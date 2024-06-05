Н Наиля Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга» Очень понравилась экскурсия: необыкновенная история жизни и путешествия во времени простой финской девушки Айры, отличная работа актеров озвучки, прекрасно подобрана музыка! Спасибо организаторам за экскурсию и приятные презентики.

Ж Жанна Большая обзорная прогулка по Выборгу 3,5 ч пролетели незаметно. Интересно, с юмором, много деталей. Нам понравилось, советую

Ж Жанна В Выборг - с семьёй, детьми или друзьями Экскурсия прошла на ура! Спасибо Татьяне за её подробный рассказ! Впервые в Выборге. Экскурсия очень понравилась! Спасибо Татьяне за её темперамент)

С Светлана Выборг - путешествие во времени Большое спасибо Демьяну за проведенную экскурсию! Интересная и познавательная. Были с детьми 12 и 13 лет. Они остались очень довольны. Теперь спрашивают, когда поедем в Выборг снова

А Антон Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга» Экскурсия была интересная, много информации, здоровская ее подача, всё остались довольны!

В Владимир Первый взгляд на Выборг Экскурсия проведена профессионально

М Мария В Выборг - с семьёй, детьми или друзьями Были на экскурсии 04.06.2024г. с Татьяной. Татьяна самый лучший гид в Выборге. Прекрасное знание истории своего города, отлично продуман маршрут экскурсии. Рекомендую всем!!!

И Иветта Первый взгляд на Выборг Замечательная экскурсия, огромное спасибо экскурсоводу.

О Оксана Первый взгляд на Выборг Спасибо большое экскурсоводу Ирине за потрясающее знакомство с Выборгом! Экскурсия длилась не 2, а 3 часа 20 минут, в конце очень хотелось кушать, но вместе с тем история города очень увлекательна!