Индивидуальная
до 1 чел.
Куршская коса чарующая на машине из Янтарного
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Расписание: В любой день недели с 09:00 по предварительной договорённости
30 мая в 09:00
31 мая в 09:00
17 500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 4 чел.
Куршская коса вдоль и поперёк
Изучить главные эко-маршруты национального парка и услышать истории рыбацких деревушек
Завтра в 08:00
27 мая в 08:00
20 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Замки и руины Калининградской области
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Калининградской области. Откройте для себя загадочные замки и руины, которые расскажут свою историю
Завтра в 10:00
27 мая в 10:00
19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей28 августа 2023Экскурсия нам очень понравилась, гид очень интересно подает информацию. Экскурсия по Куршской косе оставила замечательные воспоминания.
- ННаталья7 июля 2023Алексей, спасибо большое за: - Профессиональный подход к своему делу. - Интересное повествование о месте, об исторических событиях. - Внимательное отношение и чёткую организацию поездки.
Ответы на вопросы от путешественников по Янтарному в категории «На машине»
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Сколько стоит экскурсия по Янтарному в мае 2025
Сейчас в Янтарном в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 17 500 до 20 900. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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