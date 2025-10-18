Мои заказы

Семейный квест «Тайна старых гербов Выборга»

В центре Выборга ждёт увлекательный квест с интерактивными заданиями. Разгадайте тайны гербов и узнайте, что скрывает замок. Идеально для всей семьи
В живописном центре Выборга начинается семейный квест «Тайна старых гербов Выборга». Участники отправятся на площадь Старой Ратуши и продолжат путь к Выборгскому замку.

В процессе они узнают, почему гербы размещали на
верхнем ярусе башни, что держит в руках Торгильс Кнутссон и какие специи могли расти в саду пряностей.

Квест интересен детям от 5 лет и их родителям, задания различной сложности позволят каждому участвовать. За правильные ответы предусмотрено поощрение

4.9
28 отзывов

5 причин купить этот квест

  • 🔍 Интерактивные задания для всей семьи
  • 🏰 Исторические факты о Выборге
  • 🧩 Развитие логики и воображения
  • 🎁 Поощрения за правильные ответы
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для детей и родителей
Ближайшие даты:
10
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Выборгский замок
  • Райская башня
  • Старая Ратуша

Описание квеста

Начнём на площади Старой Ратуши и интересной дорогой проследуем к величественному Выборгскому замку. Вы отыщете ответы на нескучные вопросы:

  • Почему гербы размещали именно на верхнем ярусе башни
  • Что держит в руках Торгильс Кнутссон
  • Какие могущественные господины оставили свои гербы на Райской башне
  • Какие специи могли расти в саду пряностей Выборгского замка

А ещё вы будете решать математические задачки, находить отличия, анализировать, фантазировать и многое другое!

Организационные детали

  • Квест будет интересен детям от 5 лет и их родителям. Я подготовила задания разной сложности, чтобы каждый мог участвовать:)
  • Дополнительные расходы: вход на Замковый остров: взрослые — 100 ₽, дети до 16 лет — бесплатно
  • За правильные ответы предусмотрено поощрение

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Старой Ратуши
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжелика
Анжелика — ваш гид в Выборге
Провела экскурсии для 600 туристов
В культурном путешествии вас будет сопровождать Проничева Анжелика Васильевна — специалист в области архитектуры и градостроительства, педагогике, член проектного офиса по развитию молодёжного туризма, гид-экскурсовод Ленинградской области, аккредитованный экскурсовод «Выборгского
замка», гид выставки-форума «Россия» и международного фестиваля молодёжи «ВФМ 2024» в Сочи. Создаю атмосферу, в которой дети могут изучать город через призму фантазии и творчества, обогащая знания о его истории и архитектуре. Помогаю родителям вовлечь своих детей в мир науки и искусства, проявить свою индивидуальность в креативных заданиях, что подкрепит их интерес к исторической и культурной среде и научит работать в команде.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
1
3
2
1
1

Фотографии от путешественников

А
Анна
18 окт 2025
Отличная экскурсия. Мы были все вовлечены в процесс, отвечали на вопросы, искали объекты. Экскурсия интересна как детям, так и взрослым. У гида было много старинных карт разных эпох, мы могли увидеть этапы развития города. Для каждого возраста детей были подобраны материалы, чтобы сделать экскурсию более живой и понятной. Младшая (7 лет) в полном восторге. Рекомендую семьям с детьми.
Е
Елена
14 сен 2025
Наша экскурсовод прекрасно эрудированна, а главное - и самое важное для нас -чудесно находит подход к детям.

Нам было интересно и очень познавательно.
Т
Татьяна
11 сен 2025
Нам очень понравилась семейная экскурсия -квест с Анжеликой! Дети с удовольствием искали гербы и получали конфетки за правильные ответы) отлично проведи время в прекрасном городе, попробовали кренделя и узнали много всего нового!
Ю
Юрий
3 сен 2025
Хотим выразить огромную благодарность за прекрасно проведенное время в Выборге! Мы были на семейной экскурсии-квесте «Тайна старых гербов» и остались в полном восторге.

Никогда бы не подумали, что через историю городского
герба можно так ярко и интересно познакомиться с многовековой историей города. Этот формат — идеальное сочетание игры, обучения и прогулки. Мы с детьми с азартом искали и нашли практически все гербы города, которые выборгские архитекторы «спрятали» на городских фасадах. Это было похоже на настоящее историческое расследование!

Отдельным и очень вкусным бонусом стало знакомство с историей герба монастырского ордена и связанной с ней гастрономической легендой о Выборгском кренделе.

