой историей Выборга и хотели бы узнать что-то новое о городе.

Организационные детали

  • Арт-завтрак проходит в камерной обстановке в уютных кафе и ресторанах Выборга
  • В стоимость входит лекция + 1-2 блюда, десерт и кофе/чай (по выбору участника)
  • Дополнительные расходы не предусмотрены, если только вы не захотите заказать что-то дополнительно из меню

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Красной площади
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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