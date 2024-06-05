Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Выборга

Найдено 11 экскурсий в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Выборге, цены от 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Выборг - путешествие во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
465 отзывов
Выборг - путешествие во времени: история, архитектура, традиции
Погрузитесь в историю Выборга, города с богатым наследием и уникальными достопримечательностями
Начало: На площади перед ж/д вокзалом
«А расшифровать финские страницы биографии города помогут Спасо-Преображенский собор, лютеранская церковь Петра и Павла и библиотека Алвара Аалто»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
4 100 за всё до 6 чел.
Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
285 отзывов
Выборг: путешествие от древних монастырей до Замка
Загадки Выборга ждут вас: от древних руин до королевского замка - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: У Круглой башни на Рыночной площади
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6 000 за всё до 10 чел.
Выборг: путешествие в Скандинавию
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
218 отзывов
Выборг: путешествие в Скандинавию - история, архитектура, культура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя город, где переплетаются культуры и эпохи
Начало: У железнодорожного вокзала
«Вы увидите лютеранский, православный и католический храмы»
Завтра в 08:30
22 июня в 08:00
4 850 за всё до 6 чел.
Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
37 отзывов
Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
Теплая прогулка с местным жителем, которому есть что рассказать
Начало: На Рыночной площади
«Но не только война покалечила город… На моих глазах взорвали красивейший неоготический собор, и я до сих пор помню, как одного взрыва было недостаточно, чтобы разрушить это крепкое здание»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
5 600 за всё до 10 чел.
Автомобильное путешествие по Выборгу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
161 отзыв
Автомобильное путешествие по Выборгу: от средневековья до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, исследуя его исторические и архитектурные жемчужины на комфортабельном автомобиле
«Кроме того, я покажу руины собора и монастыря, старейший ресторан города и самый древний жилой дом России»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 5 500 за всё до 8 чел.
Большая экскурсия по Выборгу: история средневекового города
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
969 отзывов
Большая экскурсия по Выборгу: путешествие в средневековье
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, исследуя его знаковые места и узнавая увлекательные истории
«Соборная площадь Совсем недолго выборгским наместником был принц Вюртембергский, однако оставил о себе незабываемую память»
Расписание: по расписанию
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 400 за человека
Обзорная экскурсия по Выборгу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
315 отзывов
Обзорная экскурсия по Выборгу
Начало: Круглая башня на Рыночной площади
«В рамках 2-часовой прогулки вы увидите: Собор доминиканцев — руины католического храма XV века, именно здесь у стен собора «Чёрных братьев» Пётр I получил символические ключи от города»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Замок и улочки средневекового Выборга
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
29 отзывов
Замок и улочки средневекового Выборга
Начало: Выборг, Рыночная площадь, д. 1
«, руинами Кафедрального собора»
Расписание: По субботам в 12:00
Сегодня в 12:00
15 июня в 12:00
650 за человека
Обзорная пешеходная экскурсия по Выборгу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по Выборгу
Начало: По согласованию с гидом
«Знакомимся с церковью Святых Петра и Павла, которая построена в XVIII веке и остаётся единственным сохранившимся в городе до наших дней лютеранским храмом»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Весь Выборг за один день с персональным гидом
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Весь Выборг за один день с персональным гидом
Начало: По договоренности
«Спасо-Преображенский Собор, построенный в 1787 году, действует с небольшими перерывами и по сей день»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 10 чел.
Выборг - город, затерянный во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Выборг - город, затерянный во времени
Погулять среди древних каменных стен и послушать их тихие истории
Начало: На Рыночной площади
«Мы прогуляемся по главным улицам и обсудим историю Круглой башни, Ратуши, Кафедрального собора и колоритного памятника трамваю»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 700 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Выборг - путешествие во времени
    Большое спасибо Демьяну за проведенную экскурсию! Интересная и познавательная. Были с детьми 12 и 13 лет. Они остались очень довольны. Теперь спрашивают, когда поедем в Выборг снова
  • С
    Станислав
    4 июня 2024
    Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
    Отличная прогулка с эрудированным человеком
    Отличная прогулка с эрудированным человекомОтличная прогулка с эрудированным человекомОтличная прогулка с эрудированным человекомОтличная прогулка с эрудированным человеком
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
    18 мая посетили экскурсию по Выборгу. Нашим экскурсоводом была Жанна. Это был очень интересный и содержательный рассказ про Выборг. Мы просто влюбились
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    в город. Спасибо Жанне за глубокое знание материала и любовь к своему делу. Спасибо за интересные факты и истории, за позитивный настрой и живое общение,за интересные подробности о Выборге. РЕКОМЕНДУЮ эту экскурсию при первом посещении города Выборг.

  • К
    Ксения
    3 июня 2024
    Выборг - путешествие во времени
    Здравствуйте! Светлана замечательный гид! Широчайший кругозор, интересная подача материала, прекрасная проработка маршрута с учётом потребностей и интересов клиентов.
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Выборг - путешествие во времени
    Экскурсию для нас с мужем провела замечательная Надежда Николаевна. Её любовь к своему городу через рассказы об истории, архитектуре и
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    легендах передалась и нам. Мы почувствовали, что прикоснулись к душе Выборга. Чашечка вкуснейшего кофе в конце интереснейшего повествования только укрепила желание вернуться сюда).

  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
    Мы, группа туристов из Рязани, провели замечательный день в старинном городке Выборге! Опытный и обаятельный экскурсовод Юрий Николаевич сопровождал нас
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    по историческому центру, подробно и интересно рассказывая о Выборге, событиях, личностях, архитектуре… отвечал с удовольствием на все наши вопросы, показывал фото того, как было и как стало… много увлекательной и впечатляющей информации! Большое спасибо за всё! Хотелось бы ещё вернуться, чтобы в компании Юрия Николаевича прогуляться по парку Мон Репо в будущем!))

  • Н
    Надежда
    2 июня 2024
    Автомобильное путешествие по Выборгу
    Спасибо Олегу за интересную автомобильную экскурсию, За 3 час посмотрели замечательный город, узнали много интересного из жизни самого города и его замечательных жителях.
  • С
    Светлана
    1 июня 2024
    Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
    Отличная экскурсия с гидом Владимиром. Человек отлично знает историю, любит Выборг, знает финский, поэтому объясняет значение всех названий. Очень здорово
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    выстроен маршрут, очень логично. Рассказ гида воспринимается очень легко, Владимир интересно и доступно рассказывает историю сложного приграничного города в разные непростые времена. Надеемся еще вернуться в город.

  • L
    Liudmila
    31 мая 2024
    Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
    Спасибо за экскурсию, особенно за рекомендацию водной прогулки, это-обязательно к посещению!
  • Л
    Лариса
    29 мая 2024
    Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
    Интересная и позновательная экскурсия. Много исторических фактов. Видно, что Юрий Николаевич любит и знает свой город.

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
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