Особая благодарность нашему гиду Анжелике! Она смогла очень просто и увлекательно рассказать о достаточно сложных вещах: о возникновении, становлении и развитии средневекового города и о том, как все эти процессы нашли отражение в геральдике. Ее рассказ был понятен и нам, взрослым, и детям.

По завершению этого увлекательного путешествия мы получили творческое «домашнее задание» — придумать герб нашего собственного рода, что стало прекрасным завершением дня.

И конечно, огромное спасибо за супер локации для фотографий! Мы ушли не только с багажом знаний, но и с прекрасными снимками на память.

Однозначно рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет увидеть Выборг с необычного ракурса. Мы сами обязательно приедем еще за новыми историями!

Анжелика
Анжелика
Ответ организатора:
Юрий, благодарю вас за тёплые слова и доверие! Очень рада, что вам понравилось. Отдельное спасибо за вашу активность и интерес
к истории — это бесценно.

Именно такие любознательные и вовлеченные гости, как вы, делают нашу работу по-настоящему вдохновляющей! Ждем вас снова в Выборге.

О
Ольга
19 авг 2025
Спасибо за экскурсию и такт, понравился формат! Экскурсовод отвечала на возникающие вопросы, для ребёнка и нас было познавательно и увлекательно.
Талисман
Талисман
19 авг 2025
Семейный квест «Тайна старых гербов Выборга» превзошел наши самые смелые ожидания. Нам Очень, Очень, Очень сильно понравилось! Было очень Познавательно. Анжелика доносила глубокий исторический материал в яркой и доступной форме. Было много вопросов, загадок, и масса призов:). Понравилось и взрослым и детям. Однозначно будем рекомендовать Анжелику и ее исторические квесты и экскурсии. Наша оценка - Превосходно.
Д
Дмитрий
18 авг 2025
Квест интересный. Детям 6 и 11 лет понравилось. Гид рассказывает не скучно. Отвечает на интересующие вопросы. Если интересуются, то рассказывает и не из программы квеста.
И
Илья
10 авг 2025
9 августа провели несколько часов в компании замечательного гида Анжелики в рамках семейного квеста «Тайна старых гербов Выборга». Время пролетело очень быстро, настолько интересно и насыщено составлена экскурсия. Узнали очень много нового об истории Выборга. Буду рекомендовать друзьям планировать знакомство города именно в компании Анжелики.
9 августа провели несколько часов в компании замечательного гида Анжелики в рамках семейного квеста «Тайна старых
Алексей
Алексей
5 авг 2025
Были на индивидуальной экскурсии - трое взрослых и ребенок 11 лет, очень понравилось! В Выборге мы не первый раз и в целом основные исторические места знакомы, но Анжелика Васильевна сумела преподнести информацию о городе совершенно по-новому, с интересными вопросами, интерактивными викторинами и даже танцами! 😊 рекомендуем!
Анжелика
Анжелика
Ответ организатора:
Уважаемый Алексей и ваша замечательная семья!

Большое спасибо за такой теплый, подробный и вдохновляющий отзыв! Очень приятно, что ваша поездка в
Выборг, особенно индивидуальная экскурсия оставила у вас столько положительных эмоций!

Особенно ценно для нас узнать, что вы, будучи уже знакомы с Выборгом, смогли открыть для себя город с новой, увлекательной стороны. Анжелика Васильевна – настоящий профессионал и энтузиаст своего дела, и мы очень рады, что ее подход – с интересными вопросами, викторинами, интерактивом и даже танцами! – нашел такой живой отклик у всей вашей семьи, и у юного путешественника в особенности.

Отдельная и огромная благодарность вам за:

выбор программы "Тайны старых гербов"! В эту семейную программу вложено много идей, чтобы сделать историю Выборга по-настоящему захватывающей и доступной для всех возрастов.
доверие, оказанное мне, как гиду - это высшая оценка работы.
возможность общаться и взаимодействовать с вашим юным исследователем! Вы абсолютно правы: **самое важное** – это помочь юному человеку легко, комфортно и с интересом погрузиться в насыщенную историю такого уникального места, как Выборг, именно тесный контакт и взаимодействие "родители – ребенок – гид" создают ту самую волшебную атмосферу и дают максимальный эффект погружения и запоминания.

Ваши слова – лучшая мотивация продолжать делать программы еще интереснее!

Буду рада снова видеть вас в Выборге! У этого города столько граней и удивительных историй, что изучать его можно бесконечно.

Ждем вас для новых открытий и совместных приключений!

Еще раз огромное спасибо за ваше доверие и такие теплые слова!

