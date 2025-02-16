В начале прошлого века в Выборге насчитывалось 33 благотворительных учреждения.
Хотите узнать, кем были ангелы-хранители города и зачем они становились меценатами? На нашей прогулке покажем знаковые архитектурные памятники, связанные с благотворителями, и расскажем, кто и на что жертвовал средства, вписав своё имя в выборгскую историю.
Хотите узнать, кем были ангелы-хранители города и зачем они становились меценатами? На нашей прогулке покажем знаковые архитектурные памятники, связанные с благотворителями, и расскажем, кто и на что жертвовал средства, вписав своё имя в выборгскую историю.
Описание экскурсии
Поговорим о влиянии меценатов на развитие города и увидим места, связанные с выборгской историей и благотворителями:
- Круглая башня 16 века, которая служила для защиты города
- Собор Святых Петра и Павла — символ религиозной жизни
- Спасо-Преображенский собор, в восстановлении которого участвовали благотворители
- Утраченный Выборгский театр — театра нет, а его наследие живёт
- Соборная площадь — меценаты часто выбирали сердце города для своих мероприятий
- Дом купца Маркелова — расскажем о его вкладе в благотворительность и образование
- Дом купца Сергеева — поговорим о традициях меценатства, передающихся через поколения
- Квартал купца Солберга — вспомним одного из крупнейших дарителей и его вклад в развитие местного искусства
- Библиотека Аалто, парк Эспланада и парковые скульптуры — обсудим значение и влияние культурных инициатив на Выборг
Организационные детали
- Маршрут составлен с учётом мест для отдыха, подойдёт и активным пенсионерам, и маленьким детям
- Выбирайте удобную обувь, будем ходить по брусчатке
- Все локации осматриваем снаружи
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Рыночной площади в Выборге
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Выборге
Провели экскурсии для 929 туристов
Меня зовут Андрей. Я представитель профессиональных гидов в Выборге. Мы с радостью покажем самые красивые места любимого города и за его пределами, расскажем о них занимательные факты. Путешествуйте и узнавайте Выборг вместе с нами!Задать вопрос
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