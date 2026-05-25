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Индивидуальная
до 10 чел.
Выборг - город-крепость
Осады, войны, легенды и падение неприступной шведской крепости
Начало: На Красной площади
Завтра в 09:00
5 июн в 09:00
4900 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 10 чел.
Квест-экскурсия в Выборге «Рыцари, монахи и торговцы города W»
Сыграть в «Дальдозу», завязать монаший пояс и сразиться в крендельной войне
Начало: На Рыночной площади
Завтра в 10:00
7 июн в 12:00
8500 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Путешествие вдоль крепостных стен Выборга
Пройти по следам ганзейских купцов, шведских рыцарей и солдат Петра I
Начало: У Бастиона «Панцерлакс»
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
900 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Н
Очень повезло, пригласив познакомить Аллу Вадимовну нас с городом.
Случилась любовь с первого слова, первого взгляда, первого замка, улицы, дома.
Всё пронизано
Случилась любовь с первого слова, первого взгляда, первого замка, улицы, дома.
Всё пронизано
+5
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А
Отличная экскурсия. Рекомендую, вся организация на хорошем уровне.
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Всего 2 отзыва в Выборге в категории "Военные"
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Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Военные»
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Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2026
Сейчас в Выборге в категории "Военные" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 8500. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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