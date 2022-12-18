❄️ Начнем наше зимнее путешествие с площади Волкова: сияющие елочки и украшенная снежинками Знаменская башня 17 века зададут праздничный настрой. Здесь мы обсудим историю театра, рождественских подарков и новогодних елок.
❄️ Поворачиваем на уютную пешеходную улицу Кирова, где вы сможете сделать семейное фото в виде открытки среди огоньков.
❄️ Затем окажемся на главной городской площади — Советской. Вы загадаете желание среди архитектуры 17-19 веков, и я расскажу вам, как Петр I учил народ правильно праздновать Новый год. «Возле елки столбом не стоять, а петь плясать и веселиться, а ракет и петард запускать, сколько кому случится, встречать Новолетие с шумом радостным» — вот она, формула успеха от самодержца.
❄️ Через Демидовский сквер, пейзажи которого напоминают Зазеркалье, мы выйдем на заснеженную Стрелку с покрытыми инеем липами. Я поделюсь с вами, какие виды спорта любили ярославцы больше века назад. Здесь же посмотрим, где находился Рубленый город — деревянный кремль, сгоревший в пожаре несколько столетий назад, и я расскажу, как он выглядел.
❄️ Замерзли? Забежим погреться в церковь Спаса на Городу 17 века, а заодно полюбуемся иконами, вышитыми жемчугом и бисером.
❄️ Наше путешествие закончится у сказочной резиденции Алеши Поповича, музей-театр которой вы сможете посетить самостоятельно.
В течение всего маршрута дети будут вовлечены в экскурсию загадками, сладкими сюрпризами и играми!