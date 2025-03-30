В старинном особняке Ярославля проходит увлекательная игра-викторина.
Участники смогут насладиться ароматным чаем у изразцового камина и ответить на вопросы о городе в формате «Своей игры». Викторина охватывает темы о 1000-летии Ярославля, башнях 17 века, меценатах и памятниках. Участвовать могут как взрослые, так и дети от 7 лет. В конце игры предусмотрены призы. Присоединяйтесь к игре, чтобы провести время весело и познавательно
5 причин купить эту экскурсию
- 🕰 Уникальная атмосфера старинного особняка
- 🎉 Интересные вопросы о Ярославле
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🏆 Призы для участников
- ☕ Чай включён в стоимость
Время начала: 09:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Стрелка
- Церковь Иоанна Предтечи
Описание экскурсии
Вопросы будут разными:
- О праздновании 1000-летия Ярославля и сооружениях, которые построили к этой дате
- Башнях 17 века, сохранившихся до наших дней
- Меценатах, которые оставили след в истории
- Памятниках города и изображениях на них
Понравится всем, кто уже немного познакомился с Ярославлем. Глубоких знаний не требуется. Играть можно парами, тройками или каждый за себя. А в конце будут призы — это же игра:)
Организационные детали
- Игра подойдёт взрослым и детям от 7 лет. Без родителей дети могут играть с 13 лет
- Чай входит в стоимость
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Советской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Ярославле
Провели экскурсии для 3679 туристов
Я преподаватель истории, проживаю в Ярославле более 45 лет. Буду рада показать вам любимый город и поделиться своими знаниями о нём. За определённый период из людей, влюблённых в Ярославль, сложиласьЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия
30 мар 2025
Благодарю Светлану за отличную встречу! Викторина интересная, стимулирует желание изучать историю города. Светлана отличный рассказчик! Утренний чай у камина в старинном особняке дополнил картину! Очень рекомендую!
