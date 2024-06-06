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Анастасия смогла сделать экскурсию интересной и увлекательной и для ребенка и для взрослых. Захватывающие задания и загадки помогли ребенку и нам не только узнать интересные факты о городе, но и активно участвовать в процессе. Посещение ключевых локаций позволило нам не только увидеть их своими глазами, но и узнать их историческое значение. Особенно порадовало, что в конце приключения нас ждал небольшой подарок. Это стало приятным завершением нашей экскурсии и запомнилось как милая деталь. Спасибо Анастасии за такое интересное и запоминающееся путешествие по Ярославлю! Мы с удовольствием вернемся сюда снова и порекомендуем эту экскурсию всем нашим друзьям и знакомым.