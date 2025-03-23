Выборгский замок, основанный шведами в XIII веке, является уникальным памятником средневековой архитектуры.
На экскурсии по Замковому острову можно увидеть знаменитую Башню Святого Олафа, посетить жилые помещения наместника и его свиты, а также узнать о первой женщине-правительнице замка. Истории о знаменитых узниках и археологических находках делают посещение замка незабываемым. Экскурсия подходит для всех, кто интересуется историей и архитектурой
На экскурсии по Замковому острову можно увидеть знаменитую Башню Святого Олафа, посетить жилые помещения наместника и его свиты, а также узнать о первой женщине-правительнице замка. Истории о знаменитых узниках и археологических находках делают посещение замка незабываемым. Экскурсия подходит для всех, кто интересуется историей и архитектурой
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Историческая атмосфера средневековья
- 🗝️ Уникальные архитектурные памятники
- 👑 Легенды о правителях и узниках
- 🔍 Артефакты и археологические находки
- 🎯 Отличное место для семейного отдыха
Что можно увидеть
- Башня Святого Олафа
- Выборгский замок
- Башня Сапожника
- Райская башня
- Цейхгауз
- Тюрьма
- Комендантский дом
Описание экскурсии
- Башня Святого Олафа — самая высокая артиллерийская башня в Европе.
- Выборгский замок — жилые помещения наместника и его свиты.
- Башня Сапожника 15 века — оборонительная башня для защиты наиболее узкого места пролива.
- Райская башня и «сад пряностей».
- Цейхгауз — воинский склад оружия, боеприпасов, обмундирования, снаряжения, продовольствия.
- Тюрьма и Комендантский дом.
В ходе экскурсии поговорим:
- о наместниках Выборгского замка.
- выборгском «землемере» Лоренцо Стобеусе.
- первой женщине-правительнице замка Гунилле Безе.
- именитых узниках-декабристах Выборгской крепости.
- артефактах, найденных при археологических раскопках.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается билет в Выборгский замок — 100 ₽ с человека; детям до 16 лет бесплатно.
- Вход в замок с животными запрещён.
в пятницу и воскресенье в 13:30, в субботу в 13:00 и 14:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле замка
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и воскресенье в 13:30, в субботу в 13:00 и 14:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Выборге
Провела экскурсии для 1692 туристов
Дорогие друзья! Я приветствую всех, кто хочет поближе познакомиться с Выборгом, городом древних крепостей, скальных пейзажей и увлекательной истории. Меня зовут Надежда, я биолог, филолог, историк-исследователь, автор книг и научных статей о невероятно красивом парке Монрепо. В моем портфеле экскурсовода обзорные и тематические экскурсии по Выборгу и, конечно же, по Монрепо с интенсивным погружением в мир поэзии и живой природы.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
23 мар 2025
Это было великолепно! Надежда провела интереснейшую экскурсию, не было ни одного вопроса, на который бы она не ответила, прекрасно оперирует историческими фактами и очень внимательна к экскурсантам. Благодарю, Надежда!
М
Мария
25 фев 2025
Хочу поблагодарить Надежду за чудесную экскурсию по замку! Надежда прекрасный рассказчик, с юмором, настоящий знаток истории Выборга!
Спасибо от всей нашей семьи!
Спасибо от всей нашей семьи!
А
Александра
8 фев 2025
Очень понравилась экскурсия с замечательной Надеждой! Надежда провела ее интересно, с душой и прекрасным интеллигентным чувством юмора. Получили отличное представление о прошлом и настоящем замка и заряд хорошего настроения. Большое спасибо, Надежда!
Всячески рекомендуем!
Всячески рекомендуем!
Дарья
1 фев 2025
Надежда очень приятный экскурсовод, со всеми познакомилась, следила чтобы мы не замерзали - заводила погреться, поэтому даже не смотря на сильный холодный ветер остались только положительные эмоции! Очень хорошо разбирается в истории, можно задать любой интересующий вопрос, на все ответит. Услышала много занимательных фактов, которые не присутствуют в классической экскурсии от музеев - интересно и не затянуто, рекомендую!
А
Алиса
25 янв 2025
Отлично прошла экскурсия! Спасибо Надежде что провела её для нас, не смотря на холодную погоду. Было очень интересно послушать рассказ, были затронуты многие моменты, связанные не только с замком, но и с историей самого Выборга. Время прошло практически незаметно, эмоции получены:) Жаль только живого котика не посмотрели, вернемся за ним в следующий раз!
Екатерина
30 дек 2024
Это вторая наша экскурсия от Надежды, а потому что мы безусловно в восторге от неё! Потрясающий экскурсовод и очень интересный человек. Экскурсия по замку проходит на одном дыхании, рассказ хорошо
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