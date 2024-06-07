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Женщина-гид рассказала много интересного и очень расположила к себе. Несмотря на то, что с нами была малышка 2 годика, старалась ее завлечь, помочь успокоить. Но смена, так скажем, движения на машине и выходы, дают возможность разнообразия! В конце подарили магнитик! Очень приятно! Спасибо большое Вам за качественную работу и хорошее отношение!