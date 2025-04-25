Когда-то Ярославская область была центром эмальерного дела, а сейчас здесь находится самый большой тематический музей в России — Музей эмальерного искусства «Эмалис». Приглашаем вдохновиться работами художников со всех уголков мира и создать своё первое изделие! А наш мастер подскажет вам, как это сделать. Украшение, выполненное в технике горячей эмали может храниться веками и передаваться из поколения в поколение!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание билета

Музей эмальерного искусства «Эмалис»

Музей эмальерного искусства «Эмалис» расположен в исторической части Ярославля, на Тверицкой набережной. Здесь начинается удивительная история эмальерной живописи. Посетив наш музей, вы сможете насладиться тремя залами экспозиции, где представлена крупнейшая в мире коллекция работ, выполненных в технике станковой горячей эмали.

Уникальная экскурсия

В рамках экскурсии вы не только познакомитесь с историей создания музея и увидите нашу коллекцию, но и сможете стать участником уникального мастер-класса. Это возможность почувствовать себя настоящим мастером, подобно Фаберже! У нас вы сможете создать индивидуальное ювелирное украшение, которое сохранится более 3500 лет.

Что вас ждет на мастер-классе?

Мастер-класс поможет вам переключиться на творческую волну и раскрыть свой внутренний потенциал. За два часа вы:

выберете оправу для украшения;

определитесь с дизайном;

научитесь различным эффектам в технике горячей эмали;

произведете обжиг изделия несколько раз, что является уникальным предложением;

установите пластину с эмалью в оправу для украшения.

Важная информация

Мы находимся по адресу: г. Ярославль, ул. Тверицкая набережная, 15.

Все расходы уже включены в стоимость мастер-класса. Программа будет интересна как взрослым, так и детям с 8 лет. Готовое изделие вы сможете забрать с собой сразу после завершения занятия. Мастер-класс проведет один из специалистов нашей команды.