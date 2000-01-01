Сегодня, Юсуповский дворец — режимный объект, находящийся на балансе Государственного управления делами президента Российской Федерации. В прошлом любимая усадьба князей Юсуповых, в послевоенные годы — резиденция советской делегации во время Ялтинской конференции Глав Правительств трех союзных держав 1945 года — СССР, Великобритании и США. В послевоенное время усадьба становится дачей Центрального Комитета КПСС. Сегодня в Юсуповский дворец попасть без специального разрешения и вне состава экску