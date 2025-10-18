В живописном центре Выборга начинается семейный квест «Тайна старых гербов Выборга». Участники отправятся на площадь Старой Ратуши и продолжат путь к Выборгскому замку.
В процессе они узнают, почему гербы размещали на
5 причин купить этот квест
- 🔍 Интерактивные задания для всей семьи
- 🏰 Исторические факты о Выборге
- 🧩 Развитие логики и воображения
- 🎁 Поощрения за правильные ответы
- 👨👩👧👦 Подходит для детей и родителей
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Выборгский замок
- Райская башня
- Старая Ратуша
Описание квеста
Начнём на площади Старой Ратуши и интересной дорогой проследуем к величественному Выборгскому замку. Вы отыщете ответы на нескучные вопросы:
- Почему гербы размещали именно на верхнем ярусе башни
- Что держит в руках Торгильс Кнутссон
- Какие могущественные господины оставили свои гербы на Райской башне
- Какие специи могли расти в саду пряностей Выборгского замка
А ещё вы будете решать математические задачки, находить отличия, анализировать, фантазировать и многое другое!
Организационные детали
- Квест будет интересен детям от 5 лет и их родителям. Я подготовила задания разной сложности, чтобы каждый мог участвовать:)
- Дополнительные расходы: вход на Замковый остров: взрослые — 100 ₽, дети до 16 лет — бесплатно
- За правильные ответы предусмотрено поощрение
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Старой Ратуши
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжелика — ваш гид в Выборге
Провела экскурсии для 600 туристов
В культурном путешествии вас будет сопровождать Проничева Анжелика Васильевна — специалист в области архитектуры и градостроительства, педагогике, член проектного офиса по развитию молодёжного туризма, гид-экскурсовод Ленинградской области, аккредитованный экскурсовод «Выборгского
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 28 отзывах
Фотографии от путешественников
А
Анна
18 окт 2025
Отличная экскурсия. Мы были все вовлечены в процесс, отвечали на вопросы, искали объекты. Экскурсия интересна как детям, так и взрослым. У гида было много старинных карт разных эпох, мы могли увидеть этапы развития города. Для каждого возраста детей были подобраны материалы, чтобы сделать экскурсию более живой и понятной. Младшая (7 лет) в полном восторге. Рекомендую семьям с детьми.
Е
Елена
14 сен 2025
Наша экскурсовод прекрасно эрудированна, а главное - и самое важное для нас -чудесно находит подход к детям.
Нам было интересно и очень познавательно.
Т
Татьяна
11 сен 2025
Нам очень понравилась семейная экскурсия -квест с Анжеликой! Дети с удовольствием искали гербы и получали конфетки за правильные ответы) отлично проведи время в прекрасном городе, попробовали кренделя и узнали много всего нового!
Ю
Юрий
3 сен 2025
Хотим выразить огромную благодарность за прекрасно проведенное время в Выборге! Мы были на семейной экскурсии-квесте «Тайна старых гербов» и остались в полном восторге.
Никогда бы не подумали, что через историю городского
Анжелика
Ответ организатора:
Юрий, благодарю вас за тёплые слова и доверие! Очень рада, что вам понравилось. Отдельное спасибо за вашу активность и интерес
О
Ольга
19 авг 2025
Спасибо за экскурсию и такт, понравился формат! Экскурсовод отвечала на возникающие вопросы, для ребёнка и нас было познавательно и увлекательно.
Талисман
19 авг 2025
Семейный квест «Тайна старых гербов Выборга» превзошел наши самые смелые ожидания. Нам Очень, Очень, Очень сильно понравилось! Было очень Познавательно. Анжелика доносила глубокий исторический материал в яркой и доступной форме. Было много вопросов, загадок, и масса призов:). Понравилось и взрослым и детям. Однозначно будем рекомендовать Анжелику и ее исторические квесты и экскурсии. Наша оценка - Превосходно.
Д
Дмитрий
18 авг 2025
Квест интересный. Детям 6 и 11 лет понравилось. Гид рассказывает не скучно. Отвечает на интересующие вопросы. Если интересуются, то рассказывает и не из программы квеста.
