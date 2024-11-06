Фестиваль воплощает дух, традиции и историко-культурные ценности Выборга, делая их более доступными для жителей и туристов. Вы сможете познакомиться с историей Выборга через гастрономический бренд – выборгский крендель.
ноя
Программа тура по дням
Встреча. Пешеходная экскурсия по центру Выборга. «Крендель Фест»
Прибытие в Санкт-Петербург.
09:30 Встреча с экскурсоводом у памятника Петру I на Московском вокзале г. Санкт-Петербурга.
Переезд в Выборг. Трассовая экскурсия.
Трансфер в гостиницы, регистрация, вещи в камеру хранения гостиницы.
11:00-13:00 Пешеходная экскурсия по центру Выборга —наш экскурсовод расскажет об истории города, его легендах и тайнах.
Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратуши.
После экскурсии гид проводит Вас до Замкового острова, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок, на территории которого пройдут все основные мероприятия (вход на остров платный от 100 руб. до 500 руб. в зависимости от стоимости, установленной организаторами).
13:00-17:00 Самостоятельное участие в фестивале «Крендель Фест».
Несколько, интерактивных площадок тематической игры по станциям разместятся в исторической части города и Выборгском замке.
Фестиваль также включает участие местных заведений, которые предложат различные активности, подчеркивающие гостеприимство Выборга.
Интерактивная программа включает игры, ярмарки и мастер-классы, которые проходят на нескольких тематических площадках.
В Старом городе, Выборгском замке, Усадьбе Бюргера, Ганзейском дворе, Ремесленном городе, Средневековой таверне и на многих других локациях развернутся активности с метанием кренделей, стрельбой из лука, турниры на мягких мечах и фотозоны в средневековом стиле.
Участников ждет увлекательное гастрономическое путешествие по средневековому Выборгу с дегустацией кренделей, приготовленных по традиционным рецептам.
Для тех, кто захочет согреться в осенний день, будут организованы мастер-классы по старинным танцам и конкурсы с веселыми призами.
Все это создаст неповторимую атмосферу старинного Выборга, полной радости, тепла и гостеприимства. Принять участие в игре можно будет с 11:00 до 17:00.
Можно самостоятельно посетить:
- выставочные залы в Цейхгаузе и Доме наместника, вт. -вс. с 10:00 до 18:00, Замковый остров д. 1;
- выставочный центр Эрмитаж-Выборг, ежедневно с 10:00 до 18:00, ул. Ладанова, 1;
- городской рынок, ежедневно с 08:00 до 18:00, ул. Северный вал, 2;
- дом-музей Ленина в Выборге, вт. -вс. с 10:00 до 18:00, Рубежная ул., 15;
- музей Шоколада, ежедневно с 11:00 до 19:00, ул. Штурма, 1А;
- рыцарский дом в костеле Святого Гиацинта, ср-вс. 10:00-18:00, ул. Водной Заставы, д. 4;
- усадьба Бюргера, ежедневно с 10:00 до 18:00, Прогонная ул., 7 А.
17:30 Встреча с экскурсоводом у входа перед Замковым островом или самостоятельное размещение в гостинице.
Мастер-класс по выпечке выборгского кренделя. Экскурсия в усадьбу Киискиля. Отъезд
Завтрак в ресторане гостиницы.
09:40 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Дружба».
09:50 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Выборг».
10:00 Много кренделей не бывает, поэтому приглашаем всех гостей на мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделя.
Вы узнаете о его истории, рецептах и сами поучаствуете в процессе изготовления.
Мы попробуем два аутентичных рецепта: средневековый по рецепту горожанки Марэн (ржаной бездрожжевой) и Viiperinrinkelli, выпеченный на соломе (пышный, дрожжевой).
12:30 Обед в кафе.
13:30 Переезд в поселок Подберезье для знакомства со старинной усадьбой Выборгского района.
14:00 Экскурсия в усадьбу Киискиля, принадлежавшей семье Крон и основанной в 1562 году. Главное здание построено в 1816 году.
Вам представится уникальная возможность посетить усадьбу, в которой еще продолжается процесс реставрации и восстановления и прикоснуться к истории одной из старейших усадеб Ленинградской области.
История усадьбы тесно связана с историей российского пивоварения. Абрахам Крон, первый российский фабричный пивовар, является отцом Леопольда Крона — одного из владельцев усадьбы.
Поэтому в завершении экскурсии вас ожидает посещение дегустация усадебного пива (светлое – кёльш, пейл эль, стаут, вишневое) и сидра.
Часть из производимых сортов проходит выдержку в старинном гранитном погребе усадьбы, где вы побываете — в частности, именно там зреет русский имперский стаут, один из самых плотных и насыщенных сортов тёмного пива, разливающийся в шампанские бутылки.
18:00 Возвращение в Санкт-Петербург.
Прибытие ориентировочно в 21:00 на Московский вокзал.
Рекомендуем приобретать билеты на ночные поезда или бронировать дополнительную ночь в Санкт-Петербурге.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Экскурсионный пакет без проживания и без питания (таких туристов гид будет ждать в холле гостиницы «Выборг» или «Дружба» – указывать при бронировании): 8800 руб.
Стоимость тура указана за одного человека в руб:
Выборг 3*:
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Стандарт плюс
|03.11.24
|10800
|12300
|11800
|11050
|14350
Дружба 3*: В стоимость входит утренняя сауна.
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Улучшенный
|Улучшенный с видом на залив
|03.11.24
|11200
|10950
|13200
|11650
|11250
|13900
|12000
|11500
|14650
Варианты проживания
Выборг 3
Гостиница «Выборг», в которой допускается размещение с домашними животными, расположена в центре Выборга, в 15 минутах ходьбы от Выборгского замка XIII века. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации.
В числе удобств светлых классических номеров, оформленных в теплых тонах, телевизор и собственная ванная комната.
В ресторане подают блюда европейской кухни. В лобби-баре гости смогут заказать разнообразные напитки. В летнем кафе готовят вкусные узбекские кушанья.
Прогулка до Выборгского железнодорожного вокзала занимает всего 5 минут. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 175 км.
Дружба 3
Отель «Дружба» расположен в Выборге, на побережье Выборгского залива. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.
В каждом номере установлен телевизор, а также имеется собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Гости могут посетить сауну и поужинать в ресторане или на террасе отеля. Среди удобств также круглосуточная стойка регистрации и камера хранения багажа.
Автобусный вокзал Выборга находится в 250 метрах от отеля, а железнодорожный вокзал Выборга — в 500 метрах.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 1 завтрак «шведский стол» и 1 обед, мастер-класс, дегустация пива и сидра
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Сопровождение гида
- Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
- В гостинице «Дружба» в стоимость входит утренняя сауна
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Вход на Замковый остров: от 100 руб. до 500 руб. в зависимости от стоимости, установленной организаторами
- Питание, не указанное в программе
- Доп. экскурсии
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие расчетные часы в гостинице?
Расчетный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 14:00.
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.
Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.
Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)
Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.
Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.
Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.
Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.
Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.
Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.
В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).
В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.
Питание:
В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах. В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.
Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.)один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».
Транспорт:
При обслуживании регулярных туров транспортпредоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.
Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.
Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.
Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет;
Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;
Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.
Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).
Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.
В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.
Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.
Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.
Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».
Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.