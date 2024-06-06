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Квест
1.5 часа
Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
Увлекательное знакомство с городом в игровом формате
Начало: На площади Волкова
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
11 июня в 15:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль и Москва: путешествие по страницам истории и культуры
Погрузитесь в удивительный мир исторических связей Ярославля и Москвы, открывая тайны веков
Начало: В Кировском районе
15 июня в 14:00
30 июля в 09:30
3 900₽ за всё до 10 чел.
Квест
3 часа
Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля»
Интерактивная экскурсия по историческому центру для детей, взрослых и веселых компаний
Начало: на площади Волкова
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья6 июня 2024Отличная экскурсия! Мы с семьей прекрасно провели время, окунувшись в удивительный мир истории и загадок Ярославля. Мы были приятно удивлены, как
- ММарина22 мая 2024Были на вашей экскурсии "Сердце Ярославля", большое спасибо за хорошую организацию и интересный квест. Особая благодарность экскурсоводу Анастасии. Отдохнули с интересом! С уважением, учащиеся МОБУ "Пружининская средняя школа"
- РРушания8 мая 2024Спасибо большое Анастасии! Она удивительно заинтересовала взрослых и детей. Были впервые в Ярославле, не пожалели,что выбрали эту экскурсию
- ППолина1 мая 2024Прекрасная программа. Интересно было и взрослым и детям. Спасибо 🙏 нашему экскурсоводу Ольге ☀️
- ЕЕвгений27 апреля 2024Всё понравилось. Ольга Молодец!
- ЕЕлена18 марта 2024Мы (двое взрослых и дети 12 и 8 лет) остались в восторге от экскурсии со Светланой! Очень внимательный экскурсовод, с
- ЕЕлена3 марта 2024Интересно путешествовать по городу со знатаком, видно как Светлана любит свой город, эту любовь она донесла и до нас -
- УУльяна8 октября 2023От экскурсии мы в восторге! Рекомендовать ее буду!
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Часовня Александра Невского»
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