И
Илья
10 авг 2025
9 августа провели несколько часов в компании замечательного гида Анжелики в рамках семейного квеста «Тайна старых гербов Выборга». Время пролетело очень быстро, настолько интересно и насыщено составлена экскурсия. Узнали очень много нового об истории Выборга. Буду рекомендовать друзьям планировать знакомство города именно в компании Анжелики.
Алексей
5 авг 2025
Были на индивидуальной экскурсии - трое взрослых и ребенок 11 лет, очень понравилось! В Выборге мы не первый раз и в целом основные исторические места знакомы, но Анжелика Васильевна сумела преподнести информацию о городе совершенно по-новому, с интересными вопросами, интерактивными викторинами и даже танцами! 😊 рекомендуем!
Анжелика
Ответ организатора:
Уважаемый Алексей и ваша замечательная семья!
Большое спасибо за такой теплый, подробный и вдохновляющий отзыв! Очень приятно, что ваша поездка в
Юлия
5 авг 2025
В чем квест - было непонятно. Периодически, вопросы в форме викторины, но вся программа без огня и задора, примерно 35 минут после начала экскурсии топтались на одном месте. Вероятно, гид
Анжелика
Ответ организатора:
Уважаемая Юлия,
Спасибо за ваш отзыв. Мы внимательно ознакомились с вашим мнением об экскурсии в Выборге.
1. О формате программы:Наша программа "Семейный
Спасибо за ваш отзыв. Мы внимательно ознакомились с вашим мнением об экскурсии в Выборге.
А
Анна
31 июл 2025
Огромная благодарность Анжелике за интересную, увлекательную экскурсию! Живая манера подачи, всё время в фокусе внимание детей, и милейшие поощрения от Анжелики))) Спасибо огромное, наша компания в восторге от экскурсии!!!! ❤️
Анжелика
Ответ организатора:
Уважаемая Анна!
Огромное-огромное спасибо за ваш такой душевный отзыв! Ваши слова для меня лучшая награда!
Мне невероятно приятно и радостно, что экскурсия
Огромное-огромное спасибо за ваш такой душевный отзыв! Ваши слова для меня лучшая награда!
Ангелина
24 июл 2025
Нам очень понравилась экскурсия!
Анжелика - классная, креативная, с юмором и пониманием😁
Мы не сильны в истории (я была с дочкой и мужем) и Анжелике удалось преподнести нам факты и исторические моменты доступно, увлекательно с элементами интерактива.
Рекомендую 🙌
Анжелика
Ответ организатора:
Уважаемая Ангелина!Спасибо вам большое за то, что выбрали нашу экскурсию! Вы абсолютно правы: главное в Выборге – это погружение в
Е
Евгения
23 июл 2025
Нам очень понравилась экскурсия! Очень знающий, отзывчивый экскурсовод. О Выборге она знает всё. Сразу видно, что она любит свой город и делает всё чтобы частичка этой любви передалась нам. К концу экскурсии мы общались как старые добрые друзья. Обязательно порекомендую своим друзьям этот квест
О
Оксана
22 июл 2025
Путешественникам трех поколений очень все понравилось!!! Атмосферно, интересно, необычно! Дети с удовольствием выполняли задания и стремились правильно ответить на все вопросы.
Анжелика
Ответ организатора:
Уважаемая Оксана!
Благодарю за оценку моей программы и выбор семейного квеста «Тайны старых гербов» в Выборге!
Мне невероятно приятно и ценно слышать,
Благодарю за оценку моей программы и выбор семейного квеста «Тайны старых гербов» в Выборге!
Е
Екатерина
19 июл 2025
Очень понравилась экскурсия по Выборгу! Вовлеченность всех участников от возраста 4 лет до 50) дети в полном впечатлений от экскурсии и интерактива. Однозначно рекомендуем и будем советовать этого экскурсовода для индивидуального изучения города)
Анжелика
Ответ организатора:
Здравствуйте, Екатерина!
Огромное спасибо за то, что поделились своим впечатлением. Мне невероятно приятно, что вся ваша семья – от самых юных
