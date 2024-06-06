Экскурсии для студентов в Выборге

Найдено 38 экскурсий в категории «Для студентов» в Выборге, цены от 450 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Выборгскому заливу - на драккаре викингов: прогулка в мини-группе
Мини-группа
1 час
10 отзывов
По Выборгскому заливу - на драккаре викингов: прогулка в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу средневековья, отправившись на драккаре по волнам Выборгского залива. Незабываемое приключение ждёт вас
Начало: На причале на Крепостном мосту
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
900 за человека
Большая обзорная прогулка по Выборгу
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
483 отзыва
Погружение в средневековый Выборг: экскурсия по древним улицам
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, узнайте его тайны и легенды, пройдите по следам шведских полководцев и русских монархов
Начало: ЖД вокзал Выборга
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
600 за человека
Выборг - путешествие во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
465 отзывов
Выборг - путешествие во времени: история, архитектура, традиции
Погрузитесь в историю Выборга, города с богатым наследием и уникальными достопримечательностями
Начало: На площади перед ж/д вокзалом
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
4 100 за всё до 6 чел.
О Выборге - увлекательно и с душой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
95 отзывов
Популярное предложение
О Выборге - увлекательно и с душой: погружение в историю
Приглашаем вас на экскурсию по Выборгу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Подарите себе путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: На Рыночной площади
Завтра в 13:00
12 июня в 11:00
3 700 за всё до 6 чел.
Прогулка по скальному парку Монрепо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
140 отзывов
Прогулка по скальному парку Монрепо: от рунопевца до храма Нептуна
Вас ждет путешествие по живописным тропам Монрепо, где каждый шаг раскрывает новые секреты природы и архитектуры
Начало: в парке Монрепо
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Усадьба Киискиля под Выборгом: триумф, гибель и возрождение
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
29 отзывов
История и возрождение усадьбы Киискиля под Выборгом
Приглашаем на экскурсию в усадьбу Киискиля, где вы узнаете её богатую историю, увидите восстановленные здания и попробуете местное пиво
Начало: У главного входа в усадьбу
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
800 за человека
Выборг - средневековое сердце России
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
54 отзыва
Выборг: путешествие по средневековому сердцу России
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где история оживает на узких улицах Старого города и среди величественных зданий
Начало: На Ратушной площади
Завтра в 11:00
3 000 за всё до 6 чел.
Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
39 отзывов
Увлекательная аудиоэкскурсия по историческому центру Выборга с юной Айрой
Юная Айра из карельской деревушки приезжает в Выборг и попадает в вихрь приключений. Узнайте, что делает город таким привлекательным
Начало: возле Дворца культуры
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
1 500 за человека
Выборг: путешествие в Скандинавию
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
218 отзывов
Выборг: путешествие в Скандинавию - история, архитектура, культура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя город, где переплетаются культуры и эпохи
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 08:30
22 июня в 08:00
4 850 за всё до 6 чел.
Погружение в атмосферу единственного шведского города в России
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
372 отзыва
Погружение в атмосферу единственного шведского города в России
Путешествие по Выборгу - это не просто экскурсия, это погружение в историю, где каждый уголок города рассказывает свою уникальную историю
11 июня в 16:00
12 июня в 18:00
3 250 за всё до 7 чел.
Выборг, или Средневековая Скандинавия в России
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
52 отзыва
Экскурсия «Выборг: Средневековая Скандинавия в России» - путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, где история оживает с каждым шагом по брусчатке старинных улиц
Начало: У ж/д вокзала или на Рыночной площади
Завтра в 11:30
15 июня в 13:00
3 100 за всё до 10 чел.
