1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Выборг: путешествие по средневековому сердцу России
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где история оживает на узких улицах Старого города и среди величественных зданий
Начало: На Ратушной площади
Завтра в 11:00
3 000₽ за всё до 6 чел.
Квест
3 часа
Средневековое приключение в Выборге: Квест для всей семьи
Погрузитесь в атмосферу средневековья, решая загадки Выборга в компании горожанина. Узнайте истории, скрытые за стенами древнего города
Начало: На Рыночной площади
10 июня в 14:00
12 июня в 09:30
5 350₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
Теплая прогулка с местным жителем, которому есть что рассказать
Начало: На Рыночной площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
5 600₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССтанислав4 июня 2024Отличная прогулка с эрудированным человеком
- ЮЮлия3 июня 2024Вся экскурсия в целом очень понравилась. Посетили много достопримечательностей, достаточно много исторических фактов о Выборге. Заинтересовать детей квестом, сильно не получилось. Но это конечно зависит от интересов ребенка. Немного скомканная концовка получилась, в кафе заходила следующая группа туристов.
- ККсения3 июня 2024Замечательный квест, познавательно! Константин открыл Выборг для детей (9 лет) интересно и увлекательно, спасибо большое за такое знакомство с гордом и воспоминания
- ЕЕлена2 июня 2024Наша небольшая группа (двое взрослых и двое 14-летних менее взрослых) посетила Выборг 29 мая. Повезло не только с погодой, но
- ЮЮлия2 июня 2024Мы, группа туристов из Рязани, провели замечательный день в старинном городке Выборге! Опытный и обаятельный экскурсовод Юрий Николаевич сопровождал нас
- ММихаил31 мая 2024100% захватывающая подача истории города через квест! Константин преподаватель по профессии и умеет персонализировать подачу материала под настроение группы. Браво!
- ЛЛариса29 мая 2024Интересная и позновательная экскурсия. Много исторических фактов. Видно, что Юрий Николаевич любит и знает свой город.
- ААнастасия26 мая 2024Артём очень интересно рассказал историю Выборга и его жителей. Ответил на все наши вопросы вне программы экскурсии. Дал рекомендации по местам для посещения и другим экскурсиям.
- ДДарья7 мая 2024Прекрасно провели время на экскурсии, Артем много знает и интересно рассказывает о городе. Остались довольны.
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Соборная площадь»
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