квест « Тайна старых гербов Выборга» четко обозначена как «познавательно-игровая экскурсия с элементами викторины и квеста», а не как анимационное шоу или развлекательное представление с "огнем и задором". Основная цель – «погружение в уникальную, многослойную историю Выборга», где на одном квадратном метре пересекаются эпохи разных народов и культур. Картографические материалы и интерактивные задания (включая викторины и элементы квеста) специально разработаны для «помощи в визуализации и лучшего усвоения этого сложного исторического контекста детской аудиторией». Динамика программы рассчитана на вдумчивое изучение, а не на скоростное перемещение.



2. О "Семейном" формате: Ключевой принцип наших семейных экскурсий – взаимодействие. Гид выступает проводником в истории, но успешное усвоение материала детьми зависит от совместных усилий гида, ребенка и родителей. В сжатые временные рамки гид адаптирует сложный материал под уровень конкретного ребенка, опираясь на обратную связь и активное участие семьи. Родители играют важнейшую роль: помогая ребенку ориентироваться в заданиях, поддерживая его контакт с гидом и создавая комфортную атмосферу для восприятия нового. Именно такой слаженной работе команды "гид-ребенок-родитель" мы обязаны восторженными отзывами.



3. О работе гида и ходе экскурсии: Мы уверены в профессионализме и компетенции гида, качестве подготовленной программы. Время, проведенное на локациях, было целенаправленно использовано для глубокого погружения в ключевые исторические пласты Выборга с помощью карт, заданий и объяснений. Повествование гида было выстроено логично и связно, в соответствии с заявленным познавательным форматом.



«Задержки» или "топтание на месте" как недочет программы отсутствовали.



4. Об атмосфере и восприятии:



С сожалением отмечаем, что атмосфера во время вашей экскурсии оказалась напряженной. Нам известно, что ситуацию осложняли внешние факторы: неудобная обувь (пластиковые шлепанцы) и теплая одежда детей в жаркую погоду (+25°C), что могло вызывать физический дискомфорт и отвлекать от процесса. Кроме того, открытое выражение недовольства ходом экскурсии в присутствии детей и гида (“ничего скучнее не слышала"), а также эпизод с отказом от подарка для творчества (со словами о его последующем выбрасывании), создали ощутимое напряжение. Такие действия, к сожалению, не способствуют созданию позитивной, вовлекающей среды, необходимой для успеха семейной экскурсии, где важна психологическая поддержка ребенка родителем.



5. Заключение:



Искренне ценим выбор наших услуг, основанный на положительных отзывах. К сожалению, в этот раз не удалось достичь взаимопонимания и нужного уровня совместной вовлеченности в рамках формата. По-прежнему, считаем нашу программу по Выборгу качественной и эффективной для семей, готовых к активному познавательному взаимодействию. Сожалеем, что ваши ожидания (возможно, связанные с иным форматом отдыха) не совпали с сутью нашей историко-познавательной программы.