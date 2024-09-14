Когда-то Ярославская область была центром эмальерного дела, а сейчас здесь находится самый большой тематический музей в России. Приглашаем вас вдохновиться работами художников со всех уголков мира и создать своё первое изделие — ангела, сову, кошку или другую фигурку. Украшение, выполненное в технике «горячей эмали», может храниться веками — и передаваться из поколения в поколение.

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Описание мастер-класса

В музей — за вдохновением

В музее «Эмалис» вы узнаете историю возникновения удивительной техники «горячая эмаль» и полюбуетесь произведениями ведущих художников России и Европы, чтобы настроиться на творчество.

А теперь — мастер-класс

Вы изготовите фигурку-подвеску любой понравившейся вам формы — рыбку, ангелочка, котика и т. д. Нанесёте цветную эмаль на заготовку, проследите за процессом обжига в муфельной печи при температуре 850°С и заберёте домой на память готовое украшение, которое можно будет повесить на стену или новогоднюю ёлку.

Кому подойдёт эта программа

Всем — компаниям друзей, бабушкам и дедушкам, детям и их родителям.

Организационные детали