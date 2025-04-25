Экскурсия и мастер-класс по изготовлению ювелирных украшений

Когда-то Ярославская область была центром эмальерного дела, а сейчас здесь находится самый большой тематический музей в России — Музей эмальерного искусства «Эмалис».

Приглашаем вдохновиться работами художников со всех уголков мира и создать своё первое изделие! А наш мастер подскажет вам, как это сделать.

Украшение, выполненное в технике горячей эмали может храниться веками и передаваться из поколения в поколение!
Экскурсия и мастер-класс по изготовлению ювелирных украшений
Экскурсия и мастер-класс по изготовлению ювелирных украшений
Экскурсия и мастер-класс по изготовлению ювелирных украшений
Ближайшие даты:
25
апр26
апр27
апр28
апр29
апр30
апр1
мая
Время начала: 14:00

Описание билета

Музей эмальерного искусства «Эмалис»

Музей эмальерного искусства «Эмалис» расположен в исторической части Ярославля, на Тверицкой набережной. Здесь начинается удивительная история эмальерной живописи. Посетив наш музей, вы сможете насладиться тремя залами экспозиции, где представлена крупнейшая в мире коллекция работ, выполненных в технике станковой горячей эмали.

Уникальная экскурсия

В рамках экскурсии вы не только познакомитесь с историей создания музея и увидите нашу коллекцию, но и сможете стать участником уникального мастер-класса. Это возможность почувствовать себя настоящим мастером, подобно Фаберже! У нас вы сможете создать индивидуальное ювелирное украшение, которое сохранится более 3500 лет.

Что вас ждет на мастер-классе?

Мастер-класс поможет вам переключиться на творческую волну и раскрыть свой внутренний потенциал. За два часа вы:

  • выберете оправу для украшения;
  • определитесь с дизайном;
  • научитесь различным эффектам в технике горячей эмали;
  • произведете обжиг изделия несколько раз, что является уникальным предложением;
  • установите пластину с эмалью в оправу для украшения.

Важная информация

Мы находимся по адресу: г. Ярославль, ул. Тверицкая набережная, 15.

Все расходы уже включены в стоимость мастер-класса. Программа будет интересна как взрослым, так и детям с 8 лет. Готовое изделие вы сможете забрать с собой сразу после завершения занятия. Мастер-класс проведет один из специалистов нашей команды.

Ежедневно в 14:00, продолжительность 2,5 часа

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Во время мастер-класса Вы сможете изготовить своими руками индивидуальное ювелирное украшение. Что это будет? - Выбор за Вами: браслет, серьги, подвеска, брошь, кольцо
  • В рамках экскурсии и мастер-класса гости музея эмальерного искусства узнают историю возникновения удивительной техники «горячая эмаль», знакомятся с произведениями ведущих художников-эмальеров России, Европы, США, Китая и Японии, смогут больше узнать о творчестве Фаберже и познают технологию росписи красками на основе стекла по медной основе
Что включено
  • Мастер-класс
  • Экскурсия
  • Входной билет
Место начала и завершения?
Ул. Тверицкая набережная, д. 15
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно в 14:00, продолжительность 2,5 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • Через некоторое время с Вами свяжется наш администратор для подтверждения брони/
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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