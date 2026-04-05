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Ярославль - Москва: связанные навеки

Погрузитесь в удивительный мир исторических связей Ярославля и Москвы, открывая тайны веков
Представляем экскурсию "Ярославль - Москва: связанные навеки", которая позволит вам увидеть Ярославль глазами историка и поклонника искусства.

Откроем секреты ярославского "Ноева ковчега", узнаем о вкладе местных мастеров в изразцовое искусство, обсудим
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влияние ярославских купцов на московскую элиту.

Вас ждет рассказ о вечном союзе Ярославля и Москвы, о театральной и музыкальной истории, связывающей два города.

Исследуем влияние московского модерна на архитектуру Ярославля и вспомним биографию скульптора Опекушина.

Эта экскурсия - не просто прогулка по городу, это путешествие в глубину веков, где каждый камень и здание рассказывают свою уникальную историю о двух великих городах России

5
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🔍 Уникальные исторические факты
  • 🎨 Искусство и архитектура
  • 🎭 Театральные традиции
  • 🔔 Колокололитейное мастерство
  • 🏛 Культурный обмен
Ярославль - Москва: связанные навеки
Ярославль - Москва: связанные навеки
Ярославль - Москва: связанные навеки

Что можно увидеть

  • Успенский собор
  • Андреевский монастырь
  • Храм Христа Спасителя
  • Дворец Алексея Михайловича
  • Большая мануфактура

Описание экскурсии

Ярославский «Ноев ковчег»

Наш город не раз играл роль хранителя и надёжной крепости. Я расскажу о найденном здесь «Слове о полку Игореве» и спасенных главах «Истории государства Российского». Также вы узнаете о чудесном возвращении из Ярославля в Москву утраченного ею изразцового искусства 17 века. Поговорим о чуде многоцветной керамики и талантливых ярославских мастерах, создавших свой стиль. Почему на Успенском соборе в Ярославле и в Андреевском монастыре в Москве — один и тот же изразец? В чем секрет печей, воссозданных во дворце Алексея Михайловича в Коломенском? Какие ярославские художники восстанавливали росписи в храме Христа Спасителя? Обсудим на встрече!

История «Вечного союза»

Вы узнаете, как Ярославлю удавалось строить дружеские отношения с Великим княжеством Московским, несмотря на позднее вхождение в его состав. Увидите итальянский подарок Василия III городу. Поговорим и о Рубиконе в судьбе Ярославля — Втором народном ополчении, освободившем Московский Кремль от смуты. Я расскажу, как Романовы отблагодарили ярославцев за победу и как наши купцы стали пополнять московскую элиту, а заодно влиять на столичную жизнь и ее облик.

Театральная и музыкальная история

Посмотрим, как в истории первого театра Фёдора Волкова в Ярославле виден московский след и как связан Ярославль с Большим театром. Также я познакомлю вас с историей появления местного симфонического оркестра и расскажу, чем привлекателен город для тематических международных фестивалей.

Лепщики. Каменщики. Печники. Изразечники.

Вы познакомитесь с особняками, украшенными богатой лепниной ярославских лепщиков, с которыми работали ведущие архитекторы столиц. На примерах зданий разберем, как новый, непризнанный академиками стиль московский модерн покорил Ярославль. Вспомним биографию скульптора Опекушина — создателя первого памятника Пушкину в Москве: от крепостного Ярославской губернии до академика. Не обойдем вниманием историю талантливого архитектора с трагической судьбой Поздеева, блестяще украсившего Ярославль и Москву зданиями в русском «теремном» стиле. А еще вы узнаете, что связывает Ярославскую Большую мануфактуру с Французским посольством в Москве.

Легенды колокололитейного дела

Ярославская земля славится мастерами колокололитейного дела еще с 17 века. Вы раскроете секреты мастерства Оловянишниковых и увидите их дом. Я расскажу невероятную историю-приключение о возвращении в Ярославль колоколов из московского Свято-Данилова монастыря и объясню, при чем здесь Гарвардский университет. А еще поразмыслим о том, как в 21 веке удаётся заводику из ярославской провинции полностью удовлетворять колокольный спрос Москвы и всего христианского мира!

Культурный обмен на уровне горожан

На протяжении столетий ярославцы успешно вписывались в московскую среду, в массовом проявлении это были временные жители первопрестольной, которые возвращались домой, но уже другими — с новыми знаниями и привычками. Этот процесс продолжался в 19, 20 веках и сейчас. Я расскажу об этом на примерах ярких биографий ярославцев. «Водохлёбы», «чудаки», лучшие торговцы, первые театралы, поэты и музыканты, литераторы, — всё это и о ярославцах, и о москвичах, которые продолжают обогащать друг друга.

