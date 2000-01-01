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Юсуповский дворец

Ялтинское э.
Ялтинское э. – Гид из Ялты
Юсуповский дворец
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 400 ₽ за человека

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Юсуповский дворец
Юсуповский дворец

Что вы увидите

  • Ялта
  • Юсуповский дворец
  • придворцовая территория
Сегодня, Юсуповский дворец — режимный объект, находящийся на балансе Государственного управления делами президента Российской Федерации. В прошлом любимая усадьба князей Юсуповых, в послевоенные годы — резиденция советской делегации во время Ялтинской конференции Глав Правительств трех союзных держав 1945 года — СССР, Великобритании и США. В послевоенное время усадьба становится дачей Центрального Комитета КПСС. Сегодня в Юсуповский дворец попасть без специального разрешения и вне состава экску
Что входит
  • Трансфер: Ялта-Юсуповский дворец
  • Знакомство с Юсуповским дворцом, экскурсия по придворцовой территории.
  • Входные платы в музей дворцового комплекса
  • Экскурсионный рассказ и показ.
Что не входит
    Начало
    🚩 г. Ялта, остановка "ул. Садовая" около д. 12
    Место завершения
    🏁 г. Ялта, центр
    Юсуповский дворец
    Юсуповский дворец
    Юсуповский дворец
    Юсуповский дворец
    Юсуповский дворец

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Ялтинское э.
    Ялтинское э.
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