Спасо-Преображенский собор – экскурсии в Выборге

Найдено 7 экскурсий в категории «Спасо-Преображенский собор» в Выборге, цены от 790 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Выборг - путешествие во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
465 отзывов
Выборг - путешествие во времени: история, архитектура, традиции
Погрузитесь в историю Выборга, города с богатым наследием и уникальными достопримечательностями
Начало: На площади перед ж/д вокзалом
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
4 100 за всё до 6 чел.
Все краски Выборга на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
100 отзывов
Путешествие по Выборгу на авто: основные достопримечательности и архитектура
Погрузитесь в историю Выборга, наслаждаясь комфортом автоэкскурсии. Откройте для себя его главные достопримечательности и архитектурные шедевры
Начало: Парковка перед рестораном гостиницы Дружба
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500 за всё до 4 чел.
Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
37 отзывов
Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
Теплая прогулка с местным жителем, которому есть что рассказать
Начало: На Рыночной площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
5 600 за всё до 10 чел.
Большая обзорная экскурсия по Выборгу: Старый город и замок
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
162 отзыва
Большая обзорная экскурсия по Выборгу: Старый город и замок
Начало: Круглая башня на Рыночной площади
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500 за всё до 10 чел.
Путешествие во времени: обзорная аудиопрогулка по Выборгу
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
2 отзыва
Путешествие во времени: обзорная аудиопрогулка по Выборгу
Начало: Выборг, улица Железнодорожная, 10
Расписание: В любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
790 за человека
Автомобильная экскурсия по Каменному городу
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Автомобильная экскурсия по Каменному городу
Начало: Выборг, по запросу
Расписание: Любое время, любой день.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 900 за всё до 4 чел.
Квест «Сокровища рыцарского ордена»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
Квест «Сокровища рыцарского ордена»
Начало: Выборг, Ратушная площадь, у памятника Кнутсону
Расписание: После подтверждения гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 12 000 за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    6 июня 2024
    Выборг - путешествие во времени
    Спасибо большое организаторам! Благодаря доброжелательному, активному, с чувством юмора экскурсоводу(забыла Имя:(), наши дети (12 и 15 лет) иначе взглянули на
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    этот небольшой город с интересной историей. Удачное время(вечер) мало людей, свободные улицы, красивые виды. Спасибо,что есть платформа Трипстер,которая даёт возможность найти таких людей.

  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Выборг - путешествие во времени
    Большое спасибо Демьяну за проведенную экскурсию! Интересная и познавательная. Были с детьми 12 и 13 лет. Они остались очень довольны. Теперь спрашивают, когда поедем в Выборг снова
  • С
    Станислав
    4 июня 2024
    Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
    Отличная прогулка с эрудированным человеком
    Отличная прогулка с эрудированным человекомОтличная прогулка с эрудированным человекомОтличная прогулка с эрудированным человекомОтличная прогулка с эрудированным человеком
  • К
    Ксения
    3 июня 2024
    Выборг - путешествие во времени
    Здравствуйте! Светлана замечательный гид! Широчайший кругозор, интересная подача материала, прекрасная проработка маршрута с учётом потребностей и интересов клиентов.
  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
    Мы, группа туристов из Рязани, провели замечательный день в старинном городке Выборге! Опытный и обаятельный экскурсовод Юрий Николаевич сопровождал нас
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    по историческому центру, подробно и интересно рассказывая о Выборге, событиях, личностях, архитектуре… отвечал с удовольствием на все наши вопросы, показывал фото того, как было и как стало… много увлекательной и впечатляющей информации! Большое спасибо за всё! Хотелось бы ещё вернуться, чтобы в компании Юрия Николаевича прогуляться по парку Мон Репо в будущем!))

  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Все краски Выборга на авто
    Необыкновенно понравилось. Гиду 5+
  • Л
    Лариса
    29 мая 2024
    Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
    Интересная и позновательная экскурсия. Много исторических фактов. Видно, что Юрий Николаевич любит и знает свой город.
  • Ю
    Юлия
    25 мая 2024
    Большая обзорная экскурсия по Выборгу: Старый город и замок
    Посетили вчера Выборг и погуляли в компании Елены. Она рассказала нам множество интересных фактов о городе и горожанах, поделилась историческим
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    справками и дала чудесные рекомендации по кафе и ресторанам. Мы с подругой остались очень довольны. Елена оказалась эмпатичным, очень тактичным и приятным человеком в общении. Немного не уложились в отведённое 3 часа, но это было не страшно. Мы замечательно провели время.

  • Т
    Татьяна
    23 мая 2024
    Все краски Выборга на авто
    Очень понравилось. Огромнейшее спасибо Виктору Борисовичу за интересный,яркий,доходчивый рассказ,человек,любящий свое дело,свой город,с хорошим чувством юмора. Удобное,шикарное авто. Очень рекомендуем. После этой позитивной экскурсии очень удобно пройти самому пешим для повторения увиденного и услышаного.
  • И
    Ирина
    23 мая 2024
    Большая обзорная экскурсия по Выборгу: Старый город и замок
    22 мая были с группой детей на обзорной экскурсии по Выборгу. Наш экскурсовод Лидия большая молодец. За ранее обговорили организационные
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    моменты, слушали интересные факты о городе и отвечали на вопросы за памятные сувениры. Очень рекомендую. Проведете время с пользой и получите удовольствие от прогулки.

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Спасо-Преображенский собор»

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  2. Часовая башня
  3. Самое главное
  4. Выборгский замок
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Костёл Святого Гиацинта
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
Сейчас в Выборге в категории "Спасо-Преображенский собор" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 790 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 771 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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