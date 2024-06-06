Часовня Александра Невского – экскурсии в Ярославле

Найдено 3 экскурсии в категории «Часовня Александра Невского» в Ярославле, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
7 отзывов
Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
Увлекательное знакомство с городом в игровом формате
Начало: На площади Волкова
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
11 июня в 15:00
1 000 за человека
Ярославль - Москва: связанные навеки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Ярославль и Москва: путешествие по страницам истории и культуры
Погрузитесь в удивительный мир исторических связей Ярославля и Москвы, открывая тайны веков
Начало: В Кировском районе
15 июня в 14:00
30 июля в 09:30
3 900 за всё до 10 чел.
Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля»
🚶 Пешая
Квест
3 часа
66 отзывов
Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля»
Интерактивная экскурсия по историческому центру для детей, взрослых и веселых компаний
Начало: на площади Волкова
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
    Отличная экскурсия! Мы с семьей прекрасно провели время, окунувшись в удивительный мир истории и загадок Ярославля. Мы были приятно удивлены, как
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    Анастасия смогла сделать экскурсию интересной и увлекательной и для ребенка и для взрослых. Захватывающие задания и загадки помогли ребенку и нам не только узнать интересные факты о городе, но и активно участвовать в процессе. Посещение ключевых локаций позволило нам не только увидеть их своими глазами, но и узнать их историческое значение. Особенно порадовало, что в конце приключения нас ждал небольшой подарок. Это стало приятным завершением нашей экскурсии и запомнилось как милая деталь. Спасибо Анастасии за такое интересное и запоминающееся путешествие по Ярославлю! Мы с удовольствием вернемся сюда снова и порекомендуем эту экскурсию всем нашим друзьям и знакомым.

  • М
    Марина
    22 мая 2024
    Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
    Были на вашей экскурсии "Сердце Ярославля", большое спасибо за хорошую организацию и интересный квест. Особая благодарность экскурсоводу Анастасии. Отдохнули с интересом! С уважением, учащиеся МОБУ "Пружининская средняя школа"
  • Р
    Рушания
    8 мая 2024
    Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
    Спасибо большое Анастасии! Она удивительно заинтересовала взрослых и детей. Были впервые в Ярославле, не пожалели,что выбрали эту экскурсию
    Спасибо большое Анастасии! Она удивительно заинтересовала взрослых и детей. Были впервые в Ярославле, не пожалели,что выбрали эту экскурсиюСпасибо большое Анастасии! Она удивительно заинтересовала взрослых и детей. Были впервые в Ярославле, не пожалели,что выбрали эту экскурсию
  • П
    Полина
    1 мая 2024
    Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля»
    Прекрасная программа. Интересно было и взрослым и детям. Спасибо 🙏 нашему экскурсоводу Ольге ☀️
  • Е
    Евгений
    27 апреля 2024
    Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля»
    Всё понравилось. Ольга Молодец!
  • Е
    Елена
    18 марта 2024
    Ярославль - Москва: связанные навеки
    Мы (двое взрослых и дети 12 и 8 лет) остались в восторге от экскурсии со Светланой! Очень внимательный экскурсовод, с
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    удовольствием отвечает на вопросы, общительная, коммуникабельная. За три часа никто не заскучал, узнали много интересного! Побывали не только в историческом центре города с его достопримечательностями, но и купили шоколад ручной работы, посмотрели как изготавливают карамель, попробовали пряники ручной работы! Так же Светлана посоветовала прекрасные рестораны, колоритные кафе и места, в которые можно сходить в Ярославле!

  • Е
    Елена
    3 марта 2024
    Ярославль - Москва: связанные навеки
    Интересно путешествовать по городу со знатаком, видно как Светлана любит свой город, эту любовь она донесла и до нас -
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    это мы все прочувствовали! Были на экскурсии со Светланой в компании детей 10 лет. Все остались довольны, дети слушали с удовольствием, интересный рассказ и маршрут, время пролетело незаметно, маршрут Светлана адаптировала под нас, мы взяли сразу 2 маршрута экскурсий со Светланой на разные дни и разные темы, каждый маршрут был по своему интересным и непохожим друг друга. Светлана, спасибо большое ❤️

    Интересно путешествовать по городу со знатаком, видно как Светлана любит свой город, эту любовь она донесла и до нас - это мы все прочувствовали!Интересно путешествовать по городу со знатаком, видно как Светлана любит свой город, эту любовь она донесла и до нас - это мы все прочувствовали!Интересно путешествовать по городу со знатаком, видно как Светлана любит свой город, эту любовь она донесла и до нас - это мы все прочувствовали!Интересно путешествовать по городу со знатаком, видно как Светлана любит свой город, эту любовь она донесла и до нас - это мы все прочувствовали!
  • У
    Ульяна
    8 октября 2023
    Ярославль - Москва: связанные навеки
    От экскурсии мы в восторге! Рекомендовать ее буду!

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Часовня Александра Невского»

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  2. Успенский Собор
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  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
Сейчас в Ярославле в категории "Часовня Александра Невского" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 80 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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