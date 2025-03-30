Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

В старинном особняке Ярославля проходит увлекательная игра-викторина.



Участники смогут насладиться ароматным чаем у изразцового камина и ответить на вопросы о городе в формате «Своей игры». Викторина охватывает темы о 1000-летии Ярославля, башнях 17 века, меценатах и памятниках. Участвовать могут как взрослые, так и дети от 7 лет. В конце игры предусмотрены призы. Присоединяйтесь к игре, чтобы провести время весело и познавательно

5 1 отзыв