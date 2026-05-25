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историй с 1293 года.



Восторг, благодарность нашему экскурсоводу, браво!!!

Муж сказал, однозначно приедем ещё.



Хочу отметить: Алла пунктуальна, любит свой город, работает с душой.

Было приятно, что весь город ее знает и рады визиту для ознакомления гостей с достопримечательностями.

Думаю глубокие познания истории, многолетний опыт и любовь к своей профессии - смело можно назвать визитной карточкой Аллы Вадимовны С.