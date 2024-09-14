Когда-то Ярославская область была центром эмальерного дела, а сейчас здесь находится самый большой тематический музей в России.
Приглашаем вас вдохновиться работами художников со всех уголков мира и создать своё первое изделие — ангела, сову, кошку или другую фигурку.
Украшение, выполненное в технике «горячей эмали», может храниться веками — и передаваться из поколения в поколение.
Приглашаем вас вдохновиться работами художников со всех уголков мира и создать своё первое изделие — ангела, сову, кошку или другую фигурку.
Украшение, выполненное в технике «горячей эмали», может храниться веками — и передаваться из поколения в поколение.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
Описание мастер-класса
В музей — за вдохновением
В музее «Эмалис» вы узнаете историю возникновения удивительной техники «горячая эмаль» и полюбуетесь произведениями ведущих художников России и Европы, чтобы настроиться на творчество.
А теперь — мастер-класс
Вы изготовите фигурку-подвеску любой понравившейся вам формы — рыбку, ангелочка, котика и т. д. Нанесёте цветную эмаль на заготовку, проследите за процессом обжига в муфельной печи при температуре 850°С и заберёте домой на память готовое украшение, которое можно будет повесить на стену или новогоднюю ёлку.
Кому подойдёт эта программа
Всем — компаниям друзей, бабушкам и дедушкам, детям и их родителям.
Организационные детали
- Мастер-класс проведёт один из мастеров нашей команды
- Наши мастер-классы проходят ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 290 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Тверицкой набережной
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — Организатор в Ярославле
Провёл экскурсии для 61 туриста
Мы проводим мастер-классы, которые будут интересны и детям, и взрослым. Проявите в себе художника и отдохните душой. В трёх залах нашего музея представлены изделия в технике станковой эмали, ювелирная эмаль, эмалевые миниатюры в технике финифть и ещё много всего интересного. Приходите в гости!Задать вопрос
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