Самое-самое в историческом центре

  • Вы побываете на центральных площадях города: Богоявленской, Волковской, Красной и Советской.
  • Увидите театр им. Фёдора Волкова и Спасо-Преображенский монастырь, где находилось Второе народное ополчение Минина и Пожарского.
  • Также в программе особняки с роскошной ярославской лепниной, часовня Александра Невского, памятники Ф. Волкову, Л. Собинову и др.
  • Кроме того, вы погуляете по Соборной площади, увидите кафедральный Успенский собор, посетите Стрелку и полюбуетесь панорамой слияния Волги с Которослью.
  • И конечно, рассмотрите ярославские самобытные храмы 17 века мирового уровня, среди которых будут церкви Ильи Пророка и Богоявления. Символично, что храм Богоявления, вобравший в себя и ярославский стиль, и московский, первым из богатого храмового ожерелья Ярославля встречает въезжающих в город по московской дороге.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предусмотрено.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Кировском районе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2674 туристов
Здравствуйте, меня зовут Светлана. Я ярославна, по образованию историк, ещё работая в художественном музее, увлеклась экскурсиями, и вот почти 20 лет профессия гида стала моей основной работой. Люблю изобразительное искусство,
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кино и театр, литературу, интересуюсь биографиями ярких личностей. На экскурсии я стремлюсь показать какую-то уникальность материала и очень важно установить диалог с туристами, чтобы экскурсия была результатом совместного творчества, именно поэтому каждое путешествие становится надолго запоминающимся приключением.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
Денис
Спасибо Светлане за прекрасный увлекательный рассказ о переплетении историй Ярославля и Москвы. Отличная прогулка по набережным, полное погружение в 17 век со знающим и приятным гидом.
Спасибо Светлане за прекрасный увлекательный рассказ о переплетении историй Ярославля и Москвы. Отличная прогулка по набережным,
Спасибо Светлане за прекрасный увлекательный рассказ о переплетении историй Ярославля и Москвы. Отличная прогулка по набережным,
Спасибо Светлане за прекрасный увлекательный рассказ о переплетении историй Ярославля и Москвы. Отличная прогулка по набережным,
Спасибо Светлане за прекрасный увлекательный рассказ о переплетении историй Ярославля и Москвы. Отличная прогулка по набережным,
Спасибо Светлане за прекрасный увлекательный рассказ о переплетении историй Ярославля и Москвы. Отличная прогулка по набережным,
Спасибо Светлане за прекрасный увлекательный рассказ о переплетении историй Ярославля и Москвы. Отличная прогулка по набережным,
Спасибо Светлане за прекрасный увлекательный рассказ о переплетении историй Ярославля и Москвы. Отличная прогулка по набережным,
Спасибо Светлане за прекрасный увлекательный рассказ о переплетении историй Ярославля и Москвы. Отличная прогулка по набережным,+1
Спасибо Светлане за прекрасный увлекательный рассказ о переплетении историй Ярославля и Москвы. Отличная прогулка по набережным,
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А
Светлана очень эмоционально и интересно рассказывала, ответила на все вопросы, посоветовала интересные места. 2,5 часа экскурсии пролетели незаметно. Нам все понравилось!
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Елена
Интересно путешествовать по городу со знатаком, видно как Светлана любит свой город, эту любовь она донесла и до нас - это мы все прочувствовали!
Были на экскурсии со Светланой в компании
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детей 10 лет. Все остались довольны, дети слушали с удовольствием, интересный рассказ и маршрут, время пролетело незаметно, маршрут Светлана адаптировала под нас, мы взяли сразу 2 маршрута экскурсий со Светланой на разные дни и разные темы, каждый маршрут был по своему интересным и непохожим друг друга.
Светлана, спасибо большое ❤️

Интересно путешествовать по городу со знатаком, видно как Светлана любит свой город, эту любовь она донесла и до нас - это мы все прочувствовали!
Интересно путешествовать по городу со знатаком, видно как Светлана любит свой город, эту любовь она донесла и до нас - это мы все прочувствовали!
Интересно путешествовать по городу со знатаком, видно как Светлана любит свой город, эту любовь она донесла и до нас - это мы все прочувствовали!
Интересно путешествовать по городу со знатаком, видно как Светлана любит свой город, эту любовь она донесла и до нас - это мы все прочувствовали!
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Полина
Уже второй раз гуляем по городу со Светланой! И снова прекрасно, интересно, много информации и легко слушать. Очень советую! Моя мама сказала Светлане по окончании экскурсии: вы даже мне настроение изменили, стало бодрее и веселее!
Уже второй раз гуляем по городу со Светланой! И снова прекрасно, интересно, много информации и легко
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Алексей
Поскольку, это был наш первый приезд в Ярославль, нам хотелось узнать об этом городе и его истории как можно больше. Поэтому, на основании отзывов, наш выбор пал на Светлану, и
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мы очень этому рады! Было очень интересно услышать и о самом Ярославле, и о том, какое множество талантливых людей он подарил столице и стране в целом. Четыре часа пролетели, действительно, незаметно.
Очень признательны Светлане за внимание и заботу – день был очень жаркий, но, мы шли тенистыми улицами, отдыхали на лавочках, Светлана даже предлагала нам зонт от солнца. Она отвечала на все наши многочисленные вопросы и давала советы. Спасибо, за прекрасно проведённое время!
Влада и Алексей

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Е
Мы (двое взрослых и дети 12 и 8 лет) остались в восторге от экскурсии со Светланой! Очень внимательный экскурсовод, с удовольствием отвечает на вопросы, общительная, коммуникабельная. За три часа никто
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не заскучал, узнали много интересного!
Побывали не только в историческом центре города с его достопримечательностями, но и купили шоколад ручной работы, посмотрели как изготавливают карамель, попробовали пряники ручной работы!
Так же Светлана посоветовала прекрасные рестораны, колоритные кафе и места, в которые можно сходить в Ярославле!

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