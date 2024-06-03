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нет предела! Меня, к сожалению, на экскурсии не было. Но мне написали и позвонили все, кто мог - какая замечательная Вероника! Как она преподнесла материал, как смогла удержать внимание непоседливых детей, как интересно и увлекательно прошло их первое знакомство с Ярославлем. Спасибо огромное за экскурсию!