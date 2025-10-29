Отправьтесь на увлекательный квест по Ярославлю и раскройте главную тайну города! У каждого места есть своё сердце, и мы поможем вам его найти — через загадки, древние символы и захватывающие
Описание квестаЧто вас ждёт? У каждого города есть своё сердце, но найти его не каждый сможет. Но мы раскроем главную тайну Ярославля! Для этого соберём пазлы, разгадаем загадки, обнаружим все яблоки города, выясним, куда ведут следы медведя, и с помощью карты отыщем клад. В процессе мы также исследуем достопримечательности и познакомимся с традициями ярославцев.
Ежедневно в 10:00 и в 17:00.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Театр Фёдора Волкова
- Власьевская башня
- Улицу Кирова
- Дом призрения ближнего
- Часовня Александра Невского
- Советская площадь
- Храм Ильи Пророка
- Демидовский сад
- Вечный огонь
- Успенский собор
- Парк Стрелка
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Волкова, Монумент городам-побратимам
Завершение: Парк Стрелка
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00 и в 17:00.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Н
Наталья
29 окт 2025
Анастасия отличный экскурсовод. Не скучно было ни детям, ни взрослым. Время пролетело незаметно. Нам не очень повезло с погодой, но предусмотрено было абсолютно все. Успели и погулять, и погреться, и
О
Ольга
18 авг 2025
Нашим гидом была Анастасия)) Весёлая, положительно заряженная)) Мы прошли маршрут от театра Волкова до Стрелки. Узнали много интересных фактов. Дети отвечали на вопросы, искали спрятанные яблоки)) В группе был мальчик лет 8ми с плохим настроением. Но минут через 10 он уже и улыбался, и шутил.))
Спасибо большое за экскурсию!
Спасибо большое за экскурсию!
А
Анна
28 июл 2025
Очень интересная экскурсия, дети 7 и 11 лет были увлечены и не заметили, как пролетело время. Анастасия очень приятная, интересно рассказывает обо всем. Рекомендую 👍
А
Анна
7 июл 2025
Рекомендую для туристов с детьми лучший формат,Анастасия завоевала наше внимание и повела за собой🙂, наш семи летний внук был очарован, как впрочем и мы)))ставим наивысшую оценку!!
Т
Татьяна
14 июн 2025
Спасибо Анастасии за прекрасную экскурсию! Мы с дочкой в восторге! Рекомендуем!
