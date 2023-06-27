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Индивидуальная
до 6 чел.
Калейдоскоп впечатлений: от пещер к вершинам
Начало: По договоренности
25 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
«Восточная сказка»: экскурсия в Бахчисарай
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 9.00
25 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Восточный турист: Бахчисарай
Начало: Заберем Вас с любого удобного места
27 000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Т
Огромное спасибо Дмитрию за 2 восхитительных дня в Крыму, за прекрасные фотографии; интереснейшие рассказы и впечатления! Приезжаем в Крым в
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В
Лучший Гид по Крыму! Дорогой наш гид Дима!
Поздравляем тебя с Днём Рождения 🥳 Желаем много любознательных позитивных туристов 😇😇😇😇😇 Дима,
Поздравляем тебя с Днём Рождения 🥳 Желаем много любознательных позитивных туристов 😇😇😇😇😇 Дима,
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Дмитрий - человек Оркестр! Дмитрий-человек Оркестр!
Благодарим за погружение в Крымскую сказку! Были в Крыму многократно, но как в первый раз
Благодарим за погружение в Крымскую сказку! Были в Крыму многократно, но как в первый раз
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Е
В Крыму без Димы пропадешь, ведь лучше гида не найдёшь! Огромное Спасибо Дмитрию за то, что он в один день
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Всего 9 отзывов в Ялте в категории "Крепость Чуфут-Кале"
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Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Крепость Чуфут-Кале»
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