Приглашаем вдохновиться работами художников со всех уголков мира и создать своё первое изделие! А наш мастер подскажет вам, как это сделать.
Украшение, выполненное в технике горячей эмали может храниться веками и передаваться из поколения в поколение!
Описание билета
Музей эмальерного искусства «Эмалис»
Музей эмальерного искусства «Эмалис» расположен в исторической части Ярославля, на Тверицкой набережной. Здесь начинается удивительная история эмальерной живописи. Посетив наш музей, вы сможете насладиться тремя залами экспозиции, где представлена крупнейшая в мире коллекция работ, выполненных в технике станковой горячей эмали.
Уникальная экскурсия
В рамках экскурсии вы не только познакомитесь с историей создания музея и увидите нашу коллекцию, но и сможете стать участником уникального мастер-класса. Это возможность почувствовать себя настоящим мастером, подобно Фаберже! У нас вы сможете создать индивидуальное ювелирное украшение, которое сохранится более 3500 лет.
Что вас ждет на мастер-классе?
Мастер-класс поможет вам переключиться на творческую волну и раскрыть свой внутренний потенциал. За два часа вы:
- выберете оправу для украшения;
- определитесь с дизайном;
- научитесь различным эффектам в технике горячей эмали;
- произведете обжиг изделия несколько раз, что является уникальным предложением;
- установите пластину с эмалью в оправу для украшения.
Важная информация
Мы находимся по адресу: г. Ярославль, ул. Тверицкая набережная, 15.
Все расходы уже включены в стоимость мастер-класса. Программа будет интересна как взрослым, так и детям с 8 лет. Готовое изделие вы сможете забрать с собой сразу после завершения занятия. Мастер-класс проведет один из специалистов нашей команды.
Ежедневно в 14:00, продолжительность 2,5 часа
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Во время мастер-класса Вы сможете изготовить своими руками индивидуальное ювелирное украшение. Что это будет? - Выбор за Вами: браслет, серьги, подвеска, брошь, кольцо
- В рамках экскурсии и мастер-класса гости музея эмальерного искусства узнают историю возникновения удивительной техники «горячая эмаль», знакомятся с произведениями ведущих художников-эмальеров России, Европы, США, Китая и Японии, смогут больше узнать о творчестве Фаберже и познают технологию росписи красками на основе стекла по медной основе
Что включено
- Мастер-класс
- Экскурсия
- Входной билет
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Важная информация
- Через некоторое время с Вами свяжется наш администратор для подтверждения брони/