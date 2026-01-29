уже в марте мы договорились по датам и маршруту, а потом оставалось только пребывать в ожидании приятной встречи)). И нам все очень понравилось!!! Поездка по солнечному Крыму в комфортном автомобиле, неторопливые рассказы о его истории во время поездок, походы в горы с невероятными видами, запахами цветов и трав, птичьим пением, спуск в пещеры, морские прогулки и купание в красивейших бухтах, и вкуснейшие ресторанчики по пути. Нам повезло, что мы познакомились с Крымом именно в компании с Иваном, спасибо ему огромное! Крым в его глазах, а теперь и в наших, - прекрасный, солнечный, невероятный и вкусный)) Наша 7-летняя дочь в восторге от поездки, она вела себя как опытный походник, мужественно шла в горы и радовалась всему по пути, а потом спала в машине при первой же возможности, как спецназовец)). Очень надеюсь, что мы вместе с Иваном еще сходим в горы и полюбуемся красотой Крыма с птичьего полета!