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Выборгский замок - средневековая скандинавская цитадель (индивидуальная экскурсия)

Познакомиться с историей рыцарской крепости, а также бытом и нравом её обитателей
Грозный Выборгский замок расположен на живописном островке в устье залива. Он был основан шведами в ходе Третьего Крестового похода на землю племени корела.

Мы прогуляемся по территории Замкового острова, осмотрим его самые интересные уголки и поговорим о здешних наместниках, первой женщине-правительнице и именитых узниках, которые томились в Выборгской крепости.
Выборгский замок - средневековая скандинавская цитадель (индивидуальная экскурсия)
Выборгский замок - средневековая скандинавская цитадель (индивидуальная экскурсия)
Выборгский замок - средневековая скандинавская цитадель (индивидуальная экскурсия)

Описание экскурсии

  • Башня Святого Олафа — самая высокая артиллерийская башня в Европе.
  • Выборгский замок — жилые помещения наместника и его свиты.
  • Башня Сапожника 15 века — оборонительная башня для защиты наиболее узкого места пролива.
  • Райская башня и «сад пряностей».
  • Цейхгауз — воинский склад оружия, боеприпасов, обмундирования, снаряжения, продовольствия.
  • Тюрьма и Комендантский дом.

В ходе экскурсии поговорим:

  • о наместниках Выборгского замка.
  • выборгском «землемере» Лоренцо Стобеусе.
  • первой женщине-правительнице замка Гунилле Безе.
  • именитых узниках-декабристах Выборгской крепости.
  • артефактах, найденных при археологических раскопках.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается билет на территорию Замкового острова.
  • Программа не предполагает подъём на башню св. Олафа и посещение музейных объектов.
  • Вход в замок с животными запрещён.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле замка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда
Надежда — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 3503 туристов
Дорогие друзья! Я приветствую всех, кто хочет поближе познакомиться с Выборгом, городом древних крепостей, скальных пейзажей и увлекательной истории. Меня зовут Надежда, я биолог, филолог, историк-исследователь, автор книг и научных статей о невероятно красивом парке Монрепо. В моем портфеле экскурсовода обзорные и тематические экскурсии по Выборгу и, конечно же, по Монрепо с интенсивным погружением в мир поэзии и живой природы.

Входит в следующие категории Выборга

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