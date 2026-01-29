Экскурсии по паркам Ялты

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» в Ялте, цены от 1700 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Дворцы и парки Южного берега Крыма
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Начало: Ваш отель
«После посещения парка вы отправитесь в Алупкинский дворец»
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
28 000 ₽ за всё до 4 чел.
Заповедная природа. Поездка в национальный парк «Крымский»
7 часов
3 отзыва
до 4 чел.
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 09:00
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Юсуповы в Крыму: экскурсия в Юсуповский дворец и парк
На автобусе
4 часа
34 отзыва
до 29 чел.
Начало: Россия, Республика Крым, Ялта, Садовая улица
Расписание: Ежедневно в 14:00
1700 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

А
Заповедная природа. Поездка в национальный парк «Крымский»
Совершили увлекательное путешествие с Иваном Коваленко по территории Крымского Национального парка в ноябре 2025 года. Это потрясающе! Были почти везде в Крыму, а здесь побывали впервые – это маршрут для
любителей созерцания природы!
Очень красивые виды природы, сверху видно море, гора Медведь, половина Крыма, Ялта. Встретил стадо косуль и лисичку, совсем рядом в 2 метрах от машины. Иван много рассказывал не только о природе, но и об истории этих мест. Просто ходячая историческая энциклопедия! Очень вежливый, тактичный, приятный собеседник. А на вершине горы Иван еще угостил нас чаем из горных трав и вкусным домашним печеньем! Такой бонус был приятный и неожиданный!
У Ивана очень комфортный автомобиль – джип Лэнд ровер, нам было приятно и безопасно. Всем рекомендуем Ивана и маршрут в Национальный парк!

О
Дворцы и парки Южного берега Крыма
Потрясающий, необыкновенно эрудированный, интеллигентный, умеющий увлечь историей и культурой Крыма настолько, что хочется возвратиться и продолжить знакомство с этим земным раем, и обязательно в обществе Ивана. Это лишь малая часть
слов благодарности эпитетов, характеризующих Ивана, как знатока, крымоведа и крымогида после роскошной экскурсии по дворцам южного побережья Крыма. Всё очень чётко, конкретно, без "воды", но с включением интересных, познавательных историй. Пожалуй, из моего большого опыта индивидуальных экскурсий, эта не только лучшая, но и идеальная для как знатоков Крыма, так и для новичков. Отдельное спасибо за подарок -путеводители по Крыму) Иван -лучший! Спасибо!!! Надеемся на будущие встречи)

О
Заповедная природа. Поездка в национальный парк «Крымский»
Нашли гида Ивана Коваленко на сайте по отзывам и не ошиблись в своем выборе. Иван провел нам замечательную экскурсию по Национальному парку «Крымский», показал природную красоту этой части Крыма. Видно,
что человек искренне любит свое дело, очень интересно и увлекательно рассказывает, широта эрудиции Ивана поражает и впечатляет. Еще раз хотим поблагодарить Ивана Коваленко за проведенную экскурсию, за эмоции, за позитив, за новые знания.

М
Дворцы и парки Южного берега Крыма
Самая потрясающая экскурсия. Иван безусловно специалист в своем деле, тему экскурсии знает и что самое главное чувствует на все сто! Человек может рассказывать про Крым и его достопримечательности часами и
при этом не уставать. Его рассказы не утомляют, и вам интересно каждую минуту, вы погружаетесь во все аспекты истории этого сказочного полуострова. Ни разу не пожалели о том, что взяли экскурсии у Ивана, мы в полном восторге. Это, наверное, тот редкий случай, когда я безусловно всем могу порекомендовать попасть на эти сказочные экскурсии.

Н
Заповедная природа. Поездка в национальный парк «Крымский»
Нам настолько понравилась однодневная экскурсия с Иваном Коваленко по Бахчисараю в прошлом году, что очень хотелось снова ощутить этот восторг и радость от узнавания невероятного Крыма именно с Иваном, поэтому
уже в марте мы договорились по датам и маршруту, а потом оставалось только пребывать в ожидании приятной встречи)). И нам все очень понравилось!!! Поездка по солнечному Крыму в комфортном автомобиле, неторопливые рассказы о его истории во время поездок, походы в горы с невероятными видами, запахами цветов и трав, птичьим пением, спуск в пещеры, морские прогулки и купание в красивейших бухтах, и вкуснейшие ресторанчики по пути. Нам повезло, что мы познакомились с Крымом именно в компании с Иваном, спасибо ему огромное! Крым в его глазах, а теперь и в наших, - прекрасный, солнечный, невероятный и вкусный)) Наша 7-летняя дочь в восторге от поездки, она вела себя как опытный походник, мужественно шла в горы и радовалась всему по пути, а потом спала в машине при первой же возможности, как спецназовец)). Очень надеюсь, что мы вместе с Иваном еще сходим в горы и полюбуемся красотой Крыма с птичьего полета!

А
Дворцы и парки Южного берега Крыма
В апреле 2025 года мы с моим мужем, который впервые оказался в Крыму, решили поближе познакомиться с историей этого удивительного места. Мы выбрали экскурсию «Дворцы Южнобережья» с и остались в полном восторге от Ивана. Он был настоящим профессионалом: делал рассказ живым и увлекательным, избегая перегрузки датами и фактами. Экскурсия прошла замечательно: комфортная машина, все организовано на высшем уровне.
Замечательная экскурсия с очень хорошим специалистом, настоящим энтузиастом и знатоком своего дела.
После такой экскурсии невозможно не полюбить Крым, его чудесную природу и богатейшую историю.
Всего 44 отзыва в Ялте в категории "Парки"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ялте
В мае 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Дворцы и парки Южного берега Крыма;
  2. Заповедная природа. Поездка в национальный парк «Крымский»;
  3. Юсуповы в Крыму: экскурсия в Юсуповский дворец и парк.
Какие места ещё посмотреть в Ялте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Ласточкино гнездо;
  2. Ливадийский дворец;
  3. Воронцовский дворец;
  4. Ай-Петри;
  5. Водопад Учан-Су;
  6. Никитский ботанический сад;
  7. Массандровский дворец;
  8. Тропа Голицына;
  9. Мыс Фиолент;
  10. Юсуповский дворец.
Сколько стоит экскурсия по Ялте в мае 2026
Сейчас в Ялте в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 1700 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
