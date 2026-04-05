Откроем секреты ярославского "Ноева ковчега", узнаем о вкладе местных мастеров в изразцовое искусство, обсудим
5 причин купить эту экскурсию
- 🔍 Уникальные исторические факты
- 🎨 Искусство и архитектура
- 🎭 Театральные традиции
- 🔔 Колокололитейное мастерство
- 🏛 Культурный обмен
Что можно увидеть
- Успенский собор
- Андреевский монастырь
- Храм Христа Спасителя
- Дворец Алексея Михайловича
- Большая мануфактура
Описание экскурсии
Ярославский «Ноев ковчег»
Наш город не раз играл роль хранителя и надёжной крепости. Я расскажу о найденном здесь «Слове о полку Игореве» и спасенных главах «Истории государства Российского». Также вы узнаете о чудесном возвращении из Ярославля в Москву утраченного ею изразцового искусства 17 века. Поговорим о чуде многоцветной керамики и талантливых ярославских мастерах, создавших свой стиль. Почему на Успенском соборе в Ярославле и в Андреевском монастыре в Москве — один и тот же изразец? В чем секрет печей, воссозданных во дворце Алексея Михайловича в Коломенском? Какие ярославские художники восстанавливали росписи в храме Христа Спасителя? Обсудим на встрече!
История «Вечного союза»
Вы узнаете, как Ярославлю удавалось строить дружеские отношения с Великим княжеством Московским, несмотря на позднее вхождение в его состав. Увидите итальянский подарок Василия III городу. Поговорим и о Рубиконе в судьбе Ярославля — Втором народном ополчении, освободившем Московский Кремль от смуты. Я расскажу, как Романовы отблагодарили ярославцев за победу и как наши купцы стали пополнять московскую элиту, а заодно влиять на столичную жизнь и ее облик.
Театральная и музыкальная история
Посмотрим, как в истории первого театра Фёдора Волкова в Ярославле виден московский след и как связан Ярославль с Большим театром. Также я познакомлю вас с историей появления местного симфонического оркестра и расскажу, чем привлекателен город для тематических международных фестивалей.
Лепщики. Каменщики. Печники. Изразечники.
Вы познакомитесь с особняками, украшенными богатой лепниной ярославских лепщиков, с которыми работали ведущие архитекторы столиц. На примерах зданий разберем, как новый, непризнанный академиками стиль московский модерн покорил Ярославль. Вспомним биографию скульптора Опекушина — создателя первого памятника Пушкину в Москве: от крепостного Ярославской губернии до академика. Не обойдем вниманием историю талантливого архитектора с трагической судьбой Поздеева, блестяще украсившего Ярославль и Москву зданиями в русском «теремном» стиле. А еще вы узнаете, что связывает Ярославскую Большую мануфактуру с Французским посольством в Москве.
Легенды колокололитейного дела
Ярославская земля славится мастерами колокололитейного дела еще с 17 века. Вы раскроете секреты мастерства Оловянишниковых и увидите их дом. Я расскажу невероятную историю-приключение о возвращении в Ярославль колоколов из московского Свято-Данилова монастыря и объясню, при чем здесь Гарвардский университет. А еще поразмыслим о том, как в 21 веке удаётся заводику из ярославской провинции полностью удовлетворять колокольный спрос Москвы и всего христианского мира!
Культурный обмен на уровне горожан
На протяжении столетий ярославцы успешно вписывались в московскую среду, в массовом проявлении это были временные жители первопрестольной, которые возвращались домой, но уже другими — с новыми знаниями и привычками. Этот процесс продолжался в 19, 20 веках и сейчас. Я расскажу об этом на примерах ярких биографий ярославцев. «Водохлёбы», «чудаки», лучшие торговцы, первые театралы, поэты и музыканты, литераторы, — всё это и о ярославцах, и о москвичах, которые продолжают обогащать друг друга.
Самое-самое в историческом центре
- Вы побываете на центральных площадях города: Богоявленской, Волковской, Красной и Советской.
- Увидите театр им. Фёдора Волкова и Спасо-Преображенский монастырь, где находилось Второе народное ополчение Минина и Пожарского.
- Также в программе особняки с роскошной ярославской лепниной, часовня Александра Невского, памятники Ф. Волкову, Л. Собинову и др.
- Кроме того, вы погуляете по Соборной площади, увидите кафедральный Успенский собор, посетите Стрелку и полюбуетесь панорамой слияния Волги с Которослью.
- И конечно, рассмотрите ярославские самобытные храмы 17 века мирового уровня, среди которых будут церкви Ильи Пророка и Богоявления. Символично, что храм Богоявления, вобравший в себя и ярославский стиль, и московский, первым из богатого храмового ожерелья Ярославля встречает въезжающих в город по московской дороге.
Организационные детали
Дополнительных расходов не предусмотрено.
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