Арт-завтрак «Выборг и кофе»
Мини-группа
2 часа
43 отзыва
Арт-завтрак в Выборге: купеческие истории и кофейная культура
Приглашаем на уникальный арт-завтрак, где Выборг раскроется с новой стороны через истории о кофе и купечестве
Начало: Красная площадь около памятника Ленину
Завтра в 10:15
12 июня в 10:15
1 550 за человека
Замок и улочки средневекового Выборга
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
205 отзывов
Замок и улочки средневекового Выборга: путешествие в прошлое
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по средневековому Выборгу. Исторические улочки, замок и неповторимая атмосфера ждут вас
Начало: У Круглой башни
Сегодня в 12:00
12 июня в 12:00
650 за человека
Иммерсивная прогулка по Выборгу
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
35 отзывов
Иммерсивная прогулка по Выборгу: Погружение в историю через звук
Приглашаем на уникальное путешествие по Выборгу! Откройте город с новой стороны, пройдитесь по историческим местам под рассказы и музыку
Начало: На Красной площади
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 560 за человека
Мистический Выборг
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
17 отзывов
Мистический Выборг: путешествие сквозь века и легенды
Откройте для себя тайны Выборга: от средневековых замков до историй о призраках и ведьмах. Эта экскурсия не оставит вас равнодушными
Начало: Рыночная площадь г. Выборга
18 июня в 14:00
19 июня в 14:30
4 500 за всё до 10 чел.
Выборг в компании художника
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
89 отзывов
Популярное предложение
Выборг в компании художника
Раскрыть богатую историю города весело, непринужденно и с чувством юмора
Начало: У вокзала
15 июня в 08:30
16 июня в 08:30
3 500 за всё до 5 чел.
Вкус истории: ремесла и гастрономия Выборга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Вкус истории Выборга: от средневековых ремесел до гастрономии
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, открывая тайны ремесленников и наслаждаясь традиционными вкусами
Начало: На Ратушной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 100 за всё до 6 чел.
Монрепо - чудо старинного Выборга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
54 отзыва
Монрепо - чудо старинного Выборга
Узнайте, как шведский скотный двор превратился в шедевр садово-паркового искусства. Погружение в историю и уникальные виды ждут вас
Начало: У кассы Монрепо
18 июня в 09:00
19 июня в 09:30
4 500 за всё до 10 чел.
История Выборга. Обзорная экскурсия
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
112 отзывов
История Выборга. Обзорная экскурсия
Разобраться в наследии эпох и уловить «заграничный дух» города
Начало: От Красной площади на пр. Ленина
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
3 333 за всё до 5 чел.
Первый взгляд на Выборг
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
892 отзыва
Групповая экскурсия «Первый взгляд на Выборг»: история, замок, культура
Вас ждет погружение в атмосферу Выборга: от средневековых башен до уютных улочек и лавки мастеров. Незабываемое путешествие в прошлое
Начало: Около ж/д вокзала Выборга
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
450 за человека
В Выборг - с семьёй, детьми или друзьями
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
В Выборг - с семьёй, детьми или друзьями
А можно и в одиночку: со мной вы познакомитесь с городом живо и непринуждённо
Начало: На Рыночной площади
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:30
4 200 за всё до 10 чел.
Знакомство с Финляндией через архитектуру Выборга
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Знакомство с Финляндией через архитектуру Выборга
Индивидуальная экскурсия по Выборгу: погружение в финскую культуру через архитектуру города. Узнайте историю, посетите важные памятники и ощутите дух Финляндии
Начало: Возле выхода из Выборгского железнодорожного вокза...
Завтра в 09:15
11 июня в 09:15
от 70004 900 за всё до 6 чел.
Выборг сквозь эпохи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
Выборг сквозь эпохи
Посетить главные места города и погрузиться в его многовековую историю на обзорной экскурсии
Начало: На Ратушной площади
11 июня в 18:00
13 июня в 18:00
5 000 за всё до 25 чел.
Монрепо сквозь времена и судьбы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Монрепо сквозь времена и судьбы: путешествие по парку Выборга
Приглашаем на уникальное путешествие по парку Монрепо в Выборге, где каждый камень хранит истории прошлого
Начало: Возле кассы парка Монрепо
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
4 500 за всё до 10 чел.
