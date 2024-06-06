е елена Большая обзорная прогулка по Выборгу Прекрасный, влюбленный в свой город гид Валентина! Экскурсия оказалась интересной даже для людей, которые не первый раз в Выборге. Однозначно рекомендую!

В Васильева Первый взгляд на Выборг Прекрасная экскурсия! 2 часа пролетели незаметно! Экскурсовод Татьяна с большой любовью рассказала про Выборг, сопроводив прогулку тематической музыкой. Только положительные эмоции. Рекомендую!

Ю Юлия По Выборгскому заливу - на драккаре викингов: прогулка в мини-группе Великолепно! Интересно! Выборг с воды ещё прекрасней! Музыкальное сопровождение и сама экскурсия очень понравилась! С погодой повезло.

Ю Юлия Выборг - путешествие во времени читать дальше этот небольшой город с интересной историей. Удачное время(вечер) мало людей, свободные улицы, красивые виды. Спасибо,что есть платформа Трипстер,которая даёт возможность найти таких людей. Спасибо большое организаторам! Благодаря доброжелательному, активному, с чувством юмора экскурсоводу(забыла Имя:(), наши дети (12 и 15 лет) иначе взглянули на

Н Наиля Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга» Очень понравилась экскурсия: необыкновенная история жизни и путешествия во времени простой финской девушки Айры, отличная работа актеров озвучки, прекрасно подобрана музыка! Спасибо организаторам за экскурсию и приятные презентики.

Ж Жанна Большая обзорная прогулка по Выборгу 3,5 ч пролетели незаметно. Интересно, с юмором, много деталей. Нам понравилось, советую

Ж Жанна В Выборг - с семьёй, детьми или друзьями Экскурсия прошла на ура! Спасибо Татьяне за её подробный рассказ! Впервые в Выборге. Экскурсия очень понравилась! Спасибо Татьяне за её темперамент)

С Светлана Выборг - путешествие во времени Большое спасибо Демьяну за проведенную экскурсию! Интересная и познавательная. Были с детьми 12 и 13 лет. Они остались очень довольны. Теперь спрашивают, когда поедем в Выборг снова

А Антон Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга» Экскурсия была интересная, много информации, здоровская ее подача, всё остались довольны!