Юлия
Юлия
5 авг 2025
В чем квест - было непонятно. Периодически, вопросы в форме викторины, но вся программа без огня и задора, примерно 35 минут после начала экскурсии топтались на одном месте. Вероятно, гид
была в тот день не в лучшей форме. При заказе мы ориентировались на предыдущие восторженные отзывы. Но, увы, даже повествования связного не было. Сложилось ощущение, что не только мы мучились, но и сама гид тоже мучилась. Детям было не интересно, мне тоже, увы.

Анжелика
Анжелика
Ответ организатора:
Уважаемая Юлия,

Спасибо за ваш отзыв. Мы внимательно ознакомились с вашим мнением об экскурсии в Выборге.

1. О формате программы:Наша программа "Семейный
квест « Тайна старых гербов Выборга» четко обозначена как «познавательно-игровая экскурсия с элементами викторины и квеста», а не как анимационное шоу или развлекательное представление с "огнем и задором". Основная цель – «погружение в уникальную, многослойную историю Выборга», где на одном квадратном метре пересекаются эпохи разных народов и культур. Картографические материалы и интерактивные задания (включая викторины и элементы квеста) специально разработаны для «помощи в визуализации и лучшего усвоения этого сложного исторического контекста детской аудиторией». Динамика программы рассчитана на вдумчивое изучение, а не на скоростное перемещение.

2. О "Семейном" формате: Ключевой принцип наших семейных экскурсий – взаимодействие. Гид выступает проводником в истории, но успешное усвоение материала детьми зависит от совместных усилий гида, ребенка и родителей. В сжатые временные рамки гид адаптирует сложный материал под уровень конкретного ребенка, опираясь на обратную связь и активное участие семьи. Родители играют важнейшую роль: помогая ребенку ориентироваться в заданиях, поддерживая его контакт с гидом и создавая комфортную атмосферу для восприятия нового. Именно такой слаженной работе команды "гид-ребенок-родитель" мы обязаны восторженными отзывами.

3. О работе гида и ходе экскурсии: Мы уверены в профессионализме и компетенции гида, качестве подготовленной программы. Время, проведенное на локациях, было целенаправленно использовано для глубокого погружения в ключевые исторические пласты Выборга с помощью карт, заданий и объяснений. Повествование гида было выстроено логично и связно, в соответствии с заявленным познавательным форматом.

«Задержки» или "топтание на месте" как недочет программы отсутствовали.

4. Об атмосфере и восприятии:

С сожалением отмечаем, что атмосфера во время вашей экскурсии оказалась напряженной. Нам известно, что ситуацию осложняли внешние факторы: неудобная обувь (пластиковые шлепанцы) и теплая одежда детей в жаркую погоду (+25°C), что могло вызывать физический дискомфорт и отвлекать от процесса. Кроме того, открытое выражение недовольства ходом экскурсии в присутствии детей и гида (“ничего скучнее не слышала"), а также эпизод с отказом от подарка для творчества (со словами о его последующем выбрасывании), создали ощутимое напряжение. Такие действия, к сожалению, не способствуют созданию позитивной, вовлекающей среды, необходимой для успеха семейной экскурсии, где важна психологическая поддержка ребенка родителем.

5. Заключение:

Искренне ценим выбор наших услуг, основанный на положительных отзывах. К сожалению, в этот раз не удалось достичь взаимопонимания и нужного уровня совместной вовлеченности в рамках формата. По-прежнему, считаем нашу программу по Выборгу качественной и эффективной для семей, готовых к активному познавательному взаимодействию. Сожалеем, что ваши ожидания (возможно, связанные с иным форматом отдыха) не совпали с сутью нашей историко-познавательной программы.

А
Анна
31 июл 2025
Огромная благодарность Анжелике за интересную, увлекательную экскурсию! Живая манера подачи, всё время в фокусе внимание детей, и милейшие поощрения от Анжелики))) Спасибо огромное, наша компания в восторге от экскурсии!!!! ❤️
Анжелика
Анжелика
Ответ организатора:
Уважаемая Анна!

Огромное-огромное спасибо за ваш такой душевный отзыв! Ваши слова для меня лучшая награда!

Мне невероятно приятно и радостно, что экскурсия
понравилась вам и всей вашей замечательной компании! Особенно тронуло, что вы отметили мои старания удержать внимание юных исследователей – работа с детьми требует особого подхода, и я очень рада, что он сработал!

