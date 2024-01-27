История семьи Романовых, последнего русского императора, известна во всем мире и интерес к ней по-прежнему высок. Как и почему последние представители семьи Романовых оказались на крымском побережье, как жили и выживали, любили, страдали и мечтали? Как спаслись, оказавшись на краю неизбежной гибели? Вы узнаете ответы на эти вопросы, а история Романовых откроется для Вас с неожиданной стороны, в лицах и судьбах. Спасение «Крымских узников», их последние месяцы пребывания в России, связаны именно с Крымом и имениями, в которых мы побываем. Вы увидите ранее закрытые для широкого посещения имения великих князей П. Н. Романова и Г. М. Романова – «Дюльбер» и «Харакс».

Описание

Наше путешествие пройдет в самом сердце Южного берега Крыма, где расположились три небольших поселка Мисхор, Гаспра и Кореиз. Именно здесь, неподалеку от императорской Ливадии представители семьи Романовых по примеру государя императора стали приобретать для себя имения, в которых разбивались парки, строились дворцы и храмы, признанные шедеврами дворцово-парковой архитектуры России. После революционных событий все они стали использоваться в качестве домов отдыха и санаториев. Имения великих князей становились госдачами и ведомственными санаториями, доступ к которым был на долгие годы ограничен. Имения Дюльбер и Харакс – две жемчужины, принадлежавшие великим князьям П. Н. Романову и Г. М. Романову, дворцы и парки которых создавались одним из лучших архитекторов России – Н. П. Красновым. Мы свершим прогулку по территории этих имений, чья исключительная, экзотическая красота оставит яркие впечатления. Познакомимся с неповторимой по оригинальности архитектурой великокняжеских дворцов, выполненных в сарацинском и шотландском вкусе. Еще более ценно, что места с которыми нам предстоит познакомиться, являются непосредственными участниками и декорациями происходящих здесь событий: счастливых и трагичных, ведь именно в этих имениях узники Романовы содержались под стражей и ожидали своей участи в 1918 году, здесь их пребывание стало последним временем, проведенным в России и именно здесь происходило прощание с Россией. Как протекала жизнь Романовых в 1918-1919 г в Крыму, каков был быт, как жили и спаслись, узнаем на экскурсии!