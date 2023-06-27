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Крепость Чуфут-Кале – экскурсии в Ялте

Найдено 3 экскурсии в категории «Крепость Чуфут-Кале» в Ялте, цены от 25 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Калейдоскоп впечатлений: от пещер к вершинам
9 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Калейдоскоп впечатлений: от пещер к вершинам
Начало: По договоренности
25 000 ₽ за всё до 6 чел.
«Восточная сказка»: экскурсия в Бахчисарай
10 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
«Восточная сказка»: экскурсия в Бахчисарай
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 9.00
25 000 ₽ за всё до 5 чел.
Восточный турист: Бахчисарай
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Восточный турист: Бахчисарай
Начало: Заберем Вас с любого удобного места
27 000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Т
Калейдоскоп впечатлений: от пещер к вершинам
Огромное спасибо Дмитрию за 2 восхитительных дня в Крыму, за прекрасные фотографии; интереснейшие рассказы и впечатления! Приезжаем в Крым в
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четвертый раз; влюблены в него. Думали, что многое видели там, но Дмитрий показал нам такие красивейшие места, о которых мы и не догадывались, никогда не нашли бы их сами.
Когда нашли Диму в интернете, удивились множеству восхищенных отзывов. Честно говоря, отнеслись немного с недоверием. Заказали одну экскурсию на пробу, и поняли, что хотим ездить и слушать его еще и еще! Вот что значит, что человек в профессии находится на своем месте!
Жаль, что времени нам хватило только на 2 поездки, но уже планируем встретиться следующим летом!
С уважением, Татьяна и Сергей из Петербурга

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В
Калейдоскоп впечатлений: от пещер к вершинам
Лучший Гид по Крыму! Дорогой наш гид Дима!
Поздравляем тебя с Днём Рождения 🥳 Желаем много любознательных позитивных туристов 😇😇😇😇😇 Дима,
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огромное спасибо тебе за наше путешествие по Крыму 🙏🙏🙏 Это было второе путешествие с тобой по Крыму, три года назад было первое.
Всем знакомым рекомендуем этого прекрасного, внимательного, интересного, культурного, высокого красавца гида Дмитрия!
Конечно люди могут самостоятельно посетить известные места, но это будет несравнимо по комфорту и зрелищности. Дима знает самые лучшие точки обзора, секретные тропы, поможет сделать красивые фотографии, а сколько он знает и может показать малоизвестных красивейших мест!!! Следующий отпуск в Крыму мы обязательно встретимся с Димой 🥰

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Калейдоскоп впечатлений: от пещер к вершинам
Дмитрий - человек Оркестр! Дмитрий-человек Оркестр!
Благодарим за погружение в Крымскую сказку! Были в Крыму многократно, но как в первый раз
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обомлели от фейерверка впечатлений. Дима задал нам Джазу! Экскурсии продуманы до мелочей, проходят в непринуждённой обстановке, очень много информации подается артистично, искренне, профессионально. За 2 дня путешествий мы сроднились с нашим Гидом, любовались пейзажами, заслушивались рассказами. Национальная кухня, умело вплетенная в маршруты не оставит равнодушным никого. До сих пор не выветрился аромат нежнейшего каре барашка(кафе""Орли"")А фотосессии это отдельная песня. Виды аховые!
Можно быть спокойным за будущее России, коли такие молодые люди есть, которые так любят свою малую Родину и так мастерски умеют это преподнести!

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Калейдоскоп впечатлений: от пещер к вершинам
В Крыму без Димы пропадешь, ведь лучше гида не найдёшь! Огромное Спасибо Дмитрию за то, что он в один день
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раскрыл многоликие красоты Крыма!!! мы увидели шикарные виды моря, пещеры, водопады, храмы, насладились местной кухней и даже поговорили с эхом в горах!!! Очень интересные сведения, не перегруженные историзмами были понятные и взрослым и детям! под конец экскурсии Дмитрий фактически стал членом нашей семьи!!! Ещё раз ему огромное спасибо и дай Бог побольше замечательных попутчиков!!!!

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Всего 9 отзывов в Ялте в категории "Крепость Чуфут-Кале"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Крепость Чуфут-Кале»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ялте
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Калейдоскоп впечатлений: от пещер к вершинам;
  2. «Восточная сказка»: экскурсия в Бахчисарай;
  3. Восточный турист: Бахчисарай.
Какие места ещё посмотреть в Ялте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ласточкино гнездо;
  2. Ливадийский дворец;
  3. Подвесной мост на Ай-Петри;
  4. Водопад Учан-Су;
  5. Ай-Петри;
  6. Никитский ботанический сад;
  7. Винзавод «Массандра»;
  8. Воронцовский дворец;
  9. Канатная дорога на Ай-Петри;
  10. Мыс Фиолент.
Сколько стоит экскурсия по Ялте в июне 2026
Сейчас в Ялте в категории "Крепость Чуфут-Кале" можно забронировать 3 экскурсии от 25 000 до 27 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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