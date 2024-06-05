1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Выборг - путешествие во времени: история, архитектура, традиции
Погрузитесь в историю Выборга, города с богатым наследием и уникальными достопримечательностями
Начало: На площади перед ж/д вокзалом
«А расшифровать финские страницы биографии города помогут Спасо-Преображенский собор, лютеранская церковь Петра и Павла и библиотека Алвара Аалто»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
4 100₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Выборг: путешествие от древних монастырей до Замка
Загадки Выборга ждут вас: от древних руин до королевского замка - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: У Круглой башни на Рыночной площади
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Выборг: путешествие в Скандинавию - история, архитектура, культура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя город, где переплетаются культуры и эпохи
Начало: У железнодорожного вокзала
«Вы увидите лютеранский, православный и католический храмы»
Завтра в 08:30
22 июня в 08:00
4 850₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
Теплая прогулка с местным жителем, которому есть что рассказать
Начало: На Рыночной площади
«Но не только война покалечила город… На моих глазах взорвали красивейший неоготический собор, и я до сих пор помню, как одного взрыва было недостаточно, чтобы разрушить это крепкое здание»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
5 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Автомобильное путешествие по Выборгу: от средневековья до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, исследуя его исторические и архитектурные жемчужины на комфортабельном автомобиле
«Кроме того, я покажу руины собора и монастыря, старейший ресторан города и самый древний жилой дом России»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 5 500₽ за всё до 8 чел.
Групповая
3 часа
Большая экскурсия по Выборгу: путешествие в средневековье
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, исследуя его знаковые места и узнавая увлекательные истории
«Соборная площадь Совсем недолго выборгским наместником был принц Вюртембергский, однако оставил о себе незабываемую память»
Расписание: по расписанию
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 400₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Выборгу
Начало: Круглая башня на Рыночной площади
«В рамках 2-часовой прогулки вы увидите: Собор доминиканцев — руины католического храма XV века, именно здесь у стен собора «Чёрных братьев» Пётр I получил символические ключи от города»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Замок и улочки средневекового Выборга
Начало: Выборг, Рыночная площадь, д. 1
«, руинами Кафедрального собора»
Расписание: По субботам в 12:00
Сегодня в 12:00
15 июня в 12:00
650₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Выборгу
Начало: По согласованию с гидом
«Знакомимся с церковью Святых Петра и Павла, которая построена в XVIII веке и остаётся единственным сохранившимся в городе до наших дней лютеранским храмом»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Весь Выборг за один день с персональным гидом
Начало: По договоренности
«Спасо-Преображенский Собор, построенный в 1787 году, действует с небольшими перерывами и по сей день»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Выборг - город, затерянный во времени
Погулять среди древних каменных стен и послушать их тихие истории
Начало: На Рыночной площади
«Мы прогуляемся по главным улицам и обсудим историю Круглой башни, Ратуши, Кафедрального собора и колоритного памятника трамваю»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 700₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана5 июня 2024Большое спасибо Демьяну за проведенную экскурсию! Интересная и познавательная. Были с детьми 12 и 13 лет. Они остались очень довольны. Теперь спрашивают, когда поедем в Выборг снова
- ССтанислав4 июня 2024Отличная прогулка с эрудированным человеком
- ЕЕлена4 июня 202418 мая посетили экскурсию по Выборгу. Нашим экскурсоводом была Жанна. Это был очень интересный и содержательный рассказ про Выборг. Мы просто влюбились
- ККсения3 июня 2024Здравствуйте! Светлана замечательный гид! Широчайший кругозор, интересная подача материала, прекрасная проработка маршрута с учётом потребностей и интересов клиентов.
- ИИрина3 июня 2024Экскурсию для нас с мужем провела замечательная Надежда Николаевна. Её любовь к своему городу через рассказы об истории, архитектуре и
- ЮЮлия2 июня 2024Мы, группа туристов из Рязани, провели замечательный день в старинном городке Выборге! Опытный и обаятельный экскурсовод Юрий Николаевич сопровождал нас
- ННадежда2 июня 2024Спасибо Олегу за интересную автомобильную экскурсию, За 3 час посмотрели замечательный город, узнали много интересного из жизни самого города и его замечательных жителях.
- ССветлана1 июня 2024Отличная экскурсия с гидом Владимиром. Человек отлично знает историю, любит Выборг, знает финский, поэтому объясняет значение всех названий. Очень здорово
- LLiudmila31 мая 2024Спасибо за экскурсию, особенно за рекомендацию водной прогулки, это-обязательно к посещению!
- ЛЛариса29 мая 2024Интересная и позновательная экскурсия. Много исторических фактов. Видно, что Юрий Николаевич любит и знает свой город.
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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