1 чел.
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Групповая
8 часов
Экскурсия в Янтарный и Светлогорск из Калининграда
Начало: Ул. Черняховского 4Б, и еще 7 мест на выбор
Расписание: Ежедневно в 09:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 590₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Куршская коса из Янтарного + Зеленоградск и замок Шаакен
Начало: Янтарный
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Куршская коса чарующая на машине из Янтарного
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Расписание: В любой день недели с 08:00 по предварительной договорённости
21 июня в 09:00
24 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна16 мая 2024Отличная экскурсия, рекомендую!
- ССергей28 августа 2023Экскурсия нам очень понравилась, гид очень интересно подает информацию. Экскурсия по Куршской косе оставила замечательные воспоминания.
- ЕЕкатерина12 августа 2023Замечательная экскурсия. Огромное спасибо Михаилу и Ирине за незабываемые впечатления и искреннюю любовь к родному краю
- ННаталья7 июля 2023Алексей, спасибо большое за: - Профессиональный подход к своему делу. - Интересное повествование о месте, об исторических событиях. - Внимательное отношение и чёткую организацию поездки.
Ответы на вопросы от путешественников по Янтарному в категории «Необычные»
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