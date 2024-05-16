Необычные экскурсии по Янтарному

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Янтарном, цены от 1 590 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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Экскурсия в Янтарный и Светлогорск из Калининграда
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
38 отзывов
Экскурсия в Янтарный и Светлогорск из Калининграда
Начало: Ул. Черняховского 4Б, и еще 7 мест на выбор
Расписание: Ежедневно в 09:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 590 за человека
Куршская коса из Янтарного + Зеленоградск и замок Шаакен
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Куршская коса из Янтарного + Зеленоградск и замок Шаакен
Начало: Янтарный
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 900 за всё до 5 чел.
Куршская коса чарующая на машине из Янтарного
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Куршская коса чарующая на машине из Янтарного
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Расписание: В любой день недели с 08:00 по предварительной договорённости
21 июня в 09:00
24 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Янтарному в категории «Необычные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия в Янтарный и Светлогорск из Калининграда
  2. Куршская коса из Янтарного + Зеленоградск и замок Шаакен
  3. Куршская коса чарующая на машине из Янтарного
Сколько стоит экскурсия по Янтарному в июне 2024
Сейчас в Янтарном в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 1 590 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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