Выборг в век Петра I
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Выборг в век Петра I
Погрузиться в историю города 18 столетия и посмотреть на Выборг глазами первого императора
Начало: Петровская Площадь
10 июня в 14:30
12 июня в 09:00
4 690 за всё до 20 чел.
Исторический квест в Выборге
🚶 Пешая
скидка
25%
Квест
2 часа
50 отзывов
Исторический квест в Выборге: интерактивная экскурсия с поиском кодов
Погрузитесь в увлекательное приключение, помогая мальчику найти отца, перемещаясь по историческим местам Выборга. Решайте загадки и получайте сувениры
Начало: У вокзала
Сегодня в 21:30
Завтра в 00:30
18601 395 за человека
Поэзия и музыка Монрепо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Поэзия и музыка Монрепо: Индивидуальная экскурсия по парку в Выборге
Совершить променад по старинному парку, знакомясь с его историей, легендами и секретными уголками
Начало: Возле главных ворот парка Монрепо
10 июня в 14:00
12 июня в 09:00
4 700 за всё до 10 чел.
Северный модерн: фольклорные мотивы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Северный модерн в Выборге: путешествие по фольклорным мотивам
Знакомство с уникальным стилем северного модерна через архитектурные шедевры Выборга. Путешествие в мир финского романтизма ждет вас
10 июня в 13:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Выборг в кинематографе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
«Выборг в кинематографе»: прогулка по местам съемок и Аллее звезд
Познакомьтесь с кинематографической историей Выборга, пройдитесь по Аллее звезд и местам съемок известных фильмов
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
4 670 за всё до 5 чел.
НЕсредневековый Выборг: два века истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
13 отзывов
НЕсредневековый Выборг: два века истории
Осмотреть памятники модерна, посетить библиотеку Алвара Аалто и узнать, как менялся облик города
Начало: На Вокзальной площади
10 июня в 14:30
12 июня в 09:00
4 700 за всё до 10 чел.
В Монрепо - за вдохновением
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
В Монрепо - за вдохновением
Исследовать старинный скальный парк в компании профессионального гида
Начало: У главного входа в Монрепо
Завтра в 11:30
12 июня в 11:00
4 500 за всё до 6 чел.
Архитектурная прогулка по Выборгу 20 века
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Архитектурная прогулка по Выборгу 20 века
Поразиться наследию города и понять, что он славен не только Средневековьем, кренделями и Монрепо
Начало: Перрон выборгского вокзала
Завтра в 09:30
15 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 12 чел.
Семейный квест по НЕсредневековому Выборгу
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
7 отзывов
Семейный квест по НЕсредневековому Выборгу
Оказаться в центре шпионской интриги и изучить финскую архитектуру
Начало: У железнодорожного вокзала
10 июня в 14:00
12 июня в 10:00
4 670 за всё до 10 чел.
Из Выборга - в конный парк «Яви-Нави» (в группе)
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Групповая
3.5 часа
1 отзыв
Из Выборга - в конный парк «Яви-Нави» (в группе)
Погрузиться в славянский быт и мифологию, а потом отправиться на лошадях к каменному троллю
Начало: У здания ж/д вокзала Выборга
Расписание: в будние дни в 11:00, в субботу и воскресенье в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
4 200 за человека
Прогулка на яхте по Выборгскому заливу
🛥 На яхте
Мини-группа
2 часа
6 отзывов
Прогулка на яхте по Выборгскому заливу
По воде отправиться к парку Монрепо, полюбоваться шхерами и собрать ожерелье островов
Начало: Причал яхт-клуба у Крепостного моста
16 июня в 15:30
30 июня в 15:30
3 600 за человека
Выборг - город, затерянный во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Выборг - город, затерянный во времени
Погулять среди древних каменных стен и послушать их тихие истории
Начало: На Рыночной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 700 за всё до 8 чел.
В Монрепо - со старожилом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
В Монрепо - со старожилом
Вдохновиться атмосферой парка и узнать его историю из уст местного жителя
Начало: У касс парка Монрепо
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 8 чел.
