влияние ярославских купцов на московскую элиту. Вас ждет рассказ о вечном союзе Ярославля и Москвы, о театральной и музыкальной истории, связывающей два города. Исследуем влияние московского модерна на архитектуру Ярославля и вспомним биографию скульптора Опекушина. Эта экскурсия - не просто прогулка по городу, это путешествие в глубину веков, где каждый камень и здание рассказывают свою уникальную историю о двух великих городах России

Описание экскурсии

Ярославский «Ноев ковчег»

Наш город не раз играл роль хранителя и надёжной крепости. Я расскажу о найденном здесь «Слове о полку Игореве» и спасенных главах «Истории государства Российского». Также вы узнаете о чудесном возвращении из Ярославля в Москву утраченного ею изразцового искусства 17 века. Поговорим о чуде многоцветной керамики и талантливых ярославских мастерах, создавших свой стиль. Почему на Успенском соборе в Ярославле и в Андреевском монастыре в Москве — один и тот же изразец? В чем секрет печей, воссозданных во дворце Алексея Михайловича в Коломенском? Какие ярославские художники восстанавливали росписи в храме Христа Спасителя? Обсудим на встрече!

История «Вечного союза»

Вы узнаете, как Ярославлю удавалось строить дружеские отношения с Великим княжеством Московским, несмотря на позднее вхождение в его состав. Увидите итальянский подарок Василия III городу. Поговорим и о Рубиконе в судьбе Ярославля — Втором народном ополчении, освободившем Московский Кремль от смуты. Я расскажу, как Романовы отблагодарили ярославцев за победу и как наши купцы стали пополнять московскую элиту, а заодно влиять на столичную жизнь и ее облик.

Театральная и музыкальная история

Посмотрим, как в истории первого театра Фёдора Волкова в Ярославле виден московский след и как связан Ярославль с Большим театром. Также я познакомлю вас с историей появления местного симфонического оркестра и расскажу, чем привлекателен город для тематических международных фестивалей.

Лепщики. Каменщики. Печники. Изразечники.

Вы познакомитесь с особняками, украшенными богатой лепниной ярославских лепщиков, с которыми работали ведущие архитекторы столиц. На примерах зданий разберем, как новый, непризнанный академиками стиль московский модерн покорил Ярославль. Вспомним биографию скульптора Опекушина — создателя первого памятника Пушкину в Москве: от крепостного Ярославской губернии до академика. Не обойдем вниманием историю талантливого архитектора с трагической судьбой Поздеева, блестяще украсившего Ярославль и Москву зданиями в русском «теремном» стиле. А еще вы узнаете, что связывает Ярославскую Большую мануфактуру с Французским посольством в Москве.

Легенды колокололитейного дела

Ярославская земля славится мастерами колокололитейного дела еще с 17 века. Вы раскроете секреты мастерства Оловянишниковых и увидите их дом. Я расскажу невероятную историю-приключение о возвращении в Ярославль колоколов из московского Свято-Данилова монастыря и объясню, при чем здесь Гарвардский университет. А еще поразмыслим о том, как в 21 веке удаётся заводику из ярославской провинции полностью удовлетворять колокольный спрос Москвы и всего христианского мира!

Культурный обмен на уровне горожан

На протяжении столетий ярославцы успешно вписывались в московскую среду, в массовом проявлении это были временные жители первопрестольной, которые возвращались домой, но уже другими — с новыми знаниями и привычками. Этот процесс продолжался в 19, 20 веках и сейчас. Я расскажу об этом на примерах ярких биографий ярославцев. «Водохлёбы», «чудаки», лучшие торговцы, первые театралы, поэты и музыканты, литераторы, — всё это и о ярославцах, и о москвичах, которые продолжают обогащать друг друга.

Самое-самое в историческом центре

Вы побываете на центральных площадях города: Богоявленской, Волковской, Красной и Советской.

Увидите театр им. Фёдора Волкова и Спасо-Преображенский монастырь, где находилось Второе народное ополчение Минина и Пожарского.

Также в программе особняки с роскошной ярославской лепниной, часовня Александра Невского, памятники Ф. Волкову, Л. Собинову и др.

Кроме того, вы погуляете по Соборной площади, увидите кафедральный Успенский собор, посетите Стрелку и полюбуетесь панорамой слияния Волги с Которослью.

И конечно, рассмотрите ярославские самобытные храмы 17 века мирового уровня, среди которых будут церкви Ильи Пророка и Богоявления. Символично, что храм Богоявления, вобравший в себя и ярославский стиль, и московский, первым из богатого храмового ожерелья Ярославля встречает въезжающих в город по московской дороге.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предусмотрено.