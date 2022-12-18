Зимние радости Ярославля. Детская экскурсия с загадками и играми

Окунуться в праздничную атмосферу города и узнать об истории Нового года

Праздник всё ближе, улицы всё наряднее, а дети с нетерпением ждут волшебства.

И я его вам подарю! За 2,5 часа вы откроете ключевые места Ярославля: от Знаменской башни и пешеходной улицы Кирова — до Стрелки и резиденции Алеши Поповича.

Мерцающие гирлянды и нарядные елки создадут сказочную атмосферу, а я поделюсь любопытными фактами из истории Нового года в России.
Зимние радости Ярославля. Детская экскурсия с загадками и играми
Зимние радости Ярославля. Детская экскурсия с загадками и играми
Зимние радости Ярославля. Детская экскурсия с загадками и играми
Зимние радости Ярославля. Детская экскурсия с загадками и играми
Зимние радости Ярославля. Детская экскурсия с загадками и играми
Зимние радости Ярославля. Детская экскурсия с загадками и играми
Зимние радости Ярославля. Детская экскурсия с загадками и играми
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Описание

Что вас ожидает

Прогулка по нарядному Ярославлю с загадками и играми

❄️ Начнем наше зимнее путешествие с площади Волкова: сияющие елочки и украшенная снежинками Знаменская башня 17 века зададут праздничный настрой. Здесь мы обсудим историю театра, рождественских подарков и новогодних елок.

❄️ Поворачиваем на уютную пешеходную улицу Кирова, где вы сможете сделать семейное фото в виде открытки среди огоньков.

❄️ Затем окажемся на главной городской площади — Советской. Вы загадаете желание среди архитектуры 17-19 веков, и я расскажу вам, как Петр I учил народ правильно праздновать Новый год. «Возле елки столбом не стоять, а петь плясать и веселиться, а ракет и петард запускать, сколько кому случится, встречать Новолетие с шумом радостным» — вот она, формула успеха от самодержца.

❄️ Через Демидовский сквер, пейзажи которого напоминают Зазеркалье, мы выйдем на заснеженную Стрелку с покрытыми инеем липами. Я поделюсь с вами, какие виды спорта любили ярославцы больше века назад. Здесь же посмотрим, где находился Рубленый город — деревянный кремль, сгоревший в пожаре несколько столетий назад, и я расскажу, как он выглядел.

❄️ Замерзли? Забежим погреться в церковь Спаса на Городу 17 века, а заодно полюбуемся иконами, вышитыми жемчугом и бисером.

❄️ Наше путешествие закончится у сказочной резиденции Алеши Поповича, музей-театр которой вы сможете посетить самостоятельно.

В течение всего маршрута дети будут вовлечены в экскурсию загадками, сладкими сюрпризами и играми!

Организационные детали

  • Экскурсия подходит для детей 5 лет и старше, но также может быть адаптирована под малышей
  • Рекомендую начинать в вечернее время — после 17:00
  • Одевайтесь тепло и удобно, берите чай в термосе, чтобы прогулка прошла с максимальным комфортом:)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Волкова, у здания театра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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