Ваше упоминание о "милейших поощрениях" – это отдельная радость! Видеть, как у ребят загораются глаза от маленьких сюрпризов и как это подогревает их интерес к истории – это бесценно. И конечно, ваша собственная вовлеченность и позитивная энергия очень помогали создать ту самую теплую и увлекательную атмосферу!

Спасибо вам за ваше доверие, за ваши открытые сердца и за то, что поделились своими эмоциями! Знать, что вся компания уехала с восторгом – это самое главное для меня как для гида.

Очень надеюсь, что наши путешествия по Выборгу на этом не закончатся! У этого города столько удивительных уголков и историй, которые можно открывать вместе. Буду счастлива снова стать вашим проводником!

Еще раз от всего сердца – спасибо вам!

Ангелина
Ангелина
24 июл 2025
Нам очень понравилась экскурсия!
Анжелика - классная, креативная, с юмором и пониманием😁
Мы не сильны в истории (я была с дочкой и мужем) и Анжелике удалось преподнести нам факты и исторические моменты доступно, увлекательно с элементами интерактива.
Рекомендую 🙌
Анжелика
Анжелика
Ответ организатора:
Уважаемая Ангелина!Спасибо вам большое за то, что выбрали нашу экскурсию! Вы абсолютно правы: главное в Выборге – это погружение в
его уникальную, неповторимую атмосферу. Каждый, кто приезжает в наш город, буквально дышит его историей и становится частью многовековой летописи этого удивительного мультикультурного уголка. Вы почувствовали это – и это для нас самая большая радость!

Е
Евгения
23 июл 2025
Нам очень понравилась экскурсия! Очень знающий, отзывчивый экскурсовод. О Выборге она знает всё. Сразу видно, что она любит свой город и делает всё чтобы частичка этой любви передалась нам. К концу экскурсии мы общались как старые добрые друзья. Обязательно порекомендую своим друзьям этот квест
О
Оксана
22 июл 2025
Путешественникам трех поколений очень все понравилось!!! Атмосферно, интересно, необычно! Дети с удовольствием выполняли задания и стремились правильно ответить на все вопросы.
Анжелика
Анжелика
Ответ организатора:
Уважаемая Оксана!

Благодарю за оценку моей программы и выбор семейного квеста «Тайны старых гербов» в Выборге!

Мне невероятно приятно и ценно слышать,
что «путешественникам трех поколений» все понравилось! Я очень старалась сделать квест «атмосферным, интересным и необычным», погружающим в историю Выборга через загадки и приключения.

Особенно радует,что юные участники были максимально заинтересованы в решении поставленных вопросов и загадок. Это именно тот результат, к которому мы стремимся. Хочется отметить, что все задания квеста разработаны на основе реальных исторических фактов и легенд Выборга, но при этом тщательно адаптированы, чтобы быть увлекательными и посильными для участников разного возраста – от самых юных исследователей до мудрых знатоков.

Еще раз благодарю вас за доверие и отклик! Выборг полон тайн и ждет новых открытий.

Буду рада снова приветствовать вас в Выборге на одном из моих новых квестов! Приезжайте за новыми впечатлениями и новыми загадками! У нас еще много интересного припасено.

Е
Екатерина
19 июл 2025
Очень понравилась экскурсия по Выборгу! Вовлеченность всех участников от возраста 4 лет до 50) дети в полном впечатлений от экскурсии и интерактива. Однозначно рекомендуем и будем советовать этого экскурсовода для индивидуального изучения города)
Анжелика
Анжелика
Ответ организатора:
Здравствуйте, Екатерина!

Огромное спасибо за то, что поделились своим впечатлением. Мне невероятно приятно, что вся ваша семья – от самых юных
исследователей (4 года – это серьезно!) до взрослых – получила удовольствие от экскурсии по Выборгу!

Особенно радует, что «дети остались под впечатлением»! Я очень старалась сделать прогулку не только познавательной, но и увлекательной, вовлекающей, с интерактивом, чтобы история оживала для них. Ваши слова – лучшая награда!

Отдельное и огромное спасибо вам, родители! Спасибо за ваше внимательное и активное участие, за то, что с таким теплом и интересом вовлекаете совсем маленьких детей в изучение истории родной страны. Это бесценно! Именно благодаря вашей поддержке экскурсия становится по-настоящему семейным и ярким приключением.

Ваши рекомендации очень важны для меня, поскольку детская аудитория - это большая ответственность;)

Жду вас снова в Выборге с большим нетерпением! Здесь действительно еще очень много удивительных историй, тайн и уголков, которые, уверена, будет интересно узнать и вам, и вашим любознательным детям!

До новых встреч в сказочном Выборге!

