1.5 часа
Квест
до 4 чел.
Семейный квест «Закоулки Ярославля»
Знакомство с тайнами старинного города для взрослых и детей
Начало: На Революционном проезде
5 ноя в 10:00
6 ноя в 10:30
4 000₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Квест
до 7 чел.
От легенды к истории: квест в Ярославле для взрослых и детей 7+
Увидеть главные достопримечательности и познакомиться с городом в игровой форме
Начало: У часовни Казанской иконы Божией Матери
Сегодня в 10:00
Завтра в 16:30
5 000₽ за всё до 7 чел.
2 часа
Квест
до 10 чел.
Квест-экскурсия «Как ярославцы город обустроили»
Окунуться в прошлое древнего города в нестандартном формате
Начало: На Богоявленской площади
5 ноя в 18:00
9 ноя в 09:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения5 октября 2024Для детей отличная экскурсия, нашим детям все очень понравилось
- ТТатьяна1 октября 2024Открыли Ярославль с новой, неизведанной для нас стороны! Валерия умело заинтересовала ребят интересным рассказом в доступной форме с юмором и
- ЛЛюбовь27 сентября 2024Спасибо Валерии за интересный рассказ. Видна ее вовлечённость в процесс. Экскурсия построена в форме лёгкого квеста для вовлечения всех участников экскурсии
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Квесты для взрослых»
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