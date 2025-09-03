Приглашаем вас в закрытый мир Юсуповского дворца — режимной резиденции, где княжеская роскошь встречается с историей большой политики.
Вы прогуляетесь по старинному парку, увидите парадные залы и личные апартаменты Сталина и Молотова, а также узнаете, как во время Ялтинской конференции 1945 года решалась судьба послевоенного мира.
Вы прогуляетесь по старинному парку, увидите парадные залы и личные апартаменты Сталина и Молотова, а также узнаете, как во время Ялтинской конференции 1945 года решалась судьба послевоенного мира.
Описание экскурсии
Дворец, которого нет на туристических картах Юсуповский дворец в Крыму — место особенное. Сегодня это режимный объект на балансе Государственного управления делами президента РФ. Попасть сюда без специального разрешения и вне экскурсионной группы невозможно. И именно эта закрытость делает экскурсию по-настоящему уникальной. В прошлом — любимая крымская усадьба князей Юсуповых, одной из богатейших семей Российской империи. Именно здесь они отдыхали душой и телом, наслаждаясь морем и южным солнцем. Но в феврале 1945 года дворец обрёл новое, историческое значение: он стал резиденцией советской делегации во время Ялтинской конференции глав правительств трёх союзных держав — СССР, Великобритании и США. В этих стенах решались судьбы послевоенного мира, а в апартаментах жили и работали Сталин и Молотов. В послевоенные годы усадьба превратилась в дачу Центрального Комитета КПСС — место, где отдыхала партийная элита. Что вас ждёт на экскурсии Путь начинается из Ялты. Комфортабельный автобус доставит вас до въезда на территорию дворца. Вы прогуляетесь по старинному парку, где услышите историю рода Юсуповых в Крыму, увидите вековые деревья и фонтаны, помнящие шаги князей. Затем вы войдёте внутрь — в парадные залы и жилые комнаты дворца, где сохранились подлинные интерьеры, мебель и предметы быта. И главное — вы посетите апартаменты Сталина и Молотова. Гид расскажет о том, как проходили дни Ялтинской конференции, какие решения принимались и каково это было — работать и жить на грани истории. Важная информация:
Обращаем ваше внимание — за день до экскурсии необходимо внести предоплату в офисе организатора или онлайн. Организатор экскурсии свяжется с вами и даст подробную информацию по оплате.
Ежедневно в 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ялта
- Юсуповский дворец и придворцовая территория
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Входные билеты во дворец - 800 руб. /взрослый 450 руб. /пенсионеры и студенты 400 руб. /детский
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Республика Крым, Ялта, Садовая улица
Завершение: Ялта, центр
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 29 человек.
Важная информация
- Обращаем ваше внимание - за день до экскурсии необходимо внести предоплату в офисе организатора или онлайн. Организатор экскурсии свяжется с вами и даст подробную информацию по оплате
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 34 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Были в Юсуповском дворце. Место потрясающе. Экскурсия очень интересная и проведена на высоком уровне. Спасибо году и организаторам.
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Е
Экскурсия впечатлила. Давно хотела попасть во дворец. Экскурсовод Екатерина Михайловна очень интересно рассказывала всю дорогу про Крым,окрестности,чувствуется,что человек влюблён в то,чем занимается. Мы себя ощущали школьниками.
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К
Экскурсия впечатлила. Давно хотела попасть во дворец. Экскурсовод Екатерина Михайловна очень интересно рассказывала всю дорогу про Крым,окрестности,чувствуется,что человек влюблён в то,чем занимается. Мы себя ощущали школьниками.
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Е
Экскурсовод,Екатерина Михайловна,уникальна и неповторима! сам дворец-самая скромная экспозиция из всех ранее увиденных мною во всех странах,но с таким знающим экскурсоводом-все прошло замечательно
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Г
Всё понравилось. Мы из Севастополя, были во всех дворцах ЮБК, кроме Юсуповского, давно хотели его посетить. Спасибо за экскурсию.
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Г
Всё понравилось. Мы из Севастополя, были во всех дворцах ЮБК, кроме Юсуповского, давно хотели его посетить. Спасибо за экскурсию.
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