Квест-бродилка по средневековому Выборгу
🚶 Пешая
Квест
7 часов
Квест-бродилка по средневековому Выборгу
Разгадать тайну и отыскать загадочный манускрипт (без сопровождения гида)
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 900 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • е
    елена
    6 июня 2024
    Большая обзорная прогулка по Выборгу
    Прекрасный, влюбленный в свой город гид Валентина! Экскурсия оказалась интересной даже для людей, которые не первый раз в Выборге. Однозначно рекомендую!
  • В
    Васильева
    6 июня 2024
    Первый взгляд на Выборг
    Прекрасная экскурсия! 2 часа пролетели незаметно! Экскурсовод Татьяна с большой любовью рассказала про Выборг, сопроводив прогулку тематической музыкой. Только положительные эмоции. Рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    6 июня 2024
    По Выборгскому заливу - на драккаре викингов: прогулка в мини-группе
    Великолепно! Интересно! Выборг с воды ещё прекрасней! Музыкальное сопровождение и сама экскурсия очень понравилась! С погодой повезло.
    Великолепно! Интересно! Выборг с воды ещё прекрасней! Музыкальное сопровождение и сама экскурсия очень понравилась! С погодой повезлоВеликолепно! Интересно! Выборг с воды ещё прекрасней! Музыкальное сопровождение и сама экскурсия очень понравилась! С погодой повезлоВеликолепно! Интересно! Выборг с воды ещё прекрасней! Музыкальное сопровождение и сама экскурсия очень понравилась! С погодой повезло
  • Ю
    Юлия
    6 июня 2024
    Выборг - путешествие во времени
    Спасибо большое организаторам! Благодаря доброжелательному, активному, с чувством юмора экскурсоводу(забыла Имя:(), наши дети (12 и 15 лет) иначе взглянули на
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    этот небольшой город с интересной историей. Удачное время(вечер) мало людей, свободные улицы, красивые виды. Спасибо,что есть платформа Трипстер,которая даёт возможность найти таких людей.

  • Н
    Наиля
    5 июня 2024
    Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
    Очень понравилась экскурсия: необыкновенная история жизни и путешествия во времени простой финской девушки Айры, отличная работа актеров озвучки, прекрасно подобрана музыка! Спасибо организаторам за экскурсию и приятные презентики.
  • Ж
    Жанна
    5 июня 2024
    Большая обзорная прогулка по Выборгу
    3,5 ч пролетели незаметно. Интересно, с юмором, много деталей. Нам понравилось, советую
  • Ж
    Жанна
    5 июня 2024
    В Выборг - с семьёй, детьми или друзьями
    Экскурсия прошла на ура! Спасибо Татьяне за её подробный рассказ! Впервые в Выборге. Экскурсия очень понравилась! Спасибо Татьяне за её темперамент)
  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Выборг - путешествие во времени
    Большое спасибо Демьяну за проведенную экскурсию! Интересная и познавательная. Были с детьми 12 и 13 лет. Они остались очень довольны. Теперь спрашивают, когда поедем в Выборг снова
  • А
    Антон
    5 июня 2024
    Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
    Экскурсия была интересная, много информации, здоровская ее подача, всё остались довольны!
    Экскурсия была интересная, много информации, здоровская ее подача, всё остались довольны!Экскурсия была интересная, много информации, здоровская ее подача, всё остались довольны!
  • В
    Владимир
    4 июня 2024
    Первый взгляд на Выборг
    Экскурсия проведена профессионально

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Для студентов»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 38
  1. По Выборгскому заливу - на драккаре викингов: прогулка в мини-группе
  2. Большая обзорная прогулка по Выборгу
  3. Выборг - путешествие во времени
  4. О Выборге - увлекательно и с душой
  5. Прогулка по скальному парку Монрепо
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Круглая Башня
  2. Часовая башня
  3. Самое главное
  4. Выборгский замок
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Костёл Святого Гиацинта
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
Сейчас в Выборге в категории "Для студентов" можно забронировать 38 экскурсий и билетов от 450 до 5 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 3597 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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