Выборгский замок - средневековая скандинавская цитадель

Групповая экскурсия по историческому Выборгскому замку. Узнайте о башнях, артефактах и легендах, связанных с этим местом. Откройте для себя тайны прошлого
Выборгский замок, основанный шведами в XIII веке, является уникальным памятником средневековой архитектуры.

На экскурсии по Замковому острову можно увидеть знаменитую Башню Святого Олафа, посетить жилые помещения наместника и его свиты, а также узнать о первой женщине-правительнице замка. Истории о знаменитых узниках и археологических находках делают посещение замка незабываемым. Экскурсия подходит для всех, кто интересуется историей и архитектурой
5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Историческая атмосфера средневековья
  • 🗝️ Уникальные архитектурные памятники
  • 👑 Легенды о правителях и узниках
  • 🔍 Артефакты и археологические находки
  • 🎯 Отличное место для семейного отдыха
Выборгский замок - средневековая скандинавская цитадель
Выборгский замок - средневековая скандинавская цитадель
Выборгский замок - средневековая скандинавская цитадель
Ближайшие даты:
26
апр2
мая3
мая4
мая9
мая10
мая11
мая
Время начала: 13:00, 13:30, 14:30

Что можно увидеть

  • Башня Святого Олафа
  • Выборгский замок
  • Башня Сапожника
  • Райская башня
  • Цейхгауз
  • Тюрьма
  • Комендантский дом

Описание экскурсии

  • Башня Святого Олафа — самая высокая артиллерийская башня в Европе.
  • Выборгский замок — жилые помещения наместника и его свиты.
  • Башня Сапожника 15 века — оборонительная башня для защиты наиболее узкого места пролива.
  • Райская башня и «сад пряностей».
  • Цейхгауз — воинский склад оружия, боеприпасов, обмундирования, снаряжения, продовольствия.
  • Тюрьма и Комендантский дом.

В ходе экскурсии поговорим:

  • о наместниках Выборгского замка.
  • выборгском «землемере» Лоренцо Стобеусе.
  • первой женщине-правительнице замка Гунилле Безе.
  • именитых узниках-декабристах Выборгской крепости.
  • артефактах, найденных при археологических раскопках.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается билет в Выборгский замок — 100 ₽ с человека; детям до 16 лет бесплатно.
  • Вход в замок с животными запрещён.

в пятницу и воскресенье в 13:30, в субботу в 13:00 и 14:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле замка
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и воскресенье в 13:30, в субботу в 13:00 и 14:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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М
23 мар 2025
Это было великолепно! Надежда провела интереснейшую экскурсию, не было ни одного вопроса, на который бы она не ответила, прекрасно оперирует историческими фактами и очень внимательна к экскурсантам. Благодарю, Надежда!
М
25 фев 2025
Хочу поблагодарить Надежду за чудесную экскурсию по замку! Надежда прекрасный рассказчик, с юмором, настоящий знаток истории Выборга!
Спасибо от всей нашей семьи!
А
8 фев 2025
Очень понравилась экскурсия с замечательной Надеждой! Надежда провела ее интересно, с душой и прекрасным интеллигентным чувством юмора. Получили отличное представление о прошлом и настоящем замка и заряд хорошего настроения. Большое спасибо, Надежда!
Всячески рекомендуем!
Дарья
1 фев 2025
Надежда очень приятный экскурсовод, со всеми познакомилась, следила чтобы мы не замерзали - заводила погреться, поэтому даже не смотря на сильный холодный ветер остались только положительные эмоции! Очень хорошо разбирается в истории, можно задать любой интересующий вопрос, на все ответит. Услышала много занимательных фактов, которые не присутствуют в классической экскурсии от музеев - интересно и не затянуто, рекомендую!
А
25 янв 2025
Отлично прошла экскурсия! Спасибо Надежде что провела её для нас, не смотря на холодную погоду. Было очень интересно послушать рассказ, были затронуты многие моменты, связанные не только с замком, но и с историей самого Выборга. Время прошло практически незаметно, эмоции получены:) Жаль только живого котика не посмотрели, вернемся за ним в следующий раз!
Отлично прошла экскурсия! Спасибо Надежде что провела её для нас, не смотря на холодную погоду. Было
Екатерина
30 дек 2024
Это вторая наша экскурсия от Надежды, а потому что мы безусловно в восторге от неё! Потрясающий экскурсовод и очень интересный человек. Экскурсия по замку проходит на одном дыхании, рассказ хорошо
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структурирован, ну а Надежда дополнительно его украшает отличным юмором и своей харизмой. Ну и самое показательное для меня то, что 12ти летний сын слушал с большим интересом и был очень вовлечен в рассказ. Однозначно рекомендую знакомиться с Выборгом только с Надеждой!

Это вторая наша экскурсия от Надежды, а потому что мы безусловно в восторге от неё! Потрясающий

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