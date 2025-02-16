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В начале прошлого века в Выборге насчитывалось 33 благотворительных учреждения.



Хотите узнать, кем были ангелы-хранители города и зачем они становились меценатами? На нашей прогулке покажем знаковые архитектурные памятники, связанные с благотворителями, и расскажем, кто и на что жертвовал средства, вписав своё имя в выборгскую историю.