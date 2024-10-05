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артистизмом. Маршрут построен по местам, куда туристы просто не доходят, а если идут не обращают внимание или просто проходят мимо. Валерия показывает так называемые закоулки под новым ракурсом, где прячутся интереснейшие истории города и его жителей из далекого прошлого. Очень довольны экскурсией и подборкой материала. Интересно для деток школьного возраста и для взрослых. Рекомендую, как турист любящий Ярославль и здесь не впервые. Хорошая и интересная тема. Спасибо. ♥️