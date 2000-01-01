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Восточный турист: Бахчисарай

Марина К.
Марина К. – Гид из Ялты
Бахчисарай — это сердце Крыма.

Во всемирной истории 📖 он известен, прежде всего, как город 🏙️, в котором на протяжении двух с половиной столетий располагалась столица ⭐️ крымского ханства.

Приехав в Бахчисарай, вы окунетесь в историю 📖 наяву, так как возникает уникальная возможность созерцать Крымский полуостров 🏝️ таким, какой он был много лет тому назад.

На каждом шагу можно, которая создавалась на территории города Бахчисарай.

Вследствие этого сюда каждый год приезжает многочисленное количество туристов.

Бахчисарай наполнен своеобразным колоритом: мечети, извилистые улицы, исторические памятники.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-9 человек

  • 1 400 ₽ за экскурсию

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Восточный турист: Бахчисарай
Восточный турист: Бахчисарай

Что вы увидите

  • Кофейня «Дегирмен»
  • макет г. Бахчисарая
  • Восточный танец
  • ИЛИ
  • Пещерный город Чуфут-Кале
  • Успенский пещерный монастырь
  • Бахчисарайский Ханский дворец

1 вариант:

  • Посещение кофейни «Дегирмен»;
  • Вы не только услышите историю 📖 средневекового Бахчисарая, но и увидите;
  • Демонстрация макета Бахчисарая — уменьшенная копия, благодаря игре света и звука макет оживает и утренний Бахчисарай просыпается на глазах с первыми лучами солнца;
  • Восточный танец 💃 и бесплатная дегустация кофе со сладостями.

2 вариант:

  • Пещерный город 🏙️ Чуфут-Кале, Успенский пещерный монастырь;
  • Свободное время на отдых в восточном кафе;
  • Посещение бахчисарайского Ханского дворца.

Организационные детали:

  • Поддержка 24/7. Наши менеджеры на связи 24 часа в сутки, 365 дней в году;
  • Официальное оформление. Договоры, чеки, что дает Вам защиту в случае форс-мажорных обстоятельств;
  • Полное сопровождение клиента специалистами нашей компании на протяжении всего путешествия;
  • По желанию оформим страховой полис на время всего пребывания в туре
  • аттестованный гид;
  • Пенсионерам, людям предпенсионного возраста скидки (право на льготы у этих граждан будут возникать за пять лет до появления указанных оснований для назначения пенсии, при предъявлении любого документа, подтверждающее это).
Что входит
  • Транспортное обслуживание (мы заберем Вас из любого удобного места)
  • Аттестованный гид
  • Полное сопровождение клиента специалистами нашей компании на протяжении всего путешествия.
Что не входит
  • Посещение кофейни «Дегирмен» — 400 руб. /чел
  • Посещение (3 часа) пещерного городаа Чуфут-Кале — 300/200 руб. /чел
  • Посещение бахчисарайского Ханского дворца — 300/150/50 руб. /чел
  • Комплексный обед по желанию — 400 руб. /чел.
Начало и место завершения
🚩 В любом месте удобном для туристов
Восточный турист: Бахчисарай
Восточный турист: Бахчисарай
Восточный турист: Бахчисарай
Восточный турист: Бахчисарай

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Марина К.
Марина К.
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Марина К. проводит ещё 1 экскурсию

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