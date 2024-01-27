История семьи Романовых, последнего русского императора, известна во всем мире и интерес к ней по-прежнему высок.
Как и почему последние представители семьи Романовых оказались на крымском побережье, как жили и выживали, любили, страдали и мечтали? Как спаслись, оказавшись на краю неизбежной гибели? Вы узнаете ответы на эти вопросы, а история Романовых откроется для Вас с неожиданной стороны, в лицах и судьбах.
Спасение «Крымских узников», их последние месяцы пребывания в России, связаны именно с Крымом и имениями, в которых мы побываем. Вы увидите ранее закрытые для широкого посещения имения великих князей П. Н. Романова и Г. М. Романова – «Дюльбер» и «Харакс».
Как и почему последние представители семьи Романовых оказались на крымском побережье, как жили и выживали, любили, страдали и мечтали? Как спаслись, оказавшись на краю неизбежной гибели? Вы узнаете ответы на эти вопросы, а история Романовых откроется для Вас с неожиданной стороны, в лицах и судьбах.
Спасение «Крымских узников», их последние месяцы пребывания в России, связаны именно с Крымом и имениями, в которых мы побываем. Вы увидите ранее закрытые для широкого посещения имения великих князей П. Н. Романова и Г. М. Романова – «Дюльбер» и «Харакс».
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Описание
Наше путешествие пройдет в самом сердце Южного берега Крыма, где расположились три небольших поселка Мисхор, Гаспра и Кореиз. Именно здесь, неподалеку от императорской Ливадии представители семьи Романовых по примеру государя императора стали приобретать для себя имения, в которых разбивались парки, строились дворцы и храмы, признанные шедеврами дворцово-парковой архитектуры России. После революционных событий все они стали использоваться в качестве домов отдыха и санаториев. Имения великих князей становились госдачами и ведомственными санаториями, доступ к которым был на долгие годы ограничен. Имения Дюльбер и Харакс – две жемчужины, принадлежавшие великим князьям П. Н. Романову и Г. М. Романову, дворцы и парки которых создавались одним из лучших архитекторов России – Н. П. Красновым. Мы свершим прогулку по территории этих имений, чья исключительная, экзотическая красота оставит яркие впечатления. Познакомимся с неповторимой по оригинальности архитектурой великокняжеских дворцов, выполненных в сарацинском и шотландском вкусе. Еще более ценно, что места с которыми нам предстоит познакомиться, являются непосредственными участниками и декорациями происходящих здесь событий: счастливых и трагичных, ведь именно в этих имениях узники Романовы содержались под стражей и ожидали своей участи в 1918 году, здесь их пребывание стало последним временем, проведенным в России и именно здесь происходило прощание с Россией. Как протекала жизнь Романовых в 1918-1919 г в Крыму, каков был быт, как жили и спаслись, узнаем на экскурсии!
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Транспорт (транспорт туристов, такси или городской транспорт)
- Входные билеты на территорию санатория «Дюльбер» — 300 руб. / взр., оплата возможна наличными или картой
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Кореиз, Алупкинское шоссе,1Завершение: Гаспра, санаторий «Днепр»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Продолжительность экскурсии 3,5-4 часа
- Встреча у центрального входа в санаторий «Дюльбер», Кореиз, Алупкинское шоссе, 1
- Передвижение между объектами экскурсии может осуществляться на Вашем транспорте, либо можем воспользоваться услугами такси или городского транспорта
- Дополнительные расходы: входные билеты на территорию санатория «Дюльбер» — 300 руб. /чел., вход на территорию санатория «Днепр» (имение Харакс), по предъявлению документов, удостоверяющих личность
- В летний период времени в конце экскурсии возможно воспользоваться комфортной пляжной зоной одного из санаториев
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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