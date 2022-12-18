Праздник всё ближе, улицы всё наряднее, а дети с нетерпением ждут волшебства. И я его вам подарю! За 2,5 часа вы откроете ключевые места Ярославля: от Знаменской башни и пешеходной улицы Кирова — до Стрелки и резиденции Алеши Поповича. Мерцающие гирлянды и нарядные елки создадут сказочную атмосферу, а я поделюсь любопытными фактами из истории Нового года в России.

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Описание

Что вас ожидает

Прогулка по нарядному Ярославлю с загадками и играми

❄️ Начнем наше зимнее путешествие с площади Волкова: сияющие елочки и украшенная снежинками Знаменская башня 17 века зададут праздничный настрой. Здесь мы обсудим историю театра, рождественских подарков и новогодних елок.

❄️ Поворачиваем на уютную пешеходную улицу Кирова, где вы сможете сделать семейное фото в виде открытки среди огоньков.

❄️ Затем окажемся на главной городской площади — Советской. Вы загадаете желание среди архитектуры 17-19 веков, и я расскажу вам, как Петр I учил народ правильно праздновать Новый год. «Возле елки столбом не стоять, а петь плясать и веселиться, а ракет и петард запускать, сколько кому случится, встречать Новолетие с шумом радостным» — вот она, формула успеха от самодержца.

❄️ Через Демидовский сквер, пейзажи которого напоминают Зазеркалье, мы выйдем на заснеженную Стрелку с покрытыми инеем липами. Я поделюсь с вами, какие виды спорта любили ярославцы больше века назад. Здесь же посмотрим, где находился Рубленый город — деревянный кремль, сгоревший в пожаре несколько столетий назад, и я расскажу, как он выглядел.

❄️ Замерзли? Забежим погреться в церковь Спаса на Городу 17 века, а заодно полюбуемся иконами, вышитыми жемчугом и бисером.

❄️ Наше путешествие закончится у сказочной резиденции Алеши Поповича, музей-театр которой вы сможете посетить самостоятельно.

В течение всего маршрута дети будут вовлечены в экскурсию загадками, сладкими сюрпризами и играми!

Организационные детали