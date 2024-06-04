Соборная площадь – экскурсии в Выборге

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборная площадь» в Выборге, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Выборг - средневековое сердце России
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
54 отзыва
Выборг: путешествие по средневековому сердцу России
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где история оживает на узких улицах Старого города и среди величественных зданий
Начало: На Ратушной площади
Завтра в 11:00
3 000 за всё до 6 чел.
Средневековое приключение в Выборге
🚶 Пешая
Квест
3 часа
126 отзывов
Средневековое приключение в Выборге: Квест для всей семьи
Погрузитесь в атмосферу средневековья, решая загадки Выборга в компании горожанина. Узнайте истории, скрытые за стенами древнего города
Начало: На Рыночной площади
10 июня в 14:00
12 июня в 09:30
5 350 за всё до 12 чел.
Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
37 отзывов
Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
Теплая прогулка с местным жителем, которому есть что рассказать
Начало: На Рыночной площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
5 600 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Станислав
    4 июня 2024
    Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
    Отличная прогулка с эрудированным человеком
    Отличная прогулка с эрудированным человекомОтличная прогулка с эрудированным человекомОтличная прогулка с эрудированным человекомОтличная прогулка с эрудированным человеком
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Средневековое приключение в Выборге
    Вся экскурсия в целом очень понравилась. Посетили много достопримечательностей, достаточно много исторических фактов о Выборге. Заинтересовать детей квестом, сильно не получилось. Но это конечно зависит от интересов ребенка. Немного скомканная концовка получилась, в кафе заходила следующая группа туристов.
  • К
    Ксения
    3 июня 2024
    Средневековое приключение в Выборге
    Замечательный квест, познавательно! Константин открыл Выборг для детей (9 лет) интересно и увлекательно, спасибо большое за такое знакомство с гордом и воспоминания
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Выборг - средневековое сердце России
    Наша небольшая группа (двое взрослых и двое 14-летних менее взрослых) посетила Выборг 29 мая. Повезло не только с погодой, но
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    и с гидом. Артём переживал, что быстро говорит, но это не мешает восприятию и увеличивает объем информации. Всё прошло отлично. Маршрут очень хорош. Два часа пролетели незаметно (хотя некоторые члены группы заранее переживали, что придётся много ходить). Более того, мы потом погуляли, в том числе по замку, покатались на катере и только девятичасовой электричкой поехали восвояси. Парк Монрепо немного "зацепили" катаясь на катере. Но и Артём сказал, и я так считаю, что на него надо выделить целый день. Спасибо, Артём!

  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
    Мы, группа туристов из Рязани, провели замечательный день в старинном городке Выборге! Опытный и обаятельный экскурсовод Юрий Николаевич сопровождал нас
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    по историческому центру, подробно и интересно рассказывая о Выборге, событиях, личностях, архитектуре… отвечал с удовольствием на все наши вопросы, показывал фото того, как было и как стало… много увлекательной и впечатляющей информации! Большое спасибо за всё! Хотелось бы ещё вернуться, чтобы в компании Юрия Николаевича прогуляться по парку Мон Репо в будущем!))

  • М
    Михаил
    31 мая 2024
    Средневековое приключение в Выборге
    100% захватывающая подача истории города через квест! Константин преподаватель по профессии и умеет персонализировать подачу материала под настроение группы. Браво!
  • Л
    Лариса
    29 мая 2024
    Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
    Интересная и позновательная экскурсия. Много исторических фактов. Видно, что Юрий Николаевич любит и знает свой город.
  • А
    Анастасия
    26 мая 2024
    Выборг - средневековое сердце России
    Артём очень интересно рассказал историю Выборга и его жителей. Ответил на все наши вопросы вне программы экскурсии. Дал рекомендации по местам для посещения и другим экскурсиям.
    Артём очень интересно рассказал историю Выборга и его жителей. Ответил на все наши вопросы вне программы
  • Д
    Дарья
    7 мая 2024
    Выборг - средневековое сердце России
    Прекрасно провели время на экскурсии, Артем много знает и интересно рассказывает о городе. Остались довольны.

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Соборная площадь»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Часовая башня
  3. Самое главное
  4. Выборгский замок
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Костёл Святого Гиацинта
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
Сейчас в Выборге в категории "Соборная площадь" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 5 600. Туристы уже оставили гидам 217 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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