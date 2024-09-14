Роспись фигурной заготовки - в технике горячей эмали

Познакомиться с эмальерным делом в музее и изготовить своё собственное украшение-сувенир
Когда-то Ярославская область была центром эмальерного дела, а сейчас здесь находится самый большой тематический музей в России.

Приглашаем вас вдохновиться работами художников со всех уголков мира и создать своё первое изделие — ангела, сову, кошку или другую фигурку.

Украшение, выполненное в технике «горячей эмали», может храниться веками — и передаваться из поколения в поколение.
Роспись фигурной заготовки - в технике горячей эмали
Роспись фигурной заготовки - в технике горячей эмали
Роспись фигурной заготовки - в технике горячей эмали
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00

Описание мастер-класса

В музей — за вдохновением

В музее «Эмалис» вы узнаете историю возникновения удивительной техники «горячая эмаль» и полюбуетесь произведениями ведущих художников России и Европы, чтобы настроиться на творчество.

А теперь — мастер-класс

Вы изготовите фигурку-подвеску любой понравившейся вам формы — рыбку, ангелочка, котика и т. д. Нанесёте цветную эмаль на заготовку, проследите за процессом обжига в муфельной печи при температуре 850°С и заберёте домой на память готовое украшение, которое можно будет повесить на стену или новогоднюю ёлку.

Кому подойдёт эта программа

Всем — компаниям друзей, бабушкам и дедушкам, детям и их родителям.

Организационные детали

  • Мастер-класс проведёт один из мастеров нашей команды
  • Наши мастер-классы проходят ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00

ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00

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Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 290 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Тверицкой набережной
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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