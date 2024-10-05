Квесты для взрослых – экскурсии в Ярославле

Найдено 3 экскурсии в категории «Квесты для взрослых» в Ярославле, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Семейный квест «Закоулки Ярославля»
Пешая
13 отзывов
1.5 часа
Квест
до 4 чел.
Семейный квест «Закоулки Ярославля»
Знакомство с тайнами старинного города для взрослых и детей
Начало: На Революционном проезде
5 ноя в 10:00
6 ноя в 10:30
4 000 за всё до 4 чел.
От легенды к истории: квест в Ярославле для взрослых и детей 7+
Пешая
1.5 часа
Квест
до 7 чел.
От легенды к истории: квест в Ярославле для взрослых и детей 7+
Увидеть главные достопримечательности и познакомиться с городом в игровой форме
Начало: У часовни Казанской иконы Божией Матери
Сегодня в 10:00
Завтра в 16:30
5 000 за всё до 7 чел.
Квест-экскурсия «Как ярославцы город обустроили»
Пешая
2 часа
Квест
до 10 чел.
Квест-экскурсия «Как ярославцы город обустроили»
Окунуться в прошлое древнего города в нестандартном формате
Начало: На Богоявленской площади
5 ноя в 18:00
9 ноя в 09:00
6 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    5 октября 2024
    Семейный квест «Закоулки Ярославля»
    Для детей отличная экскурсия, нашим детям все очень понравилось
    Для детей отличная экскурсия, нашим детям все очень понравилось
  • Т
    Татьяна
    1 октября 2024
    Семейный квест «Закоулки Ярославля»
    Открыли Ярославль с новой, неизведанной для нас стороны! Валерия умело заинтересовала ребят интересным рассказом в доступной форме с юмором и
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    артистизмом. Маршрут построен по местам, куда туристы просто не доходят, а если идут не обращают внимание или просто проходят мимо. Валерия показывает так называемые закоулки под новым ракурсом, где прячутся интереснейшие истории города и его жителей из далекого прошлого. Очень довольны экскурсией и подборкой материала. Интересно для деток школьного возраста и для взрослых. Рекомендую, как турист любящий Ярославль и здесь не впервые. Хорошая и интересная тема. Спасибо. ♥️

  • Л
    Любовь
    27 сентября 2024
    Семейный квест «Закоулки Ярославля»
    Спасибо Валерии за интересный рассказ. Видна ее вовлечённость в процесс. Экскурсия построена в форме лёгкого квеста для вовлечения всех участников экскурсии
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    в занимательные истории улочек и подворотен центра Ярославля. Экскурсия ориентирована на семьи с детьми школьного возраста. Я была с дочерью 14 лет ей экскурсия понравилась, при том что обычно она экскурсии не очень жалует. Рекомендую экскурсию Валерии!

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Квесты для взрослых»

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  1. Семейный квест «Закоулки Ярославля»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Церковь Ильи Пророка
  6. Музей-заповедник
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Парк Стрелка
  9. Советская площадь
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в ноябре 2024
Сейчас в Ярославле в категории "Квесты для взрослых" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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