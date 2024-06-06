1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Выборг - путешествие во времени: история, архитектура, традиции
Погрузитесь в историю Выборга, города с богатым наследием и уникальными достопримечательностями
Начало: На площади перед ж/д вокзалом
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
4 100₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие по Выборгу на авто: основные достопримечательности и архитектура
Погрузитесь в историю Выборга, наслаждаясь комфортом автоэкскурсии. Откройте для себя его главные достопримечательности и архитектурные шедевры
Начало: Парковка перед рестораном гостиницы Дружба
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
Теплая прогулка с местным жителем, которому есть что рассказать
Начало: На Рыночной площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
5 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Большая обзорная экскурсия по Выборгу: Старый город и замок
Начало: Круглая башня на Рыночной площади
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
3 часа
Путешествие во времени: обзорная аудиопрогулка по Выборгу
Начало: Выборг, улица Железнодорожная, 10
Расписание: В любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
790₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Автомобильная экскурсия по Каменному городу
Начало: Выборг, по запросу
Расписание: Любое время, любой день.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 900₽ за всё до 4 чел.
Квест
2 часа
Квест «Сокровища рыцарского ордена»
Начало: Выборг, Ратушная площадь, у памятника Кнутсону
Расписание: После подтверждения гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 12 000₽ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия6 июня 2024Спасибо большое организаторам! Благодаря доброжелательному, активному, с чувством юмора экскурсоводу(забыла Имя:(), наши дети (12 и 15 лет) иначе взглянули на
- ССветлана5 июня 2024Большое спасибо Демьяну за проведенную экскурсию! Интересная и познавательная. Были с детьми 12 и 13 лет. Они остались очень довольны. Теперь спрашивают, когда поедем в Выборг снова
- ССтанислав4 июня 2024Отличная прогулка с эрудированным человеком
- ККсения3 июня 2024Здравствуйте! Светлана замечательный гид! Широчайший кругозор, интересная подача материала, прекрасная проработка маршрута с учётом потребностей и интересов клиентов.
- ЮЮлия2 июня 2024Мы, группа туристов из Рязани, провели замечательный день в старинном городке Выборге! Опытный и обаятельный экскурсовод Юрий Николаевич сопровождал нас
- ЕЕлена1 июня 2024Необыкновенно понравилось. Гиду 5+
- ЛЛариса29 мая 2024Интересная и позновательная экскурсия. Много исторических фактов. Видно, что Юрий Николаевич любит и знает свой город.
- ЮЮлия25 мая 2024Посетили вчера Выборг и погуляли в компании Елены. Она рассказала нам множество интересных фактов о городе и горожанах, поделилась историческим
- ТТатьяна23 мая 2024Очень понравилось. Огромнейшее спасибо Виктору Борисовичу за интересный,яркий,доходчивый рассказ,человек,любящий свое дело,свой город,с хорошим чувством юмора. Удобное,шикарное авто. Очень рекомендуем. После этой позитивной экскурсии очень удобно пройти самому пешим для повторения увиденного и услышаного.
- ИИрина23 мая 202422 мая были с группой детей на обзорной экскурсии по Выборгу. Наш экскурсовод Лидия большая молодец. За ранее обговорили организационные
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Спасо-Преображенский собор»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
Сейчас в Выборге в категории "Спасо-Преображенский собор" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 790 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 771 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Выборге на 2024 год по теме «Спасо-Преображенский собор», 771 ⭐ отзыв, цены от 790₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август