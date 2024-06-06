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по историческому центру, подробно и интересно рассказывая о Выборге, событиях, личностях, архитектуре… отвечал с удовольствием на все наши вопросы, показывал фото того, как было и как стало… много увлекательной и впечатляющей информации! Большое спасибо за всё! Хотелось бы ещё вернуться, чтобы в компании Юрия Николаевича прогуляться по парку Мон Репо в будущем!))