Сегодня, Юсуповский дворец — режимный объект, находящийся на балансе Государственного управления делами президента Российской Федерации. В прошлом любимая усадьба князей Юсуповых, в послевоенные годы — резиденция советской делегации во время Ялтинской конференции Глав Правительств трех союзных держав 1945 года — СССР, Великобритании и США. В послевоенное время усадьба становится дачей Центрального Комитета КПСС. Сегодня в Юсуповский дворец попасть без специального разрешения и вне состава экску
Что входит
Трансфер: Ялта-Юсуповский дворец
Знакомство с Юсуповским дворцом, экскурсия по придворцовой территории.
Входные платы в музей дворцового комплекса
Экскурсионный рассказ и показ.
Что не входит
Начало
🚩 г. Ялта, остановка "ул. Садовая" около д. 12
Место завершения
🏁 г. Ялта, центр
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.