Дворец, которого нет на туристических картах Юсуповский дворец в Крыму — место особенное. Сегодня это режимный объект на балансе Государственного управления делами президента РФ. Попасть сюда без специального разрешения и вне экскурсионной группы невозможно. И именно эта закрытость делает экскурсию по-настоящему уникальной. В прошлом — любимая крымская усадьба князей Юсуповых, одной из богатейших семей Российской империи. Именно здесь они отдыхали душой и телом, наслаждаясь морем и южным солнцем. Но в феврале 1945 года дворец обрёл новое, историческое значение: он стал резиденцией советской делегации во время Ялтинской конференции глав правительств трёх союзных держав — СССР, Великобритании и США. В этих стенах решались судьбы послевоенного мира, а в апартаментах жили и работали Сталин и Молотов. В послевоенные годы усадьба превратилась в дачу Центрального Комитета КПСС — место, где отдыхала партийная элита. Что вас ждёт на экскурсии Путь начинается из Ялты. Комфортабельный автобус доставит вас до въезда на территорию дворца. Вы прогуляетесь по старинному парку, где услышите историю рода Юсуповых в Крыму, увидите вековые деревья и фонтаны, помнящие шаги князей. Затем вы войдёте внутрь — в парадные залы и жилые комнаты дворца, где сохранились подлинные интерьеры, мебель и предметы быта. И главное — вы посетите апартаменты Сталина и Молотова. Гид расскажет о том, как проходили дни Ялтинской конференции, какие решения принимались и каково это было — работать и жить на грани истории. Важная информация:

Обращаем ваше внимание — за день до экскурсии необходимо внести предоплату в офисе организатора или онлайн. Организатор экскурсии свяжется с вами и даст подробную информацию по оплате.